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На Харківщині ЗСУ форсували річку Оскіл: тепер контролюють і лівий берег, - СтратКом. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харківській області Збройні сили України форсували притоку Сіверського Донця - річку Оскіл, узявши під контроль обидва її береги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило в телеграмі, оприлюднивши відповідне відео.
"ЗСУ форсували Оскол. Від учора Україна контролює і лівий берег", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+83 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар18.09.2022 18:26
+51 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар18.09.2022 18:35
+50 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар18.09.2022 18:54
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Будь ласка, зачекайте...
Уявляєш, як би реагувала твоя нервова система на такі новини, що наші позавчора форсували Оскол, а вчора відійшли, а сьогодні знову форсували ...?
Печінка витримала би?
Комбат (вжавшись в глубь окопа и поспешно натягивая сброшенную близким разрывом каску): "Наши пошли! Движемся вперёд к позициям противника! Удалось подавить минометами 2 огневые точки".
Комполка - Комбригу: "Батальон "Каннибал" ворвался в первую линию окопов! Враг отступает!"
Комбриг-Комдиву: "Подходим ко второй линии обороны! Огневые точки врага уничтожены. Взяты трофеи!"
Комдив - Комкору: "Ломаем третью полосу обороны на окраине села! На поле боя… э-э-э… 50 вражеских трупов".
Комкор-Командарму: "Ведём уличные бои … (смотрит на Яндекс-карту) в районе 2-го сельпо! Взяли парикмахерскую и ларёк с мороженым! Сотня трупов врага!"
Пресс-секретарь одной из Нарядных Милиций: "По имеющимся данным, 5009-я бригада украинских националистов оставляет Малые Выпердыши, бросая боевую технику!"
Главный Болтун-по-телевизору: "Сегодня наши войска четвёртый день подряд освободили посёлок городского типа Малые Выпердыши и скоро подойдут к Киеву! Уничтожено… э-э-э… до 500 националистов".
От 10 до 12 уцелевших бойцов батальона отходят на исходные позиции, вытаскивая своих раненых.."
понтонапонтов проехать!
Прошлой ночью, когда большинство из нас крепко спали, британский транспортный самолет C-17 доставил оружие и припасы на Украину через Польшу. Британские боевые самолеты, взлетевшие первыми перед вторжением, продолжают снабжать Украину оружием для борьбы с российскими войсками.
5 лютого 2022 - за 19 днів до нападу !!!!
коли-небудь граблі історії зломаються і українці зникнуть як нація
завдячуючи ось цим, які просрали українську Мрію!
ладно тоді я вас буду підбадьорювати
зберігаєм надію. тримаємося. українці не зникнуть
Ihor Demkiv 98d868d7
Реєстрація: 27.06.2022
тобі туда !
Слава Українi!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!