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армія РФ (13448) Генштаб ЗС (4482) мобілізація (1443)

У Росії, людей, які підписали контракти на охорону атомних станцій, відправляють на війну, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Керівництво російської армії використовує брехню для залучення на війну нового "гарматного м’яса", оскільки у них гостро не вистачає людських ресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території російської федерації проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації". В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомохорона" – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих "підрозділів мвс". Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію російської федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні померли "мобілізовані" в армію рашистів маріупольці 2003 та 2004 років народження. Згоріли у російському танку, - Андрющенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Как там говорят в россии - "Вход рубль, выход два".
Вова П. уже давно понял свою роковую ошибку и не два рубля бы отдал, а целый червонец, лишь бы выйти из той ловушки, что он сам себе устроил.
Но теперь нельзя - свои не поймут.
Поэтому - до конца, без разницы на результат.
Вот и пошел отлов пушечного мяса всюду, где только можно - от зоны до охраны атомных станций
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18.09.2022 21:19
+6
а шо там на расее охранять, если там давно уже все спизжено?
даже вундервафлю "судного дня" и ту обчистили......
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18.09.2022 21:27
+4
Рашка велика територія і народу багато,а ось людину знайти важко
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18.09.2022 21:25
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Как там говорят в россии - "Вход рубль, выход два".
Вова П. уже давно понял свою роковую ошибку и не два рубля бы отдал, а целый червонец, лишь бы выйти из той ловушки, что он сам себе устроил.
Но теперь нельзя - свои не поймут.
Поэтому - до конца, без разницы на результат.
Вот и пошел отлов пушечного мяса всюду, где только можно - от зоны до охраны атомных станций
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18.09.2022 21:19 Відповісти
іде ліквідація люмпену, зеків та інш.!
у плюсі (поки) 2 мільйони депортованих Українців!
це реалії!
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18.09.2022 21:24 Відповісти
ну как по мне это тупость. к примеру, на кацапстане официально жили немцы - и что? - не Германия (даже частично, хотя - должна бы хотя бы так). Хйло очевидно не учил биологию, ну историю это само собой, и Дарвина (когда к примеру китайцы воробьев стреляли потом чуть не померли с голоду, или когда привезли (коров?) в Австралию) так что 2 ляма украинцев еще передадут "привет", надеюсь, окончательный. а зеки и люмпены - ну, почему где-то тюрьмы чисто условные, людей реально переучивают, а на кацапстане - вечные застенки? там любой станет "люмпеном" и "зеком", потому что страна-зона. евгеника так не работает.
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18.09.2022 21:50 Відповісти
на параші проживає процентів 25 ( мінімум)переселенців з України, різні часи, різні обставини...
Вам карту розповсюдження Української мови початку минулого століття дати, чи самі знайдете?
А може ще почитаєте про переселення з України в сибір та на дальній схід.
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18.09.2022 22:12 Відповісти
поки, по втратах населення, параша виграє(((
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18.09.2022 21:26 Відповісти
есть еще шарф и табакерка.....
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18.09.2022 21:30 Відповісти
ну тепер що .. (ГЫ,ГЫ,ГЫ). Чі що??? Вперед - до мирного атому. До зустрічи (стадо) і з Бавовнятном від ЗСУ.
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18.09.2022 21:23 Відповісти
Зображення трохи недостовірне. Баран-Вождь говорить промову перед стадом баранів. Так не буває, баран, він і є баран і у вожді йому не пробитися
Зазвичай владу серед баранів тримає Козел. Теж не геній розуму, але в порівнянні з баранами все ж...
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18.09.2022 21:29 Відповісти
Рашка велика територія і народу багато,а ось людину знайти важко
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18.09.2022 21:25 Відповісти
а шо там на расее охранять, если там давно уже все спизжено?
даже вундервафлю "судного дня" и ту обчистили......
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18.09.2022 21:27 Відповісти
Рузьге, а ви зробіт тако: тіко-но пітун підмахне якоїсь бомаги, а ви його гуяк - та й на передову!
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18.09.2022 21:36 Відповісти
туПин считает что расеяни это гавно которым завалена страна...
расеяни этому покорно рады...
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18.09.2022 21:47 Відповісти
Кацап тупой. Наступил на грабли, обязательно наступит еще раз десять. Генетика. Лишняя хромосома.
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18.09.2022 22:03 Відповісти
Вопрос знатокам: что в ящике, который тянут два дебила на фото ?
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18.09.2022 22:13 Відповісти
Насколько задела Украина эту падаль , что он готов на все , и что интересно , его лозунги , хавают заговоренный кал кацапии...
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18.09.2022 22:39 Відповісти
помилка в заголовку. має бути на росіі.
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19.09.2022 02:48 Відповісти
 
 