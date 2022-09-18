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Іспанія з наступного тижня навчатиме українських військових поводитися з танками та зенітними батареями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

навчання

Іспанська армія навчатиме українських військових використанню танків, артилерійських боєприпасів та зенітних батарей.

Про це повідомляє іспанське видання Infodefensa, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перша група з приблизно 20 солдатів прибуде до Іспанії на початку наступного тижня і пройде підготовку щодо поводження з бойовими танками, боєприпасами польової артилерії великого калібру, наприклад, наданими Іспанією, і зенітними батареями", - йдеться у повідомленні.

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Навчання українських солдатів проходитиме на найбільшому в Європі тренувальному таборі Сан-Грегоріо під Сарагосою. "Міністерство оборони підтвердило цього четверга початок навчальної місії на території Іспанії для військовослужбовців ЗСУ", - зазначає Infodefensa.

Українські військові мають прибути до Іспанії літаком ВПС Іспанії, який вилетить до Польщі, щоб забрати їх. Курс навчання триватиме приблизно місяць.

"Таким чином, Іспанія робить ще один крок у підтримці України проти путінської Росії. Міністр оборони Маргарита Роблес вже оголосила минулого тижня на засіданні Контактної групи з оборони України, що міністерство запропонувало навчальні модулі для навчання українських військових використанню зенітної батареї, яка також була передана у розпорядження української влади", - інформує видання.

Навчання також дозволить українським військовим краще зрозуміти процедури використання, а також умови зберігання та транспортування артилерійських боєприпасів, які постачає Іспанія. За два тижні міноборони країни п'ятьма рейсами відправило партію з 1000 повних пострілів великокаліберних артилерійських боєприпасів і розпочало доставку зимового обмундирування та спорядження.

"Зрештою, навчання поводженню з бойовими танками підготує українських військових до використання техніки, яка може прибути до України найближчими тижнями. Слід пам'ятати, що Київ наполегливо запитує танки у таких країн, як Німеччина та Іспанія, парки яких мають на озброєнні "Леопарди", - зазначає ЗМІ.

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Також вказується, що в іспанському випадку були навіть розпочаті процедури з передачі партії машин цієї моделі з експлуатації, саме версії 2А4, але остаточно поставка не відбулася через поганий стан бронетехніки.
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Топ коментарі
+11
Олег Пономарь: "Испания тихо делает дело Испания отправила в Украину пятый за последние дни транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем". (калібр 155)
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18.09.2022 21:25
+9
може ці 20 (найкращіх і більш підготовленних) будуть шось типа інструкторами, вже для сотен наших? аби ще й ******* техніка була в достаньому... асортименті ...
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18.09.2022 21:19
+8
Бавовнятно буде підвищувати свою кваліфікацію... УДАЧІ !!!
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18.09.2022 21:16
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с какими танками ?
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18.09.2022 21:10 Відповісти
Прочитала оригинал, не вказано,тільки важкий калібр. Будемо сподіватися, що не металобрухт,а таки за заявкою України
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18.09.2022 21:15 Відповісти
Цикаво а що для тебе е "металобрухт" конкретно? Мабуть в тебе е вибор миж звездолетом та драконом?
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18.09.2022 21:33 Відповісти
Там унизу статті відповідь є,що хотіли надіслати.
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19.09.2022 09:25 Відповісти
мабуть, із еспанськими
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18.09.2022 21:16 Відповісти
"єдиний танк, який є на озброєнні країни - це Leopard 2: Leopard 2E та Leopard 2A4. Останні, зі складів зберігання, якраз розглядались для передачі Україні, але потім рішення було скасовано через їх низький технічний стан, який загрожує самим екіпажам."

Іспанія почне навчання українських бійців на нових ЗРК та бойових танках | Defense Express (defence-ua.com)
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18.09.2022 21:19 Відповісти
Леопард 1
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18.09.2022 21:19 Відповісти
2
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18.09.2022 21:28 Відповісти
Если дадут 2 то хорошо, но там есть и 1 на хранении. Лучше чем пешком в любом случае.
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18.09.2022 21:36 Відповісти
Леопард..... других нам Испания не предлагала......
похоже таки у немцев подгорает, если добро дали.......
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18.09.2022 21:20 Відповісти
Що таке - 20 чоловік? Це один танковий екіпаж і два розрахунки для гаубичної та зенітної артустановки Писали-б вже прямо - взяли людей, щоб визначиться з рівнем їх освіти і розробить відповідний курс підготовки (враховуючи її інтенсивність і строки навчання) Грубо кажучи - "дослідницькі екземпляри " Але й це - добре! Бо після цього можуть піти на підготовку уже не 20 чоловік, а сотні!
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18.09.2022 21:14 Відповісти
може ці 20 (найкращіх і більш підготовленних) будуть шось типа інструкторами, вже для сотен наших? аби ще й ******* техніка була в достаньому... асортименті ...
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18.09.2022 21:19 Відповісти
Може!
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18.09.2022 21:24 Відповісти
Ясно написано - Перша Група з 20 чоловік. Відповідно буде і друга, третя, четверта і т.д.
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18.09.2022 23:55 Відповісти
"Відкрив Америку!" Ти хоч уважніше прочитай, про ЩО САМЕ я написав! Про експериментальну групу, яка повинна дать іспанцям уявлення про рівень освіти українських солдат і визначиться з програмою їх підготовки! А потім ці напрацювання дозволять розвернуть підготовку сотень таких бійців Яким чином будуть використані перші - справа інша Може (як тут Вася шевченко писав) вони стануть інструкторами для своїх колег Може поїдуть на фронт, щоб випробовувать іспанську зброю в бойових умовах - неважливо
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19.09.2022 05:40 Відповісти
Бавовнятно буде підвищувати свою кваліфікацію... УДАЧІ !!!
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18.09.2022 21:16 Відповісти
наші танкисти можуть самі тих іспанців навчити поводитися з технікою.... останній раз іспанці чули про війну в 1939
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18.09.2022 21:18 Відповісти
тут про техніку мова... *******... яку наші в окуляр не бачили... тож повчитися ніколи не соромно
(а от тактиці, стратегії і бойовому загартуванні - наші точно повчити можут багатьох)
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18.09.2022 21:22 Відповісти
Та не вчися , сидай на свою Т62 и езжай стриляти. Нихто звати и сумувати за тобою не буде.
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18.09.2022 21:25 Відповісти
повертайся на Батьківщину та опануй хочаб велосипед, сцикло
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18.09.2022 21:43 Відповісти
Дякую за запрошення та мотивування сциклом. Може и прииду раз таки як вы лидачи бовдури вже пивроку сопли на кулак мотаете, вчени ***.
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18.09.2022 23:37 Відповісти
Кацап! В Україні на озброєнні немає Т-62! Вони тільки у вашій Росії збереглися (А ще ІС-3 - в УРах на кордоні з Китаєм!)
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19.09.2022 08:33 Відповісти
Та я повторю бери Т69 в сортах лайна не розумию
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19.09.2022 15:50 Відповісти
Рел'єф у Іспанії приблизно такій самій, як у Криму))
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18.09.2022 21:22 Відповісти
Отож бо і воно.
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18.09.2022 21:37 Відповісти
Олег Пономарь: "Испания тихо делает дело Испания отправила в Украину пятый за последние дни транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем". (калібр 155)
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18.09.2022 21:25 Відповісти
Дякуємо.
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18.09.2022 21:25 Відповісти
*****. Ни где ни видел как учат так долго управлять трактором или комбайном джин дир. Может испанцам, немцам, американцам ..... и надо много времени. Украинцам столько не надо. Дайте технику, дайте за неделю азы и через неделю вы увидите что может ваша техника. Вы охренеете.
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18.09.2022 21:58 Відповісти
Так саме для цього і завозять "експериментальну" групу - щоб побачить, за який час українці здатні освоїть цю техніку! І саме які речі їм треба показувать, а які вони і самі знають!
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19.09.2022 08:48 Відповісти
Треба почитати історію, цікаво за що іспанці так недолюблюють" кацапів...
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18.09.2022 22:00 Відповісти
т.зв. "громадянська війна" 1936р.
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18.09.2022 23:11 Відповісти
"над всією Іспанією безхмарне небо"

До речі, іспанці 1936рік не забули; а чехи забули 1968, мад'яри - 1956...
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18.09.2022 23:13 Відповісти
Після поразки іспанського республіканського уряду в Громадянській війні СРСР вивіз золотовалютний запас Іспанії до себе Не повернув до цих пір!
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19.09.2022 17:50 Відповісти
Leopardi2 a6 u nix jest pust eti dast,tem boleje sto takix imejet na mnogo bolse cem 2a4.PVO u nix jest takze NASAMS pust eti takze dadut,u nix jest Patriot,zacem im NASAMS?
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18.09.2022 22:37 Відповісти
Всем кто критикует испанцев и недоволен чем либо, надо вспомнить что Испания ничего не должна. Помогают как могут. За это надо быть благодарным.
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18.09.2022 22:52 Відповісти
Германія заборонила Іспанії передавати німецькі танки Україні.
Але,можливо,вже все змінилось,хоча від Германії ще нічого нового чути не було.
Вчити,звичайно,можуть,цього ніхто не забороняє.
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18.09.2022 23:39 Відповісти
 
 