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Трюдо назвав масові поховання в Україні воєнними злочинами, за які Путін має бути притягнутий до відповідальності

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трюдо

Трюдо закликав притягнути Путіна та його пособників до відповідальності за звірства в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у неділю, що знайдені в Україні масові поховання є свідченням воєнних злочинів Росії і що потрібна повна відповідальність за її дії.

Трюдо повідомив, що він зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, з якою обговорював вторгнення Росії в Україну.

"Вочевидь, що Велика Британія та Канада були двома найсильнішими країнами, які виступили на підтримку України та проти незаконних дій Росії", - сказав Трюдо.

Ці дії "все частіше явно включають воєнні злочини, включають абсолютно неприйнятні злочини, чи то те, що ми знайшли в Бучі, чи виявлення масових поховань на деокупованих територіях Україною", - сказав він.

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"Необхідно провести належне розслідування та забезпечити прозорість, і Володимир Путін, його прихильники та російські військові мають бути притягнуті до відповідальності за звірства, які вони здійснюють і продовжують здійснювати в Україні", - сказав Трюдо.

Трюдо, який мав зустрітися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у неділю ввечері, заявив, що Канада рішуче підтримує Україну та продовжить надавати допомогу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Вряд ли Путин при жизни предстанет перед судом, давайте быть реалистами. Максимум это можно заставить выпоачивать репарации да и то в виде природных ресурсов А в случае переворота он вряд ли до него доживет. Такие заявления нужны конечно но они ничего не изменят
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18.09.2022 21:16
+6
та якось канадці нам нічого і не винні, шоб їх на "а єслі найду" ставити.

ти у Зеленського спитай, де наші українські літаки, танки і ракети...
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18.09.2022 21:25
+6
Вот чего никак не хотят понять русские....их фюрер ***** отвечать ни за шо не будет - он просто сдохнет. А расплачиваться будет русня, их ублюдки, и ублюдки их yблюдков.
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18.09.2022 21:30
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Літаки, танки, ракети будуть?
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18.09.2022 21:13 Відповісти
та якось канадці нам нічого і не винні, шоб їх на "а єслі найду" ставити.

ти у Зеленського спитай, де наші українські літаки, танки і ракети...
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18.09.2022 21:25 Відповісти
Спитай ТИ, хєр зашифрований - я його не обирав...
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18.09.2022 21:27 Відповісти
так ти виклади сюди свій код, копію паспорту в Дії і фото прописки,

тоді і я не буду вважати тебе зашифрованим

а інакше чим ти не зашифрований ?

Кстаті, дебіл, я не просто голосував за Пороха, а ще й таким даунам, як ти, розповідав ТУТ НА ЦЕНЗОРІ, чому це єдино можливий варіант уникнути такої кількості жертв, які є зараз.
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18.09.2022 23:12 Відповісти
так... дуже добрі слова... і доречні...
зло має бути покаране !!!
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18.09.2022 21:15 Відповісти
Вряд ли Путин при жизни предстанет перед судом, давайте быть реалистами. Максимум это можно заставить выпоачивать репарации да и то в виде природных ресурсов А в случае переворота он вряд ли до него доживет. Такие заявления нужны конечно но они ничего не изменят
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18.09.2022 21:16 Відповісти
Ви праві ...вся історія рашки побудована на "дворцових переворотах" та вбивствах царів
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18.09.2022 21:27 Відповісти
Вот чего никак не хотят понять русские....их фюрер ***** отвечать ни за шо не будет - он просто сдохнет. А расплачиваться будет русня, их ублюдки, и ублюдки их yблюдков.
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18.09.2022 21:30 Відповісти
так вони на то і ублюдки є ,...рускіє..на то їх і тримають, як кріпостну скотину на убой
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18.09.2022 21:36 Відповісти
И за репарации тоже забыть. Копать не охота, но нет страны получившей от рашки именно репарацию.
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19.09.2022 06:27 Відповісти
а шольц, після розмови з ****** сказав що ***** подає надії
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18.09.2022 21:16 Відповісти
Не брешіть. Шольц говорив,що розмова проходить нормально, але кожний про своє.
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18.09.2022 21:20 Відповісти
цитую шольца: в останніх розмовах з ****** бачу певні зрушення. а зрушення до порозуміння це і є надія на щось. не називай людей брехунами як що сам не в темі
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18.09.2022 22:01 Відповісти
Не брешіть, Шольц не вірить ботоксному і цитату ви не привели.
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19.09.2022 09:23 Відповісти
kurwa, ви їх навіть зупинити не намагаєтеся, а патякаєте щось про суд. Тьху!
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18.09.2022 21:27 Відповісти
краще б пару цинків підкинув, сцикло.
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18.09.2022 21:30 Відповісти
от не вірю! що )(уйла притягнуть до суду...От приклад--з Боїнгом МН17..Навже ви думаєте ,що якийсь полковник міг дати розпорядження перетягнути за тисячі кілометрів БУК.....поставити в Україну і щоб ніхто не знав і нікому не було докладено?щоб якісь навіть генерал по своїй ініціативі це міг провернути ,без відома головнокомандуючого? Це ж не автомат перевезти
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18.09.2022 21:34 Відповісти
-Владим Владимычь! Вы хотели переговоров с Украиной - они уже звонят.
-Так дайте трубку!
-Они звонят в дверь....
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18.09.2022 21:44 Відповісти
Не забудьте,що СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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18.09.2022 21:48 Відповісти
Эта мразь должна сдохнуть как можно быстрее, эта мразь принесла в Украину горе , разруху, кровь , слезы. Как можно что то с путинской тварью обсуждать говорить жать руку , после его приказа уничтожать от ребенка до пенсионера , расстреливать семьями , как ? У этой мрази одна цель одна, уничтожить любыми методами , пытками , расстрелами , казнями , чем угодно утопить в крови Украину.С этим ******* еще кто то считается , не ужели все слепые ? С ним нужно разговаривать на его языке ,всем миром ,больше ни куя ....
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18.09.2022 22:27 Відповісти
Такі могутні країни, як США і Великобританія бояться такої обриганої рашки!!!!! Боягузи срані!!!! Якби ви не потурали окурку, то ніякої би війни не було!!! Невже так важко дати Україні нормальну зброю, щоб наші мужні хлопці нарешті закінчили цю війну. Але сцикуни залишаться назавжди сцикунами!!!!
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19.09.2022 01:09 Відповісти
Не тільки путєн! Всі хто міг і мав, але не завадив геноциду в Україні, починаючи з нашої влади і закінчуючи рядовими виконавцями
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19.09.2022 01:44 Відповісти
А чому лише ***** відповідальний? Він же не особисто розстрілював полонених та українськиї громадян. Відповідь повинно понести все населення росії. Кожний відповідно до своїх дій.
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19.09.2022 07:36 Відповісти
 
 