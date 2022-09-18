Президентка Грузії Зурабішвілі засудила звірства Росії в Ізюмі: "Відповіддю на ці воєнні злочини має стати правосуддя"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами та засудила звірства Росії, скоєні у звільненому від окупаційних військ Ізюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я рішуче засуджую звірства, здійснені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці воєнні злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні!", - йдеться у заяві Зурабішвілі.

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