У Туреччині показали корпус майбутнього флагмана ВМС України "Гетьман Іван Мазепа"

У Стамбулі на верфі RMK Marine завершили будівництво корпусу для нового флагмана України - корвета "Гетьман Іван Мазепа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Turdef.

За даними турецького видання, зараз корабель стоїть у сухому доку. На його борт вже нанесли назву "Гетьман Іван Мазепа" та номер F 211.

Корвет стане новим флагманом українського флоту після того, як "Гетьмана Сагайдачного" було затоплено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його приймуть до складу ВМФ України в 2024 році.

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