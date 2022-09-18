Сенсу в переговорах та зустрічі Зеленського і Путіна поки немає - ОП
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що наразі немає жодних сенсів ані в переговорному процесі між Україною та рф, ані в особистій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку Подоляк висловив у коментарі "Українській правді".
"Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає", - сказав політик.
Подоляк пояснив це так: "По-перше, рф все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні - це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше. І по-третє, росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше".
Саме тому, зауважив Подоляк, наразі на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. "Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій". Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки рф, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше — похідне від цього", - сказав він.
Водночас радник глави ОП наголосив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ, а предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".
Як повідомляв Укрінформ, під час регіонального саміту в Узбекистані (ШОС і ОДКБ – ред.) в п’ятницю путін пообіцяв продовжити атаку на Україну та попередив, що москва може посилити удари по інфраструктурі України, якщо українські війська завдадуть ударів по об’єктах у росії. Тоді путін заявив, що "звільнення" всього східного Донбасу є головною військовою метою росії і що він не бачить необхідності її переглядати.
Будь ласка, зачекайте...
а не косметолог домогосподарки президента
Хто і коли в історії за останні 200 років вів міждержавні перемовини без СЗС ?
І питання до тебе - де ти і з яких джерел ВЗНАВ, шо так треба і можна ?
І питання до тебе - де ти і з яких джерел ВЗНАВ, шо так треба і можна ?
Наразі ОП взагалі не є державним органом, а її очільник держслужбовцем,
а тим більш радник цього не держслужбовця - то ваабще фолькльорний елемент.
Але ж вийдіть на вулицю і спитайте 10 перехожих, хто за 7 місяців війни у них на слуху.
1. Зеленський ( ну то ладно, його на те і брали Верховним Головнокомандувачем, шоб він грав роль Верховного Головнокомандувача і тут він грає роль по відосіку або по два в день)
2. Арестович
3. Подоляк
4. Залужний ( висловлюю повагу)
5. Наташа Влащенко ( Мертвечуківська шльондра)
6. Мосійчучка (Беніна Шльондра)
...
Хай робить те, шо вміє - знімає відосики.
Я ж спитав про ті імена, які народила війна.
Війна народила арестовичей і подоляків, а прізвище того бійця, який ціною власного життя таки підірвав міст в Генічеську, ніхто не знає.
а ти десь бачив, шо колона військових іде напролом через натовп цивільних, не відсікаючи їх попередньо від маршруту свого проходження ?
яшо бачив, то покажи й мені хоч один такий випадок
1. Забратися з окупавиних територій без жодних умов.
2. Арештувати і віддати під міжнародний трибунал злочинців.
3. Тоді можна буде розпочинати переговорний процес по визначенню розміру репарацій які будуть виплачені Україні.
іншого шляху збереження цієї недокраїни не існує.
прессекретаряпридурка ВАЗеленського ніхто не бачив?
керівникам не державного органу ?
так відповідь проста - шоб гроші лахматіть.
та пару мільярдів піпла, єслі чесно
і тому забудьте про "спитають"
його виберуть знову і може навіть довічно,
тому перспектив на здоровий глузд немає
при том, что за ним ничего нет. откровенно неудачные политические решения, приведшие к смерти людей. катастрофические кадровые решения. отстутствие какого-либо желания брать на себя ответственность - за что-либо. уровень его руководящей деятельности - это квартал, а не огромная воюющая страна.
и все равно ведь выберут. патриотичные видосики каждый день сделают свое дело. симулякр президента останется в президентском кресле.
т.е., сдачу юга, произошедшую по вине креатур зеленского - баканова, ермака, верещук - можно простить?