УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4443 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
990 7
Велика Британія (3656) Денис Шмигаль (2695)

Шмигаль та спікер британського парламенту Гойл обговорили створення спеціального трибуналу для військових злочинців з РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

шмигаль

Прем’єр-міністр України провів зустріч із спікером Палати громад Великої Британії Ліндсі Гойлом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.

Шмигаль зазначив: "Про злочини росії проти мирного населення в Ізюмі та Харківській області розповів під час зустрічі зі спікером парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом. Необхідно створити трибунал та притягнути політичне керівництво рф за злочини проти українців. Розраховуємо на стійку підтримку Великої Британії у цьому процесі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поки шмигаль вигулює ленку, єрмак вигулює zеленського, кажуть пари залишилися задоволен.
показати весь коментар
18.09.2022 23:02 Відповісти
І для злочинців з України.
показати весь коментар
18.09.2022 23:10 Відповісти
Боти подоляка злетілися як мухи на.... Бо правда очи коле. Послухайте коротеньку промову Антіна Мухарського

https://www.youtube.com/watch?v=cGMmV3NIDRo
показати весь коментар
18.09.2022 23:20 Відповісти


МУХАРСКИЙ - будущий министр культуры Украины
показати весь коментар
19.09.2022 00:56 Відповісти
Цікаво, як він думає це реально зробити, якщо навіть стріляти в бік території ворога звідки по нам летять ракети ми не можемо.
показати весь коментар
18.09.2022 23:26 Відповісти
Бла-бла-бла.
показати весь коментар
18.09.2022 23:28 Відповісти
тобто?? ті уроди тілько по двом містам відзначились??? їх гуртом треба судити...за все...

ото кажу - нахріна той полон..конвенції..утримуй ви-ків...лікуй..ті що вже є - на копальні..

тварюки наших не обмінюють
показати весь коментар
18.09.2022 23:58 Відповісти
 
 