Трюдо назвав масові поховання в Україні воєнними злочинами, за які Путін має бути притягнутий до відповідальності

Трюдо закликав притягнути Путіна та його пособників до відповідальності за звірства в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у неділю, що знайдені в Україні масові поховання є свідченням воєнних злочинів Росії і що потрібна повна відповідальність за її дії.

Трюдо повідомив, що він зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, з якою обговорював вторгнення Росії в Україну.

"Вочевидь, що Велика Британія та Канада були двома найсильнішими країнами, які виступили на підтримку України та проти незаконних дій Росії", - сказав Трюдо.

Ці дії "все частіше явно включають воєнні злочини, включають абсолютно неприйнятні злочини, чи то те, що ми знайшли в Бучі, чи виявлення масових поховань на деокупованих територіях Україною", - сказав він.

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"Необхідно провести належне розслідування та забезпечити прозорість, і Володимир Путін, його прихильники та російські військові мають бути притягнуті до відповідальності за звірства, які вони здійснюють і продовжують здійснювати в Україні", - сказав Трюдо.

Трюдо, який мав зустрітися з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у неділю ввечері, заявив, що Канада рішуче підтримує Україну та продовжить надавати допомогу.