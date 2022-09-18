УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14005 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
6 444 7
негода (689) Сумська область (2195) Живицький Дмитро (465)

Наслідки негоди в м. Буринь на Сумщині: одна людина загинула, вісім осіб, серед яких немовля, травмовано

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

сумщина

Станом на 20.00 через негоду на Сумщині в місті Буринь пошкоджено приватні будинки та АЗС, є загиблий, 8 людей зазнали травм. Забезпечується евакуація населення, яке цього потребує, та ведуться ремонтні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Станом на 20:00. Близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох - зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач. У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку. Роботи ведуться, протягом кількох годин більшість абонентів буде підключена", - ідеться в повідомленні.

Як інформує Живицький, унаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім чоловік травмовано, серед яких: - двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні; - одна жінка з переломом руки у Сумах; - 2-місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

Також читайте: Негода на Сумщині: зруйновані домогосподарства, відсутність електроенергії, кілька людей постраждало (оновлено). ФОТОрепортаж

Зазначається, що на цей час на місці події працюють аварійні бригади ДСНС та енергетиків, працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА. 

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало нам кацапів..Та щє й це...
показати весь коментар
18.09.2022 20:26 Відповісти
Купа "писанини", а який характер "негоди" - невідомо! Чи то ураган, чи гроза, чи шквал, чи ще щось - ХЗ!!! Уміть писать так треба статті - написать купу слів і не вказать причини
показати весь коментар
18.09.2022 20:29 Відповісти
Скоріш за все виглядає як торнадо.Див. світлини за посиланням Людей діставали з-під завалів
показати весь коментар
18.09.2022 21:25 Відповісти
Ясно
показати весь коментар
18.09.2022 21:31 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2022 20:59 Відповісти
Травмованим швидкого одужання.
показати весь коментар
18.09.2022 21:00 Відповісти
Одна беда не ходит. Нахлебались сумчане. Много нам всем ещё очевидно предстоит. Выдержать бы и уцелеть.
показати весь коментар
18.09.2022 22:28 Відповісти
 
 