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Новини За кордоном
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Велика Британія (3653) Єлизавета ІІ (33) похорон (1247) Пристайко (482) Олена Зеленська (225) Денис Шмигаль (2695)

Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленська,мідлтон

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська у неділю вшанували королеву Єлизавету ІІ, яка спочиває у Вестмінстер-холі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Видання Royal Central опублікувало відео, на якому Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Олена Зеленська помітно розчулилася, дивлячись на труну.

Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II

Даунінг-стріт раніше відмовилися підтверджувати повідомлення про те, що дружина президента України Володимира Зеленського вирушить до Великої Британії на похорон королеви.

Принцеса Уельська разом із принцом Вільямом вже зустрічалися з президентом і першою леді України - у 2020 році пара відвідала Букінгемський палац.
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Топ коментарі
+39
Королева безусловно была выдающейся личностью с разных точек зрения и прямо в последние дни своей жизни утвердила 15-го премьер-министра Лиз Трасс. Первым премьером, за время ее нахождения на престоле, был Уинстон Черчилль и возможно, в этом есть особый символизм.

Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы.

(Posted By: anti-colorados 08.09.2022)
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18.09.2022 21:12
+18
Rest in Peace, Queen
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18.09.2022 21:10
+18
мені шось в голову ляпнуло...я уявив Люську Януковича у Букінгемському палаці...на аудієнції....-Батя,ми работаєм!
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18.09.2022 21:16
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Rest in Peace, Queen
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18.09.2022 21:10 Відповісти
якщо чесно, - ne Rest in peace, Queen, a Rest in peace, Your Royal Majesty.
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19.09.2022 02:42 Відповісти
Королева безусловно была выдающейся личностью с разных точек зрения и прямо в последние дни своей жизни утвердила 15-го премьер-министра Лиз Трасс. Первым премьером, за время ее нахождения на престоле, был Уинстон Черчилль и возможно, в этом есть особый символизм.

Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы.

(Posted By: anti-colorados 08.09.2022)
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18.09.2022 21:12 Відповісти
часи змінюються...хто міг подумати за принцесу Діану..хто міг подумати за Чарльза який з Камілою...чи от молоде покоління Меган і Гаррі які окремо живуть..з смертю Елизавети думаю і традиції теж зміняться
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18.09.2022 21:22 Відповісти
мені шось в голову ляпнуло...я уявив Люську Януковича у Букінгемському палаці...на аудієнції....-Батя,ми работаєм!
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18.09.2022 21:16 Відповісти
ну от на фіга це треба було!!!!Я візуальний тип. Уявив.... 14 хвилин не міг від ржачу зупинитьсьь!!!
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18.09.2022 21:20 Відповісти
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19.09.2022 06:45 Відповісти
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19.09.2022 09:17 Відповісти
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19.09.2022 09:18 Відповісти
Та ця не краща і вже точно не має право називатися першою леді в країні за яку в 2014 році орді здавала позиції українських солдат, репостила ...
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19.09.2022 14:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3Gvd8RQu3xM
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18.09.2022 21:25 Відповісти
А вы большую разницу видите между люськой и ленкой?
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19.09.2022 05:47 Відповісти
Да нормально наша выглядит.
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18.09.2022 21:19 Відповісти
намного луччє, чем в 2014, коли по 1000 рублєй обіщала тим, хто здасть перемішення ВСУ
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18.09.2022 21:36 Відповісти
Ну так зря, шоли, Лохбонэвтик гуманитарку тырит? От и сделал своей Скумбрии пластику по всему периметру. Он ей ещё обещал грудь и дупу нарастить, а то несолидно - первая лядь и без груди 6 размера
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19.09.2022 01:47 Відповісти
квартирантів в хаті своєї провідала зеленка
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18.09.2022 21:20 Відповісти
принцеса Уельська усміхається
наша перша леді тримає жалобу
наче весь ОП разом з єрмаком виздихали, (чого дуже хочеться)
добре навчились вживатися в роль
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18.09.2022 21:23 Відповісти
Хочу нагадати Дописувачам,що у нас на даний час триває війна з расеєю.і ваші дописи на мові окупанта тут не доречні !
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18.09.2022 21:23 Відповісти
цілком можливо,що тут під укрпрапорцями тусується пригожинська русня-тролі
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18.09.2022 21:27 Відповісти
чому саме тут?
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18.09.2022 21:41 Відповісти
Если бы было поменьше таких как вы людей, сующих нос в чужие жизни и указывающих как нужно жить другим , то и войны бы не было.
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19.09.2022 11:57 Відповісти
Всесвітньо признана королева Єлизавета II і наша (соромно сказати) морожена ... по 8 грн. Що воно таке робиться зі світом? Блазні з королями, президенти з шахраями, х..ня якась на блюді.
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18.09.2022 21:36 Відповісти
Что-то Шмыгаль плакал неубедительно.
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18.09.2022 21:50 Відповісти
Конверта с деньгами никто не дал-вот он и обиделся.
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18.09.2022 23:18 Відповісти
Когда будут хоронить Ахметова - вот это для Шмыгаля будет горе.
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18.09.2022 22:23 Відповісти
Ха..Надо будет его за руки держать,а то он в могилу за гробом прыгнет.
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18.09.2022 23:16 Відповісти
Лєнку вигулює Шмигаль, а Зеленского - Єрмак.

Обидві пари щасливі
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19.09.2022 00:39 Відповісти
Українська символіка в Лєнки тільки у вигляді кросівок- синій та жовтий..
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19.09.2022 00:47 Відповісти
ненависть ничтожных завистливых ботов к Зеленской - психопатология.
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19.09.2022 04:35 Відповісти
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19.09.2022 06:47 Відповісти
Як? без єрмака?
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19.09.2022 06:25 Відповісти
зеленська не є посадовою особою. Чому вона за кордоном виступає від імені держави, а всі її подорожі оплачує український народ
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19.09.2022 09:22 Відповісти
 
 