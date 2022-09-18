Іспанія з наступного тижня навчатиме українських військових поводитися з танками та зенітними батареями

Іспанська армія навчатиме українських військових використанню танків, артилерійських боєприпасів та зенітних батарей.

Про це повідомляє іспанське видання Infodefensa, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перша група з приблизно 20 солдатів прибуде до Іспанії на початку наступного тижня і пройде підготовку щодо поводження з бойовими танками, боєприпасами польової артилерії великого калібру, наприклад, наданими Іспанією, і зенітними батареями", - йдеться у повідомленні.

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Навчання українських солдатів проходитиме на найбільшому в Європі тренувальному таборі Сан-Грегоріо під Сарагосою. "Міністерство оборони підтвердило цього четверга початок навчальної місії на території Іспанії для військовослужбовців ЗСУ", - зазначає Infodefensa.

Українські військові мають прибути до Іспанії літаком ВПС Іспанії, який вилетить до Польщі, щоб забрати їх. Курс навчання триватиме приблизно місяць.

"Таким чином, Іспанія робить ще один крок у підтримці України проти путінської Росії. Міністр оборони Маргарита Роблес вже оголосила минулого тижня на засіданні Контактної групи з оборони України, що міністерство запропонувало навчальні модулі для навчання українських військових використанню зенітної батареї, яка також була передана у розпорядження української влади", - інформує видання.

Навчання також дозволить українським військовим краще зрозуміти процедури використання, а також умови зберігання та транспортування артилерійських боєприпасів, які постачає Іспанія. За два тижні міноборони країни п'ятьма рейсами відправило партію з 1000 повних пострілів великокаліберних артилерійських боєприпасів і розпочало доставку зимового обмундирування та спорядження.

"Зрештою, навчання поводженню з бойовими танками підготує українських військових до використання техніки, яка може прибути до України найближчими тижнями. Слід пам'ятати, що Київ наполегливо запитує танки у таких країн, як Німеччина та Іспанія, парки яких мають на озброєнні "Леопарди", - зазначає ЗМІ.

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Також вказується, що в іспанському випадку були навіть розпочаті процедури з передачі партії машин цієї моделі з експлуатації, саме версії 2А4, але остаточно поставка не відбулася через поганий стан бронетехніки.