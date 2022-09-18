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ВМС (1179) корвет (22) Туреччина (2248)

У Туреччині показали корпус майбутнього флагмана ВМС України "Гетьман Іван Мазепа"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

корвет

У Стамбулі на верфі RMK Marine завершили будівництво корпусу для нового флагмана України - корвета "Гетьман Іван Мазепа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Turdef.

За даними турецького видання, зараз корабель стоїть у сухому доку. На його борт вже нанесли назву "Гетьман Іван Мазепа" та номер F 211.

Корвет стане новим флагманом українського флоту після того, як "Гетьмана Сагайдачного" було затоплено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його приймуть до складу ВМФ України в 2024 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина оснастить корвет для ВМС України американським ракетним комплексом і апаратами для європейських протичовнових торпед

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
А колишній флагман, який затопили в Миколаєві?
Це ж треба було так "готуватися до війни", що довелось затопити єдиний нормальний корабель!
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18.09.2022 21:32
+19
Це показує що всі ці заяви про "підготовку до війни", просто брехня.
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18.09.2022 21:51
+19
До речі, з "Мрією" відбулась та сама історія
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18.09.2022 22:13
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Военные корабли это прошлый век. Строить дорого, а тонут быстро от пары ракет. Будущее за автономными подводными дронами с ИИ.
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18.09.2022 22:06 Відповісти
Вы явно с морем знакомы только по пляжам. Надводный флот как раз и нужен из-за того, что подводный хоть и "крут", но пока не способен выполнять все задачи войны на море. Искусственный интеллект на дроне штука хорошая, но когда он будет способен вести успешные боевые действия вопрос еще тот. Пока еще ИИ это громоздкий комплекс вычислителей, блоков питания и охлаждения, систем контроля и дублирования и прочей "мелочевки" офигенной стоимости. Сейчас это лабораторное оборудования и нужен не один год для разработки, тестирования и запуска прототипа, а война идет сегодня.
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18.09.2022 22:18 Відповісти
Конференцию по разделу России могут решить проводить на крейсере.
Пригодится.
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18.09.2022 22:21 Відповісти
Ну і де крейсер брати будемо ? Ти хоч заголовок почитай що будують ((
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19.09.2022 01:26 Відповісти
Сагайдачный изначально был десантным. Потом много раз проходил переделку итд. Он просто уже старый стал. Давно пора ему уйти. Он и ушел. Храни господь идущих по воде!
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18.09.2022 22:24 Відповісти
Нет, это изначально был малый противолодочный корабль. Он никогда не был десантным кораблем)
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18.09.2022 22:46 Відповісти
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18.09.2022 22:36 Відповісти
що буде робить цей корабль? у нас що грошей нікуда дівати? я б поняв, як би його робили в Україні, та не один, а багато-цілий флот, то це робочи місця, економія валюти, а так нічого не розумію. я думаю, що це якась схема, тіпа асфальт.
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18.09.2022 22:37 Відповісти
Правильно думаєш ! І не один ти !
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19.09.2022 01:27 Відповісти
Нахуа? Для парадов? Или чтобы опять затопить в случае новой войны с касапами? Его затопят в первые пару дней войны. Очевидно же. Лучше бы вложили эти деньги в те же нептуны и нашпиговали ими все побережье. Или несколько малых ракетных катеров под те же нептуны. Как показала практика это гораздо эффективнее и дешевле. Вот что бы нам не помешало это пару тройку небольших современных дизельных субмарин с крылатыми ракетами. Да и то. Когда вернем Крым с него по моему все черное море можно перекрыть ракетами. Или мы собираемся с кем-то воевать в Средиземном море?
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18.09.2022 23:44 Відповісти
Ну вот когда вернем Крым так сразу и подумаем нужен или не нужен. А сейчас нужен, и не один.
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19.09.2022 00:03 Відповісти
Ты только 2 сентября успел на Цензоре загегистрироваться, пригожинский?
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19.09.2022 00:11 Відповісти
А зачем он нужен? Что бы после выхода из верфи его рф затопила через 15 минут? Эти деньги фактически закопаны в металл, как и закопаны в асфальт. Скллько можно было полезного из артиллерии и ракет построить за эти колрссалтные суммы!
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19.09.2022 00:09 Відповісти
Будують корвет а потрібні ракети, усе через гузицю...
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19.09.2022 00:30 Відповісти
І єдиний нормальний корабель «Сагайдачний» просто був би затоплений ворого
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19.09.2022 00:31 Відповісти
Україна потребує ЯК МІНІМУМ 3-5 таких корветів: щоб згодом мати змогу відганяти усіляку погань від нашого українського Криму і тримати у безпеці морські торгівельні шляхи у Азово - Чорноморській акваторії, а також для захисту своїх інтересів у інших регіонах світу. Після нашої Перемоги нам потрібно ПОВНІСТЮ локалізувати в Україні виробничі процеси військового кораблебудування, відновити наш конструкторський та виробничий технологічний потенціал(який на протязі останніх 30 років кацапня старанно знищувала руками своїх гандонів типу новінського та йому подібним гнидним істотам). Військово-морська міць 💪України - це надважлива складова гарантії нашої економічної і політичної незалежності.
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19.09.2022 01:01 Відповісти
Україні в ******** умовах їх і ***** і один не потрібен , краще за витрачені на нього кошти "Нептуни" через кілометр поставити . Той корвет Україні нині як запущений зевладою супутник січ (( , і ефективність приблизно та ж ((
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19.09.2022 01:11 Відповісти
Судячи з вашого коменту ви певно вважаєте "бл&дєбілами"🤪 американців, англійців, китайців, турків та багатьох інших - які вкладають у розбудову своїх ВМС гігантські ресурси.. "Нептуни" кажете... 🤨 ну -ну, а скажіть но обізнаний ви наш: який радіус враження того ж ПКР "Нептун" чи "Гарпун"??🤔 І ше: для того щоб гарантовано вразити надводну ціль - потрібні точні координати цієї цілі(і її 100% ідентифікація як військової цілі), то скажіть на милість - як ви пропонуєте налагодити надійний процес цілевказування для тих "Нептуно-Гарпунів"?? Набудувати на "кузні" пару тисяч маломірних "москітних" шкаралуп(що не вийдуть у море навіть за 3-бального шторму і можуть бути знищені одним пострілом корабельної гармати) і розкидати їх по всій акваторії(якщо їм вистачить пального потім доплисти до рідного берега)? Думаю КОЖЕН адекватний чоловік в Україні чудово розуміє: нам потрібні як ПКР - так і потужний корабельний склад для захисту своїх берегів та морських акваторій!
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19.09.2022 23:55 Відповісти
Судячи з вашого коменту ви напевно якщо не держдепом США керуєте , то президент цієї країни , прем"єр- міністр Британії або на поганий кінець очільник китаю ваш родич і розповідає вам усі деталі доктрин цих держав як у нас хєнєрал наумов кацапам (( Ну-ну розкажу обізнаному нашому у морських баталіях на Чорному морі трішки інше аніж радіус з Вікіпедії : для того щоб того недобудованого корвета , що своїм ходом повинен іще добратися до нашого порту без озброєння , бо так договором про будівництво передбачено , потопити , кацапам достатньо буде улупити по ньому так як ми по їхній мацкві , а вони це в силах зробити , то чим обізнаний тоді відповість ?(( Думаю що КОЖНИЙ адекватний чоловік , а також КОЖНА адекватна жінка в Україні чудово знають що таке свій берег , морська акваторія , виключна економічна зона і територіальні води (( а де починаються політичні і економічні інтереси держави і тому розуміє що у межах наших морських територій радіус з вікіпедії при належному забезпеченні захистить інтереси України в квадраті , а там де не дістане - Грім допоможе !
А тепер серйозно - спец ти наш морський , надивився морських парадів ? (( Катери із Кузні тобі не подобаються ? А в курсі що зелене лайно навіть не такі у французів замовило , а з алюмінієвим корпусом , які щоб знищити і гармати не потрібно , достатньо гранати з безпілотника ((
Одне із двох - ти або сопля малолітня , або пердун старий савєцький совком вигодуваний і ним вихований . У любому з цих випадків - іди за кацапським карабльом там тебе потужний корабельний склад чекає який тобі з твоїм карвєтом і не присниться , спалений тим Нептуном який ти тут обісрати намагаєшся (( P.S. А БДК кацапський під Одесою взагалі градом спалили , ікспєрд ти наш ((
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20.09.2022 01:24 Відповісти
Ти таки справді "шустрий"! Шустрий глист🐛 із смердючої дупи! 🤣 Залізь в ту дупу звідки вилізло - гостриця фуєва і ніколи не вилазь відти! Бо своїм словесним 🤢🤮 смородом увесь форум спаскудиш!😷
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20.09.2022 02:44 Відповісти
Таки пердун старий (( Пердун ! Тобі сюди : =>
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20.09.2022 02:49 Відповісти
с коментаторів умора....всі военні спеціалісти ....що треба а що не треба....Одеса і Крим цвичайно потрібний морський флот ....
Все залежить чи це буде корито посоветське чи це буде дійсно зразок 21 століття
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19.09.2022 06:42 Відповісти
ху@дость краще
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19.09.2022 08:03 Відповісти
Несколько странное название для флагмана, если вспомнить судьбу Мазепы.
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19.09.2022 08:15 Відповісти
Мазепа всю свою жизнь боролся уже тогда за независимость Украины. И он достоин, чтобы его именем называли улицы, площади, пароходы.

Сейчас в цивилизованных странах отменена смертная казнь, а в начале XVIII века казни были публичным зрелищем. Но даже по меркам своего времени Пётр I выглядит чудовищем. Например, в 1718 году он расправился с майором Преображенского полка Степаном Глебовым - «сердечным другом» нелюбимой жены Евдокии, которую сам сослал в монастырь. После трёх суток безрезультатных пыток Глебов был при смерти и мог не дожить до казни. Царь отдал приказ - «учинить жестокую смертную казнь». «На Красной площади стоял тридцатиградусный мороз, и, чтобы наблюдать длительную казнь до конца, Пётр приехал в тёплой карете. Кол мог быть гладко обструганным, а мог быть и шершавым, с занозами. И если кол был острым, гладким и тонким, то палач, должным образом повернув жертву, мог сделать так, что кол за несколько мгновений пронзал казнимого и входил ему в сердце», - рассказывает историк Балязин. «Но был ещё и кол «персидский». Рядом с колом с двух сторон аккуратными столбиками были сложены тонкие дощечки, достигавшие почти до конца кола. Приговорённого сажали на кол, но кол входил неглубоко, и тогда через несколько минут палачи убирали две верхних дощечки, кол входил глубже. Убирая дощечки одну за другой, палачи опускали жертву всё ниже и ниже. По отношению к Глебову Преображенские каты сделали всё, что только было можно. Его посадили на неструганный «персидский» кол, а чтобы он не замёрз, надели на него шубу, шапку и сапоги. Причём одежду дал им Пётр, наблюдавший за казнью Глебова до самого конца. А умер Глебов в шестом часу утра 16 марта, оставаясь живым пятнадцать часов». Тем не менее, Россия (Московия) назвала его именем свой атомный ракетный крейсер.

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19.09.2022 09:12 Відповісти
Ну, назвать крейсер "Петр Великий" тоже не самое умное решение было. Сомневаюсь я, честно говоря, что М. боролся за независимость. Боролся он за свою собственную "вольность" (как и вся казацкая старшина). И была та вольность на шляхтерский манер (именно по этой причине за Мазепой мало кто пошел). Но я о другом. Моряки суеверные люди (что вполне объяснимо, учитывая постоянное наличие такого явления, как "неизбежные на море случайности"). Поэтому, несколько странно называть корабль именем человека, который ударился в бега и умер на чужбине (ровно так же, как странно называть корабль "Варяг", помятуя его судьбу).
Вот я о чем...
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19.09.2022 09:51 Відповісти
Йой, яка кількість професійних військових та аналітиків під новиною, як добре що їх базікання ні на що не впливає. Одним заважає асфальт (навіщо клали асфальт, краще б ЗСУ оснащували), іншим вже заважає військовий корабель, бо їм з дивану звісно видніше, що краще для ВМС України.

Ви краще йдіть воюйте, аналітики.
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19.09.2022 08:54 Відповісти
Я вбачають але ви серйозно асфальт з оснащенням армії в воюючій країні порівняли?!
Шкода що так тяжко і кровью це все....а люди так нічого і не зрозуміли
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19.09.2022 14:19 Відповісти
Я бачу на чеському фронті краще воюється? Я бачу вам звідти видніше, ніж мені з Запоріжжя де до лінії фронту 20-30км.

Суть була в іншому, що занадто багато в нас вумних, одним те не подобається, другим інше. Тому 30 років бедлам в Україні. Бо кожен вважає, що йому з дивану видніше, що треба для ЗСУ. Я асфальт навів для прикладу, але бачу що вас знатно тригернуло від нього.
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19.09.2022 15:49 Відповісти
Вам ніколи не зрозуміти щоб на людину вішати ярлики(((( мені багато видніше і з чеського фронту але вам і в 30 км чеській фронт більше заважає...
Ви не знаєте хто я но впевнені хто і що і як воює..
А підготовки до війни не було посліді 3 роки і це факт, в воюючій країні ні одна цивілізована держава не кладе асфальт!
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19.09.2022 18:56 Відповісти
У дзеркало не пробували дивитися? Перш ніж давати комусь оцінку. Здається це ваш коментар "а люди так нічого і не зрозуміли", а не мій. А ось це, чий коментар "мені багато видніше і з чеського фронту але вам і в 30 км чеській фронт більше заважає..."

Так хто з нас першим навішує ярлики? Перш ніж давати комусь оцінку, у дзеркало подивіться і почніть з себе. Бо ви теж гадки не маєте, хто я такий. Але вже оцінку зробили.
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20.09.2022 10:03 Відповісти
Ви вже все перекрутили що можна)))) говорити про те що вас болить я не психолог) почали здравіе закінчили за упокій!
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20.09.2022 11:11 Відповісти
Йой, яка кількість професійних ботів відразу! Вы на шо , диванные эксперты замахнулись, на святое ? Ти диви, асфальт їм не подобається, та схематоз від ОП !
От так і лайкають хлопці один одного з реєстраціями від 08.2022 та 09.2022 до нестями, та з уселякими пестощами .
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19.09.2022 09:44 Відповісти
Заслабка ППО як для флагмана
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19.09.2022 09:50 Відповісти
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