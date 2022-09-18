УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14005 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
859 7
Велика Британія (3653) допомога (5014) Денис Шмигаль (2695)

Обговорили актуальні питання співпраці, - Шмигаль провів перемовини із керівником МЗС Великої Британії Клеверлі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі питання співпраці у стратегічному партнерстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері. 

"Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з Джеймсом Клеверлі актуальні питання співпраці. Вдячні Великій Британії за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що Україна переможе!!, - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія відправить до України 120 машин для транспортування бронетехніки, - Воллес

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прем'єр-міністр Джонсон

Прем'єр-міністр Шмигаль

Пачувствуйтє разніцу )))
показати весь коментар
18.09.2022 20:22 Відповісти
Зрозуміло, що сам Zе полетіти до Лондона не міг через низку причин, публічних (війна...) і підкилимних... Ну, ладно - послав дружину... може бути. А от цікаво: чому на траурну церемонію не полетів де-факто друга особа в ієрархії в Україні - д'єрмак? А чому не друга де-юре - Стефанчук-спікер? Чому де-юре третя особа Шмигаль (тому що де-факто... чи в десятку входить?) очолює делегацію України?. І чому нема міністра Кулеби?

Питання, питанння, більшою мірою риторичні; хоча є в них декілька загадок...
показати весь коментар
18.09.2022 20:37 Відповісти
Я думаю ця церемонія або для президента або прем'єра. Секретарі як група підтримки по етикету не того
показати весь коментар
18.09.2022 20:50 Відповісти
тіпа у нас в країні хоть шось по Конституції і Законодавству ?

Ви знаєте анекдот про верблюда ?

У верблюда питають, тіпа, чого у тебе такі криві горби,

на шо він каже - а подивіться на мене - шо у мене вааще рівне ?
показати весь коментар
18.09.2022 21:33 Відповісти
скумбрия заодно квартирку во Лондоне проветрила
показати весь коментар
18.09.2022 20:41 Відповісти
Краще сиділи б дома та не ганьбилися.
показати весь коментар
18.09.2022 21:08 Відповісти
Від слів - до діла, від оборони - до наступу й визволення НАШОЇ УКРАЇНИ!
показати весь коментар
18.09.2022 22:31 Відповісти
 
 