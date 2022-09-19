На Харківщині ЗСУ форсували річку Оскіл: тепер контролюють і лівий берег, - СтратКом. ВIДЕО

У Харківській області Збройні сили України форсували притоку Сіверського Донця - річку Оскіл, узявши під контроль обидва її береги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило в телеграмі, оприлюднивши відповідне відео.

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"ЗСУ форсували Оскол. Від учора Україна контролює і лівий берег", - йдеться у повідомленні.

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