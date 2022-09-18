У Росії, людей, які підписали контракти на охорону атомних станцій, відправляють на війну, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівництво російської армії використовує брехню для залучення на війну нового "гарматного м’яса", оскільки у них гостро не вистачає людських ресурсів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території російської федерації проводяться заходи так званої "внутрішньої самомобілізації". В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в нижегородській області, зокрема, співробітників організації "Атомохорона" – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.
На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих "підрозділів мвс". Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію російської федерації".
Будь ласка, зачекайте...
Вова П. уже давно понял свою роковую ошибку и не два рубля бы отдал, а целый червонец, лишь бы выйти из той ловушки, что он сам себе устроил.
Но теперь нельзя - свои не поймут.
Поэтому - до конца, без разницы на результат.
Вот и пошел отлов пушечного мяса всюду, где только можно - от зоны до охраны атомных станций
у плюсі (поки) 2 мільйони депортованих Українців!
це реалії!
Вам карту розповсюдження Української мови початку минулого століття дати, чи самі знайдете?
А може ще почитаєте про переселення з України в сибір та на дальній схід.
Зазвичай владу серед баранів тримає Козел. Теж не геній розуму, але в порівнянні з баранами все ж...
даже вундервафлю "судного дня" и ту обчистили......
расеяни этому покорно рады...