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Окупанти відмовляються лікувати в Ростові так званих "добровольців", поранених в Україні, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Назріває конфліктна ситуація між представниками ЗС РФ та "мобілізованими з території "ЛДНР". Оскільки відступаючи росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування. Один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже "Союз добровольців Донбасу" був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, яких зазнали  ЗС РФ в ході втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області вони залишили понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілів. При цьому зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ вражає, але війська РФ ще не відкинуті, - голова Міноборони Німеччини Ламбрехт

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
***
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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18.09.2022 17:21
+21
Ось так, "жителі данбаса".
Спочатку - "навіки з росією" і тільки потім впізнали запах, смак та колір російського лайна.
Та ви самі таке ж лайно і є.
Просто різні його сорти
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18.09.2022 17:22
+18
Старый уже анекдот.

В одной машине возвращаются домой из Украины герои войны - бурятский танкист, псковский десантник, ростовский пехотинец, пригожинский наемник, волгоградский спецназовец, севастопольский моряк и чеченский росгвардеец.
Вопрос - кто ведет машину?
Ответ - водитель рефрижератора
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18.09.2022 17:28
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это нормально. Заработал естественный отбор.
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18.09.2022 17:19 Відповісти
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18.09.2022 17:20 Відповісти
Отхерачить тварину пиарщика добряче,бо зеленые "поймут и простят".
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18.09.2022 17:38 Відповісти
не пускайте їх не то що на позиції, навіть за двадцять кілометрів не підпускайте. зона бойових дій - дуже небезпечна зона.
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18.09.2022 17:49 Відповісти
Вибачте,він що був там на териконі і хто до нього злив операцію
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18.09.2022 17:51 Відповісти
Шнобелі у друганів класичні. В моїй групі в політесі було таких троє . Всі зараз в Штатах.
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18.09.2022 18:42 Відповісти
***
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
показати весь коментар
18.09.2022 17:21 Відповісти
Старый уже анекдот.

В одной машине возвращаются домой из Украины герои войны - бурятский танкист, псковский десантник, ростовский пехотинец, пригожинский наемник, волгоградский спецназовец, севастопольский моряк и чеченский росгвардеец.
Вопрос - кто ведет машину?
Ответ - водитель рефрижератора
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18.09.2022 17:28 Відповісти
Так чож не лікуються в Донецьку і Луганську ?
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18.09.2022 17:22 Відповісти
Ось так, "жителі данбаса".
Спочатку - "навіки з росією" і тільки потім впізнали запах, смак та колір російського лайна.
Та ви самі таке ж лайно і є.
Просто різні його сорти
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18.09.2022 17:22 Відповісти
ну шо сказать?
через голову не доходит - через ноги, может, дойдет
до тех, кто еще віживет
и до тех, кто видит, что происходит
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18.09.2022 17:28 Відповісти
Пускай всё таки им через голову дойдёт, до самой середины мозга. Дойдёт 5,45 или 7,62.
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18.09.2022 17:46 Відповісти
«через голову до середины мозга» )) а ты сам 8 лет только котлеты убиваешь на кухоньке да пельмени порешь вилочкой.....когда уже двигло починишь в боевом диване да в реале 5,45 и 7,62 через голову до середины мозга ) ты потешный диванный дрЫщ...
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18.09.2022 20:35 Відповісти
в шахті.. на дні забоя вас всіх вилікують..
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18.09.2022 17:29 Відповісти
массовый исход "руцкого мира" из ордло.....
очереди на десятки километров....
https://youtu.be/kQnFU-4zi_0
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18.09.2022 17:34 Відповісти
Логическая концовка для предателей,сдохнуть на помойке.
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18.09.2022 17:41 Відповісти
нічого особливого в цій події нема.
ці ордловці ввжаються в ростові "хахламі".
ще шолохов в "тіхом донє" описував як донський кацак викинув "хахла" з черги на млин борошно молоти.

це все "класіка руской літератури"
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18.09.2022 17:44 Відповісти
И ЭТО ПРАВИЛЬНО! ПУСКАЙ ЭТИ ГНИДЫ ЛЕЧАТЬСЯ НА ПОМОЙКАХ.
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18.09.2022 17:44 Відповісти
Маємо, що маємо. Думати було. Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
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18.09.2022 17:45 Відповісти
Цікава лекція про то, як московитів своїх на фронте розстрілююють

⁉️⁉️⁉️ЗАЧЕМ РУССКИЕ СТРЕЛЯЮТ ПО СВОИМ? ИСТОРИЯ ЗАГРАДОТРЯДОВ В РОССИИ: ОТ МОНГОЛ ДО ШОЙГУ. Лекция А. Палия

https://youtu.be/1mxZe7zAa3w

mrs 18

Дякую Вам, пане Олександре, за правдиву історію В 80-х свёкор (на Донбассе) рассказывал о заградотрядах, которым приказывали убивать, кто побежит назад. Штрафные батальоны, состоящие из заключённых и к ним добавляли тех, кто отказывался идти в бой или дезертиров, или вообще от «неугодивших начальству» и тех, кто рассказывал о том, что «наши обстреляли своих» на какой-то высоте - эти были впереди, а за ними шли загранотряды

voldemer januarij

30:00 " не было заградотрядов в авиации". Встречалось упоминание, что немцы, во время войны, опубликовали в СМИ попавший им в руки приказ по сов ВВС, предписывающий истребителям сопровождения, открывать огонь по СОПРОВОЖДАЕМЫМ ШТУРМОВИКАМ И БОМБАРДИРОВЩИКАМ, в случае когда те отворачивали в сторону от цели
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18.09.2022 17:46 Відповісти
Зато были штрафные эскадрильи. И появились они после того, как Буденный в Крыму увидел реальную эффективность сралинских соколов.
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18.09.2022 18:03 Відповісти
Вони сбивали власні штурмовики ? Офуеть ‼️‼️‼️
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18.09.2022 18:06 Відповісти
нащо нам про це знати? цю новину по російськи на московських каналах озвучуйте. донбабве цензор не читають. окрім ботів з ботоферми.
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18.09.2022 17:53 Відповісти
Гоблінам із бамбаса , які воюють проти нас , разом із рашистами ,
потрібно було лікуватися до війни , а сьогодні подихайте , продажні тварюки !!
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18.09.2022 17:53 Відповісти
Якщо Зеля узнає то може взяти їх до Феофанії. Наші ж люди !
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18.09.2022 17:56 Відповісти
Чуть подешевело. То 10 чел вышло в Одессе, то вот не лечат тех, вместо этих---а нахрен такие новости? Завтра зима, армия на пределе после наступления, бюджет пустой, какие то высказывания румына рехнутого пошли широкой полосой итд! Нам не надо этого. Пришел момент истинны для страны и народа. Хотим ли стать нацией? И в который раз? Наверное в последний раз. Так давайте! Или опять про коломойского кота тягать 10 лет по сараю! Комендантский час, строжайшая экономия энергоресурсов, патрули, работают все кто может, оружие всем кто хочет по паспорту с правом ношения, контроль тотальный, 5 колону стрелять на месте, партии запретить, вместо Рады Комитет Обороны, у власти военные! Скоро наступление врага! Выход на международном уровне в одностороннем порядке из Будапештского спектакля. Для начала. И дайте ученым шанс по тихому где то собратся и поговорить им. они знают о чем и когда реально это возможно. Такое впечатление что квн все еще будоражит мозги многим и по сей день! Давайте труппы своих посчитаем наконец реально---срок вышел ждать. Это цена реальная будет всем нам.
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18.09.2022 18:06 Відповісти
рузьге своих не бросает!
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18.09.2022 18:14 Відповісти
О, как раз по теме - что собой представляет аналоговнет аптечка росспецназовца - смотреть и ржать от смеха - https://www.youtube.com/watch?v=lnCZ6P2LLQo
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18.09.2022 18:15 Відповісти
Все правильно, "прелести руского мира" каждый его "любитель" должен испытать на собственной шкуре!
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18.09.2022 19:58 Відповісти
Дабравольци бамбаса далжни лечить себя самі дабравольна! Ура путлєру!
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18.09.2022 23:20 Відповісти
 
 