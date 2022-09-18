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Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина,шевченкове,катівня

Семеро громадян Шрі-Ланки, шість чоловіків і одна жінка, постраждали від дій російських окупантів у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Слідче управління проводить слідчі дії, допитує їх (іноземців) як потерпілих, і встановлює всі деталі. Вже є зв'язок із посольством Шрі-Ланки, а всім іноземцям поліція гарантувала безпеку та належні умови для проживання", - заявив Болвінов.

За його словами, на момент початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну громадяни Шрі-Ланки перебували у м. Куп'янську Харківської області. "Вони злякалися війни, але вирішили нікуди не їхати, а сховатись. У травні вони намагалися пішки дійти до Харкова. Але на першому ж блокпосту армії Росії їх затримали, зв'язали їм руки, одягли мішки на голову і відвезли в імпровізовану в'язницю у Вовчанську", – написав Болвінов.

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Він зазначив, що у Вовчанську шрі-ланкійців утримували в жахливих умовах, катували і змушували працювати прибиральниками, а жінку тримали в карцері два місяці.

"Двом із них (з іноземців) відривали нігті, одного били дверима по голові. Оскільки рашисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли, і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли - росіяни під час тортур говорили "money". Судячи з цього, друга армія світу вимагала із затриманих іноземців зі Шрі-Ланки гроші", - написав Болвінов.

Після деокупації Вовчанська іноземці знову вирішили дістатися Харкова пішки, дорогою їм зустрівся охоронець готелю, який прихистив їх і повідомив про це українську поліцію.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
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18.09.2022 19:39
+21
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18.09.2022 19:52
+15
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18.09.2022 20:11
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18.09.2022 19:38 Відповісти
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18.09.2022 19:39 Відповісти
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18.09.2022 19:52 Відповісти
А що означає цей кацапський символ Z? Хотіли зробити свастику, але як завжди половину ******** 😂
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18.09.2022 22:11 Відповісти
расейский урод не успел в рай, следующий раз повезет больше
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18.09.2022 19:52 Відповісти
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18.09.2022 20:11 Відповісти
Похоже на репрессии которые творили нквдшники в 30 годах.Те же пытки с выдиранием ногтей,те же обвинения в нацизме всех не желающих в стойле империи.Тогда ватаны подавили стремление народов совковой империи к свободе пересажав , поубивав и депортировав миллионы человек.И также нападали на финляндию в 1939 .
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18.09.2022 20:21 Відповісти
Они такое уже при Иване Грозном делали. Наверное от монголов научились.
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19.09.2022 00:41 Відповісти
До речі, Шрі-Ланка, одна з країн, яка майже завжди утримується у голосуваннях щодо України. І це після того, як отримувала від нас зброю, що дозволила подолати тамільських сепаратистів.
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18.09.2022 20:24 Відповісти
В як там Шрі-Ланка в ООН стосовно рашистської агресії голосувала ???
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18.09.2022 20:26 Відповісти
дивіться вище, там правда
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18.09.2022 21:11 Відповісти
Побажаємо расіянам, Гарного відпочинку в Шрі-Ланці..
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18.09.2022 21:07 Відповісти
все больше прихожу к выводу, что русские ненавидят не только людей, даже независимо от их национальности, а просто все живое.......
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18.09.2022 21:10 Відповісти
зло в чистом виде
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18.09.2022 22:26 Відповісти
На севастопольском сайте ублюдки уже написали про то что якобы ВСУ арестовали граждан Шри-Ланки и куда то увезли.
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18.09.2022 22:02 Відповісти
сначала приняли за цыган, а потом просто бабла срубить.
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19.09.2022 04:38 Відповісти
 
 