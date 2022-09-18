Наслідки негоди в м. Буринь на Сумщині: одна людина загинула, вісім осіб, серед яких немовля, травмовано

Станом на 20.00 через негоду на Сумщині в місті Буринь пошкоджено приватні будинки та АЗС, є загиблий, 8 людей зазнали травм. Забезпечується евакуація населення, яке цього потребує, та ведуться ремонтні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Станом на 20:00. Близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох - зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач. У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку. Роботи ведуться, протягом кількох годин більшість абонентів буде підключена", - ідеться в повідомленні.

Як інформує Живицький, унаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім чоловік травмовано, серед яких: - двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні; - одна жінка з переломом руки у Сумах; - 2-місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

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Зазначається, що на цей час на місці події працюють аварійні бригади ДСНС та енергетиків, працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА.