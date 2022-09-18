Сенсу в переговорах та зустрічі Зеленського і Путіна поки немає - ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що наразі немає жодних сенсів ані в переговорному процесі між Україною та рф, ані в особистій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку Подоляк висловив у коментарі "Українській правді".

"Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає", - сказав політик.

Подоляк пояснив це так: "По-перше, рф все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні - це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше. І по-третє, росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше".

Саме тому, зауважив Подоляк, наразі на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. "Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій". Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки рф, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше — похідне від цього", - сказав він.

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Водночас радник глави ОП наголосив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ, а предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".

Як повідомляв Укрінформ, під час регіонального саміту в Узбекистані (ШОС і ОДКБ – ред.) в п’ятницю путін пообіцяв продовжити атаку на Україну та попередив, що москва може посилити удари по інфраструктурі України, якщо українські війська завдадуть ударів по об’єктах у росії. Тоді путін заявив, що "звільнення" всього східного Донбасу є головною військовою метою росії і що він не бачить необхідності її переглядати.

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