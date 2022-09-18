Російські окупанти заявляють про новий обстріл колонії в Оленівці: загинув український полонений, п’ятеро - поранені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційні війська повідомляють, що 18 вересня близько 9 години ранку знову була обстріляна колонія в Оленівці, загинув один український полонений.
За даними "мін’юсту" "ДНР" внаслідок обстрілу загинув полонений український військовослужбовець, ще п'ятеро полонених поранені, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалих серед росіян немає.
Під час першої атаки по колонії в липні росіяни заявляли про те, що це нібито ЗСУ вдарили з американської РСЗВ HIMARS. Пізніше телеканал CNN опублікував розслідування, в якому рознесли російську версію - "на відео не видно вирви, ліжка не зрушені, стовпи не пошкоджені, але видно масивні пошкодження від пожежі". За словами експертів, HIMARS би залишив вирву і більші руйнування. Також Україна б не використала дорогі HIMARS по цілі всього за 15 км від фронту.
Українська влада зазначає, що пожежа в бараку була спричинена застосуванням термобаричної зброї. В.о. командира "Азова" майор Микита Надточій повідомив, що для вбивства українських захисників в Оленівці окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПО "Джміль", які швидко випалюють кисень - і людина згорає за лічені секунди.
Будь ласка, зачекайте...
тварюки...
дякуємо харанту, що так швиденько здав їх, щоби здати Марік (який кісткою в горлі стояв русні)
довбана раша вошива!
тепер вже не Буча, тепер час Ізюму.
Ще після Бучі хтось сподівався, що може це якийсь полк скажений був, заражений хворобою або набраний у дурдомі для садистів.
Після того, що ви залишаєте за собою на всій території, що була окупована - немає у вас не те що воїнської честі, гідності... у вас немає права називатися людьми.
І якщо взавтра на Оленівку впаде метеорит або нападуть інопланетяни - я перша скажу, що це інсценування, яке зроблено щоб приховати дії раші.
Дикі тварі з диких болот, гнус, тільки з ногами.
Посміли. Перший раз вбивши понад 50 людей - про більшість інших ми взагалі нічого не знаємо. А з нагоди 4-місячного ювілею рашисти ще раз нанесли локальний удар по Оленівці й оголосили про одного загиблого. Мета більш-менш очевидна - приховати смерть бійця внаслідок тортур чи неможливих умов утримання й списати це на Україну.
Рідні полонених ледь не щодня виходять на акції з вимогою хоч щось зробити. Чи маємо хвалити укрсучвладу, що вона тепер хоча б не розганяє пікети дружин і матерів? Усе засекречено, прізвища й кількість полонених також. Чи може бути кращий подарунок рашистським катам від цієї влади?
Зеленський, тобі добре спиться???"
Наймудріше - полонених не брати,хай удобрюють наші чорноземи!
Шакалы позорные....
https://www.youtube.com/watch?v=6gKd6_W8ils