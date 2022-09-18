Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська. ВІДЕО+ФОТО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська у неділю вшанували королеву Єлизавету ІІ, яка спочиває у Вестмінстер-холі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Видання Royal Central опублікувало відео, на якому Денис Шмигаль, Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддають шану королеві у Вестмінстерському палаці. Олена Зеленська помітно розчулилася, дивлячись на труну.

The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc — Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022

Також британські ЗМІ повідомили, що принцеса Уельська зустрілася з Оленою Зеленською напередодні похорону королеви. Кейт провела аудієнцію у Букінгемському палаці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II

Даунінг-стріт раніше відмовилися підтверджувати повідомлення про те, що дружина президента України Володимира Зеленського вирушить до Великої Британії на похорон королеви.

Принцеса Уельська разом із принцом Вільямом вже зустрічалися з президентом і першою леді України - у 2020 році пара відвідала Букінгемський палац.