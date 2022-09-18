УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13944 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії Війна
3 366 15
Австрія (567) війна (56233) газ (2584) санкції (6834) Шалленберг Александер (52)

Путін спекулює темою газу для зняття санкцій, але ми усі знаємо: якщо піддатися шантажисту, він це повторюватиме, - Шалленберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

александер,шалленберг

Президент РФ Володимир Путін шантажує Європу постачанням газу, однак цьому не можна піддаватися, оскільки це лише заохотить очільника Кремля до нового шантажу.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це (скасування санкцій ЄС проти РФ в обмін на відновлення безперебійного постачання російського газу. - Ред.) - спроба шантажу. І ми усі знаємо: якщо раз піддатися шантажисту, то це потім знову повториться", - заявив Шалленберг.

За словами австрійського міністра, наразі можна спекулювати з приводу того, чи Росія взимку повністю перекриє газ, чи ні, але "примітним є те, що російський президент у своїй промові минулого тижня у Владивостоку провів чіткий зв'язок між санкціями та газом". Глава МЗС Австрії назвав заклик очільника кремля до скасування санкцій в обмін на відновлення постачання газу в Європу "чистою спробою шантажу". За його словами, це також ще раз доводить, що санкції ЄС проти Росії через її напад на Україну є дієвими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС передумав запроваджувати верхню межу цін на російський газ, - The Guardian

Водночас Шалленберг закликав до "почуття міри" у питанні санкцій проти Росії. На його переконання, не потрібно ототожнювати все населення Росії з путінськими поплічниками, і тому Австрія виступила проти візової заборони для росіян. При цьому, міністр закликав до "стратегічного терпіння", додавши, що не слід очікувати негайної зміни позиції РФ внаслідок санкцій.

На переконання глави МЗС Австрії, для Путіна не буде ніяких труднощів припинити війну проти України хоч завтра, оскільки йому не доведеться виправдовуватися перед громадськістю. "Він може завтра заявити, що досяг своїх військових цілей", - заявив Шалленберг.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
18.09.2022 17:27
+9
показати весь коментар
18.09.2022 17:24
+8
Коротше ..блаблаблаблаблаблаблабла...бла..блабла.
показати весь коментар
18.09.2022 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротше ..блаблаблаблаблаблаблабла...бла..блабла.
показати весь коментар
18.09.2022 17:23 Відповісти
Шо и треба доказати -- 2+2=4
показати весь коментар
18.09.2022 17:24 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 17:24 Відповісти
Фу , яка ж блювотна мразь , це ху@ ло 😤
показати весь коментар
18.09.2022 17:47 Відповісти
ну довго ж ви думали поки доперли .. тугодуми
показати весь коментар
18.09.2022 17:27 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 17:27 Відповісти
Шалленберг просто геній...
показати весь коментар
18.09.2022 17:27 Відповісти
Почав "за здравіє",а закінчив "за упокой"
показати весь коментар
18.09.2022 17:35 Відповісти
А у Германії пачітают катєріну втарую?
показати весь коментар
18.09.2022 17:39 Відповісти
шантаж-шантаж... но руцкие хаошие...
показати весь коментар
18.09.2022 17:40 Відповісти
"Водночас Шалленберг закликав до "почуття міри" у питанні санкцій проти Росії." - тобто??? Може ще пожаліти??? Може на нас накласти санкції, що не здались??
показати весь коментар
18.09.2022 17:43 Відповісти
Європа може обійтися і без російського газу якщо захоче
Для цього є США Іран (але він під санкціями) Просто в Європі вибудована система газопостачання від російського постачальника ГАЗПРОМУ . Насправді російський газ дорогий і путін знає що Європі важко перейти на інших постачальників тому і шантажує.
Уявіть собі постачальника зі США -будуть постачати тільки танкерами а не газопроводом бо газопровід ще треба проклати
показати весь коментар
18.09.2022 17:44 Відповісти
Тількі українці знають що робити з ******
показати весь коментар
18.09.2022 18:04 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 18:38 Відповісти
Этот Шалленберг - путинская консерва, не слушайте его ахинею и вбросы (вся его болтовня строго согласованы с кремлевскими кураторами и ФСБ)!
показати весь коментар
18.09.2022 18:46 Відповісти
 
 