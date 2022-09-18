Ціни на електроенергію у Східній Європі на початку вересня втричі вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"
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Біржова ціна на електроенергію в країнах східної Європи на 19 вересня становила 280 євро за МВт.год. (11,50 грн/кВт.год), що у 3 рази дорожче, ніж в Україні.
Про це повідомляє державне підприємство "Оператор ринку", передає Цензор.НЕ.
Зокрема, у Румунії оптова ціна електроенергії 19 вересня становитиме 279 євро/МВт.год., у Словаччині – 275 євро/МВт.год., у Чехії – 269 євро/МВт.год.
При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,25 грн/кВт.год. або 89 євро за МВт.год. Це майже в 3 рази нижче, ніж у прилеглих країнах ЄС.
За даними Європейської комісії станом на кінець першого кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.
Топ коментарі
+54 neverlok lok
показати весь коментар18.09.2022 16:52
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+37 CrossFirenko
показати весь коментар18.09.2022 16:53
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Будь ласка, зачекайте...
Чому? Тому що платять за вбивство орків. Як і оркам за наше.
пенсії в 10-15 разів
і ноль бажання у керівників держави, або дуже вигідно президентам мати в державі вороватих алігархів
вони башляють справно і нагадувати не треба
- МІШОК СУХАРІВ
-10 БАНОК СМАЛЬЦЯ
і ЦЕ НЕ ПРО ВІЙНУ БУЛО...
.... ʎɹoʇsıɥ oǝu юб
Гляньте канал юб ʎɹoʇsıɥ oǝu , можливо допоможе. Адже найближчий час коли це очікується... через 2-3 місяці. В контексті війн за 100 років дуже логічно чому зак за нашу землю б'ються сторіччями.
а ще ті, хто кинувся покупати будь які електрообігрівачи )))
Заїб..ли вже гниди драти останню шкіру з людей.
Наша голова ТГ отримує зарплату 67 000 грн.місяць!
Усіма способами, ці тварюки обдовбані продовжують виконувати оманські обіцянки куйлу !
В. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Олександр Гавва
[email protected]
Пропоную всім закидати його скриньку листами де так і казати - заткни свою глотку ненажерну за тарифи.
уродовклептократов - не платить . Война - это форсмажор, народ без зарплат и доходов, коммуналка должна быть скасована
Хай тільки спробують підвищити, суки! Хай тільки!!!
О! Ти ще забув обвинуватити "дурепу косату" в тому, що ти срав в унітаз і не спускав воду і в результаті перетворив своє житло в гівнярню.
"Оператор ринку" ПНХ.
Спробуйте тільки підвищити тарифи, гніди!!! Будете висіти!