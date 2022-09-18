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Новий обстріл колонії в Оленівці: Україна ще не отримала імена постраждалих, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Україна ще не отримала імена постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці. Самі ж росіяни повідомляють про загибель одного та поранення ще чотирьох українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією російських пропагандиських медіа, під обстріл знову потрапила Оленівка - колонія на тимчасово окупованій території Донеччини, де всупереч Женевським конвенціям утримуються украінські військовополонені та цивільні заручники", - зазначив він.

Зокрема, повідомляється про загибель одного та поранення ще чотирьох українських військовополонених.

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"Вже нікого не дивує, що жоден представник окупантів не постраждав, а Російська Федерація знову звинуватила у обстрілі Україну. Ми це вже чули влітку. На даний момент ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму - до пані Москалькової (уповноважена з прав людини в РФ. - Ред.), так і за посередництвом ООН та МКЧХ", - наголосив уповноважений.

Лубінець підкреслив, що готовий особисто прибути в Оленівку для оцінки всіх фактів та спілкування зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами.

"Мотиви, з якими Російська Федерація чинить обстріли таборів військовополонених сьогодні, мені точно не відомі. Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва РФ. Але наслідків таких дій ми бачимо декілька", - вважає він.

Зокрема, на думку омбудсмена, таким наслідком є відкладання візиту місії ООН в Оленівку через безпекові ризики, а можливо і повна заборона такого візиту зі сторони Росії.

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Крім того, серед наслідків він вбачає й страждання родичів українських військовополонених, які не можуть отримати верифіковані дані про загиблих і поранених, а також тиск на українську сторону задля отримання поступок у питаннях звільнення російських військослужбовців, які здійснювали воєнні злочини на території України.

"Такі дії Російської Федерації лише упрозорюють для всього світу один простий факт - "Росія - держава-терорист". І ця держава прагне досягати своїх геополітичних цілей не в демократичний спосіб через перемовини, а використовуючи зброю і терор. І задача демократичного світу це просто припинити. Раз і назавжди" - підкреслив Лубінець.
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Наконец-то вылез с заявой, а то язык затянуло и не слышно его. Кацапы наших в своих концлагерях мать мордуют по-чёрному, раз решили таким образом трупы прятать
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18.09.2022 23:04 Відповісти
то не надовго, зараз знову у спячку впаде
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18.09.2022 23:10 Відповісти
ого хто проснувсь
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18.09.2022 23:09 Відповісти
Відповідати за знущання і вбивства захисників Маріуполя мають разом ті, хто це робить і ті, хто допоміг оточити Маріуполь, розмінувавши Чонгар і ті, хто здав у полон, брехавши за "контрольовану евакуацію" А вони повірили, а вони реальні Герої!
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18.09.2022 23:14 Відповісти
Вбивати полонених - для роzіян дуже дорого вийде! Вам путлєр стільки не плате!
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18.09.2022 23:14 Відповісти
Не при ЦІЙ владі ...
й...коли ми з ЦІЄЮ владою БУДЕМО ПО РІЗНІ СТОРОНИ ГРАТ.
Одна надія - на ТОТАЛЬНУ помсту. ПЕРМАНЕНТНУ.
До скону паРашки.
Назавжди.
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19.09.2022 00:27 Відповісти
За це росія повинна стати безлюдною.
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19.09.2022 00:31 Відповісти
 
 