Путін спекулює темою газу для зняття санкцій, але ми усі знаємо: якщо піддатися шантажисту, він це повторюватиме, - Шалленберг

Президент РФ Володимир Путін шантажує Європу постачанням газу, однак цьому не можна піддаватися, оскільки це лише заохотить очільника Кремля до нового шантажу.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це (скасування санкцій ЄС проти РФ в обмін на відновлення безперебійного постачання російського газу. - Ред.) - спроба шантажу. І ми усі знаємо: якщо раз піддатися шантажисту, то це потім знову повториться", - заявив Шалленберг.

За словами австрійського міністра, наразі можна спекулювати з приводу того, чи Росія взимку повністю перекриє газ, чи ні, але "примітним є те, що російський президент у своїй промові минулого тижня у Владивостоку провів чіткий зв'язок між санкціями та газом". Глава МЗС Австрії назвав заклик очільника кремля до скасування санкцій в обмін на відновлення постачання газу в Європу "чистою спробою шантажу". За його словами, це також ще раз доводить, що санкції ЄС проти Росії через її напад на Україну є дієвими.

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Водночас Шалленберг закликав до "почуття міри" у питанні санкцій проти Росії. На його переконання, не потрібно ототожнювати все населення Росії з путінськими поплічниками, і тому Австрія виступила проти візової заборони для росіян. При цьому, міністр закликав до "стратегічного терпіння", додавши, що не слід очікувати негайної зміни позиції РФ внаслідок санкцій.

На переконання глави МЗС Австрії, для Путіна не буде ніяких труднощів припинити війну проти України хоч завтра, оскільки йому не доведеться виправдовуватися перед громадськістю. "Він може завтра заявити, що досяг своїх військових цілей", - заявив Шалленберг.