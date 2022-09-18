Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська. ВІДЕО+ФОТО
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська у неділю вшанували королеву Єлизавету ІІ, яка спочиває у Вестмінстер-холі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Видання Royal Central опублікувало відео, на якому Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Олена Зеленська помітно розчулилася, дивлячись на труну.
The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc— Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022
Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.
BREAKING | The #PrincessofWales welcomes #FirstLady of #Ukraine, #OlenaZelenska, at #BuckinghamPalace ahead of tomorrow’s State Funeral of #TheQueen #QueenElizabeth pic.twitter.com/uhXjZ8XHXf— Royal News (@royals_forever) September 18, 2022
Даунінг-стріт раніше відмовилися підтверджувати повідомлення про те, що дружина президента України Володимира Зеленського вирушить до Великої Британії на похорон королеви.
Принцеса Уельська разом із принцом Вільямом вже зустрічалися з президентом і першою леді України - у 2020 році пара відвідала Букінгемський палац.
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Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы.
(Posted By: anti-colorados 08.09.2022)
наша перша леді тримає жалобу
наче весь ОП разом з єрмаком виздихали, (чого дуже хочеться)
добре навчились вживатися в роль
Обидві пари щасливі