Окупанти відмовляються лікувати в Ростові так званих "добровольців", поранених в Україні, - ГУР
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Назріває конфліктна ситуація між представниками ЗС РФ та "мобілізованими з території "ЛДНР". Оскільки відступаючи росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування. Один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже "Союз добровольців Донбасу" був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, яких зазнали ЗС РФ в ході втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області вони залишили понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілів. При цьому зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.
Будь ласка, зачекайте...
мухосранск. говно. тоскливо.
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ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
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утро. санкции. похмелье.
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снова киселев на первом.
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поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
В одной машине возвращаются домой из Украины герои войны - бурятский танкист, псковский десантник, ростовский пехотинец, пригожинский наемник, волгоградский спецназовец, севастопольский моряк и чеченский росгвардеец.
Вопрос - кто ведет машину?
Ответ - водитель рефрижератора
Спочатку - "навіки з росією" і тільки потім впізнали запах, смак та колір російського лайна.
Та ви самі таке ж лайно і є.
Просто різні його сорти
через голову не доходит - через ноги, может, дойдет
до тех, кто еще віживет
и до тех, кто видит, что происходит
очереди на десятки километров....
https://youtu.be/kQnFU-4zi_0
ці ордловці ввжаються в ростові "хахламі".
ще шолохов в "тіхом донє" описував як донський кацак викинув "хахла" з черги на млин борошно молоти.
це все "класіка руской літератури"
⁉️⁉️⁉️ЗАЧЕМ РУССКИЕ СТРЕЛЯЮТ ПО СВОИМ? ИСТОРИЯ ЗАГРАДОТРЯДОВ В РОССИИ: ОТ МОНГОЛ ДО ШОЙГУ. Лекция А. Палия
https://youtu.be/1mxZe7zAa3w
mrs 18
Дякую Вам, пане Олександре, за правдиву історію В 80-х свёкор (на Донбассе) рассказывал о заградотрядах, которым приказывали убивать, кто побежит назад. Штрафные батальоны, состоящие из заключённых и к ним добавляли тех, кто отказывался идти в бой или дезертиров, или вообще от «неугодивших начальству» и тех, кто рассказывал о том, что «наши обстреляли своих» на какой-то высоте - эти были впереди, а за ними шли загранотряды
voldemer januarij
30:00 " не было заградотрядов в авиации". Встречалось упоминание, что немцы, во время войны, опубликовали в СМИ попавший им в руки приказ по сов ВВС, предписывающий истребителям сопровождения, открывать огонь по СОПРОВОЖДАЕМЫМ ШТУРМОВИКАМ И БОМБАРДИРОВЩИКАМ, в случае когда те отворачивали в сторону от цели
потрібно було лікуватися до війни , а сьогодні подихайте , продажні тварюки !!