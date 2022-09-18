Окупанти відмовляються лікувати в Ростові так званих "добровольців", поранених в Україні, - ГУР

Назріває конфліктна ситуація між представниками ЗС РФ та "мобілізованими з території "ЛДНР". Оскільки відступаючи росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування. Один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-Дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже "Союз добровольців Донбасу" був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, яких зазнали ЗС РФ в ході втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області вони залишили понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілів. При цьому зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.

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