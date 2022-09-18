Шмигаль та спікер британського парламенту Гойл обговорили створення спеціального трибуналу для військових злочинців з РФ

Прем’єр-міністр України провів зустріч із спікером Палати громад Великої Британії Ліндсі Гойлом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.

Шмигаль зазначив: "Про злочини росії проти мирного населення в Ізюмі та Харківській області розповів під час зустрічі зі спікером парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом. Необхідно створити трибунал та притягнути політичне керівництво рф за злочини проти українців. Розраховуємо на стійку підтримку Великої Британії у цьому процесі".

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