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Сенсу в переговорах та зустрічі Зеленського і Путіна поки немає - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

президента,банкова,оп,офіс

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що наразі немає жодних сенсів ані в переговорному процесі між Україною та рф, ані в особистій зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку Подоляк висловив у коментарі "Українській правді".

"Якщо коротко, жодних сенсів і в переговорному процесі як такому, і в особистій зустрічі президентів поки що абсолютно немає", - сказав політик.

Подоляк пояснив це так: "По-перше, рф все ще вважає, що в неї є достатньо ресурсів, аби зафіксувати якісь результати. По-друге, будь-яка зустріч сьогодні - це виключно гра в традиційну російську історію: фіксуємо статус-кво, танцюємо "брехливі мінські танці", починаємо новий етап ескалації. Оперативна пауза і на більше. І по-третє, росія має відповісти за масштабні злочини і не сховатись за безкарністю. Тому війна має дійти до єдино можливого фіналу. Ніяк інакше".

Саме тому, зауважив Подоляк, наразі на порядку денному теми про двосторонню зустріч немає. "Мало того, нас взагалі не цікавлять зустрічі заради зустрічей чи той же банальний російський переговорний "сценарій". Нас цікавить звільнення окупованих територій, суттєві тактичні поразки рф, обов’язкові масштабні юридичні процеси. Все інше — похідне від цього", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль просив відновити переговори після успіху ЗСУ, але Київ відмовився, - віцепрем’єрка Стефанішина

Водночас радник глави ОП наголосив, що зустріч президентів можлива, якщо їй передуватиме повний вивід російських військ, а предметом розмови буде "обговорення післявоєнного життя, включно з обсягами репарацій, компенсацій збитків та видачею злочинців".

Як повідомляв Укрінформ, під час регіонального саміту в Узбекистані (ШОС і ОДКБ – ред.) в п’ятницю путін пообіцяв продовжити атаку на Україну та попередив, що москва може посилити удари по інфраструктурі України, якщо українські війська завдадуть ударів по об’єктах у росії. Тоді путін заявив, що "звільнення" всього східного Донбасу є головною військовою метою росії і що він не бачить необхідності її переглядати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна: Не вбачаємо переговорної перспективи

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Зелене x#йло разом зі своєю шайкою вже наговорився, в результаті чого маємо десятки тисяч жертв... Так що нехай перемовинами займаются виключно ЗСУ!
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18.09.2022 19:16
+12
Хватит уже даже это противное слово *переговоры* произносить и злить население которое и так на взводе.
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18.09.2022 19:18
+11
Поки? З ***** взагалі нема про що розмовляти
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18.09.2022 19:17
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18.09.2022 19:14 Відповісти
🤦‍♀️
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18.09.2022 19:15 Відповісти
Зелене x#йло разом зі своєю шайкою вже наговорився, в результаті чого маємо десятки тисяч жертв... Так що нехай перемовинами займаются виключно ЗСУ!
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18.09.2022 19:16 Відповісти
для перемовин в нормальних країнах є Міністерство Зовнішніх Справ,

а не косметолог домогосподарки президента
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18.09.2022 19:22 Відповісти
Для перемовин у мирний час. А у стані війни тото муністьорство сидить ціфонько й дихає у фустинку, пора ЗНАТИ!
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18.09.2022 20:58 Відповісти
Та ти шо !!!

Хто і коли в історії за останні 200 років вів міждержавні перемовини без СЗС ?
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18.09.2022 21:20 Відповісти
МЗС я мав на увазі.

І питання до тебе - де ти і з яких джерел ВЗНАВ, шо так треба і можна ?
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18.09.2022 21:22 Відповісти
Тобі треба, алєнь, для початку про службу у войську "дізнатись", потім про "воєнний стан". Скільки статей у Конституції України? Йуррыздыще...
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18.09.2022 22:50 Відповісти
Хто і коли в історії за останні 200 років вів міждержавні перемовини без МЗС ?

І питання до тебе - де ти і з яких джерел ВЗНАВ, шо так треба і можна ?
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18.09.2022 22:55 Відповісти
намалювались ще пара нафтолiнових котрi не набалакались.це берлускрнi з меркель.пропонують своi послуги в перемовинах.вiдразу згадуэться хасовьюртевська угода кацапiв з чеченами,котру першi порушили вiдразу пiдкопивши для цього сили.
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18.09.2022 19:31 Відповісти
і кого зовсім не хочеться ні чути ні бачити тим більше слухати думку, то це саме ОП
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18.09.2022 19:31 Відповісти
А ось нє нада утріровать і пересмикувати факти.

Наразі ОП взагалі не є державним органом, а її очільник держслужбовцем,

а тим більш радник цього не держслужбовця - то ваабще фолькльорний елемент.

Але ж вийдіть на вулицю і спитайте 10 перехожих, хто за 7 місяців війни у них на слуху.

1. Зеленський ( ну то ладно, його на те і брали Верховним Головнокомандувачем, шоб він грав роль Верховного Головнокомандувача і тут він грає роль по відосіку або по два в день)

2. Арестович
3. Подоляк
4. Залужний ( висловлюю повагу)
5. Наташа Влащенко ( Мертвечуківська шльондра)
6. Мосійчучка (Беніна Шльондра)
...
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18.09.2022 19:40 Відповісти
133...,я вас так розумію,що верховний повинен як Кутузов на білому коні їздити перед строєм гвардійців?Або в військовому кітелі,з трубкою в зубах,стояти біля карти військових дій?А ще краще-"Гражданских отсечь,я посредине среди военных!"Дуже добре що на слуху в народі мало жінок,а то б ми взнали чиї вони шльондри.Якщо попробувати -пані 1331333го?
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19.09.2022 00:06 Відповісти
Для чого мені тупий верховний на білому коні ?

Хай робить те, шо вміє - знімає відосики.

Я ж спитав про ті імена, які народила війна.

Війна народила арестовичей і подоляків, а прізвище того бійця, який ціною власного життя таки підірвав міст в Генічеську, ніхто не знає.
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19.09.2022 10:41 Відповісти
"Гражданских отсечь,я посредине среди военных!"

а ти десь бачив, шо колона військових іде напролом через натовп цивільних, не відсікаючи їх попередньо від маршруту свого проходження ?

яшо бачив, то покажи й мені хоч один такий випадок
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19.09.2022 10:44 Відповісти
А шо сказал парикмахер повара Зеленского (тоже политик) ?
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18.09.2022 19:17 Відповісти
Поки? З ***** взагалі нема про що розмовляти
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18.09.2022 19:17 Відповісти
Хватит уже даже это противное слово *переговоры* произносить и злить население которое и так на взводе.
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18.09.2022 19:18 Відповісти
Сенс есть, застрелить *****.
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18.09.2022 19:19 Відповісти
Йермак з пулімьота застрелить ?
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18.09.2022 19:23 Відповісти
росія має єдиний шанс зберегтися в ******** кордонах і уникнути громадянської війни:
1. Забратися з окупавиних територій без жодних умов.
2. Арештувати і віддати під міжнародний трибунал злочинців.
3. Тоді можна буде розпочинати переговорний процес по визначенню розміру репарацій які будуть виплачені Україні.

іншого шляху збереження цієї недокраїни не існує.
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18.09.2022 19:19 Відповісти
тіпа мені воно надо, шоб та помийка збереглася )))
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18.09.2022 20:05 Відповісти
Пане Пиляшенко ви молодець.Але який удар?Це ж саме проговорив вже Подоляк в інтерв*ю "Українській правді".Ось не треба тут на Цензорі такого плагіату...
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19.09.2022 00:09 Відповісти
Радник завгоспа вже все вирішив, Україна може спати спокійно.
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18.09.2022 19:21 Відповісти
Любые переговоры с кремлем или даже упоминания о них, никчему хорошему не приведут а даже наоборот, сразу же ударят по нашей обороноспособности и поставкам вооружения нашими партнерами. Все кремлевские консервы типо Шольца и Ердогана, сразу же заявят что нужно прекратить поставлять Украине вооружение чтобы не сорвать переговоры и попытку *дипломатического решения* войны.
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18.09.2022 19:23 Відповісти
100%. Переговоры никчему хорошему не приведут. А вот потом опять запустить машину с поставками оружия из ЕС и США понадобитсы много и усилий и времени. А тем самым Рашка воспользуется закупив у Ирана и прочих своих подельников еще сотни дронов и другой военной техники.
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18.09.2022 19:59 Відповісти
Для прекращения войны не нужно никаких переговоров. Для прекращения войны, ***** просто должен забрать своих орков и убраться с Украины как это сделал с Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей и о. Змеиный. Все остальное суета и вой что нужны переговоры это от Лукавого.
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18.09.2022 19:27 Відповісти
Цього прессекретаря придурка ВАЗеленського ніхто не бачив?
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18.09.2022 19:30 Відповісти
Дебіл ...речник.
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18.09.2022 23:49 Відповісти
посыл и желание не плохие , а что мешало так же рассуждать перед Оманскими договоренностями ?
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18.09.2022 19:32 Відповісти
putleru nado pokazat trofej T90M iz pod Charkova.Mnogo trofejev iz tankov dostalos,no etot pervy raz
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18.09.2022 19:35 Відповісти
А как же "заглянуть в глаза", "уверен что смогу рассмешить Владимира Владимировича", куда вот это всё подевалось? Поц думает шо может понты качать за счет ЗСУ, вот что это значит.
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18.09.2022 19:53 Відповісти
Навіщо керівникам радники? Вони самі такі тупі, що їм треба порад? Чи, що?
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18.09.2022 19:54 Відповісти
керівникам чого ?

керівникам не державного органу ?

так відповідь проста - шоб гроші лахматіть.
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18.09.2022 20:07 Відповісти
***** хочет освобождать УКРАИНСКИЙ Донбасс от Украины??!!! карлик конченный идиот если верит сам в эту свою брехню....
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18.09.2022 20:00 Відповісти
Не потрібно слухати дивано бункерного ослойоба Подоляка , йому особисто Данілов рекомендував займатися своєю справою, він гарний актор, то нехай знімаєця в порно кіно
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18.09.2022 20:01 Відповісти
А що зараз вирішує безтолковий клоун і хто звертає увагу на його ніби-то патріотичні висери? Недалеко той час, коли цього мудака спитають, що воно робило до війни і в перші дні війни, коли бігало за путіним та просило переговорів. Завдяки героїчним ЗСУ та не байдужому народу вдалось вистояти. А зараз воно виставляє себе великим героєм. Чмо безтолкове бл... Ну прост шляки трафляють...
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18.09.2022 20:03 Відповісти
...і хто звертає увагу на його ніби-то патріотичні висери?

та пару мільярдів піпла, єслі чесно

і тому забудьте про "спитають"

його виберуть знову і може навіть довічно,

тому перспектив на здоровий глузд немає
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18.09.2022 20:11 Відповісти
да, скорее всего, выберут - если верить сегодняшним цифрам его рейтинга.

при том, что за ним ничего нет. откровенно неудачные политические решения, приведшие к смерти людей. катастрофические кадровые решения. отстутствие какого-либо желания брать на себя ответственность - за что-либо. уровень его руководящей деятельности - это квартал, а не огромная воюющая страна.

и все равно ведь выберут. патриотичные видосики каждый день сделают свое дело. симулякр президента останется в президентском кресле.
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18.09.2022 20:47 Відповісти
Пане димайє, та тільки за одне кадрове рішеня-Залужного-на всі решта можно забити великий,ну ви зрозуміли...Збережи Господи той момент прозріння,коли він призначав Залужного.Залужному довгих років життя і здоров*я...
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19.09.2022 00:16 Відповісти
"на всі решта можно забити великий,ну ви зрозуміли..."

т.е., сдачу юга, произошедшую по вине креатур зеленского - баканова, ермака, верещук - можно простить?
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19.09.2022 08:42 Відповісти
Неначасi
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18.09.2022 20:17 Відповісти
З путіним, як і з росіянами, політикам взагалі немає сенсу розмовляти - це все марна трата часу. Це пріоритет ЗСУ.
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18.09.2022 20:41 Відповісти
Заявление хорошее. Если оценивать логически. Хотя непонятно что за такой орган власти 'ОП"? С каких пор секретарша делает заявления?
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18.09.2022 20:45 Відповісти
Зрадники причаїлися до слушного моменту.
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18.09.2022 21:11 Відповісти
Хто небуть уявляє ситуацію, що в 1945му хтось з керівників країн коаліції сів за стіл перемовим з Гітлером, навіть щоб прийняти капітуляцію? Та це як на зоні з опущеним обійматись.
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18.09.2022 21:50 Відповісти
Якщо сяде, - опускать не буде кого.
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18.09.2022 23:52 Відповісти
 
 