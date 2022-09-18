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Президентка Грузії Зурабішвілі засудила звірства Росії в Ізюмі: "Відповіддю на ці воєнні злочини має стати правосуддя"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала воєнними злочинами та засудила звірства Росії, скоєні у звільненому від окупаційних військ Ізюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я рішуче засуджую звірства, здійснені Росією в Ізюмі. Відповіддю на ці воєнні злочини має стати правосуддя. Україна не впаде, і запанує мир. Слава Україні!", - йдеться у заяві Зурабішвілі.

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ми часто думаєм одне,говоримо зовсім інше,а санкцій не підтримуємо.
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18.09.2022 17:17 Відповісти
грузины очень не плохо раздвинули ножки перед роисским баблом , заявы делают ртом а руками рубли меняют на баксы.
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18.09.2022 17:21 Відповісти
і посипала головку попілом.
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18.09.2022 17:26 Відповісти
Прідатільніца!
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18.09.2022 17:47 Відповісти
Т.е. для этой половы Бучи было не достаточно ?
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18.09.2022 18:18 Відповісти
А могли б вже під Рокським тунелем блокпост поставити.
Здається грузини взагалі не бажають воювати будь за що.
Навіть референдум на цю тему проводять....
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18.09.2022 20:21 Відповісти
Спасибо.
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18.09.2022 20:27 Відповісти
Після заяви про засудження мають бути дії
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18.09.2022 21:00 Відповісти
 
 