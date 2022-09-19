Реакція Росії на невдачі в Україні непередбачувана, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У США вважають, що реакцію Росії на понесені нею невдачі на війні в Україні не можна передбачити, і закликають американські війська до підвищеної пильності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
"Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...", - сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
Його висловлювання стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.
Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях. Під час поїздки він оглянув протиповітряну оборонну базу, що включає ракетний комплекс Patriot. Вона може використовуватися для оборони, якщо РФ ризикне вступити у війну з НАТО та атакує базу.
За оцінками Міллі, американські війська в Європі не наражаються на будь-яку підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.
"Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі", - сказав він.
Міллі зазначив, що війна знаходиться на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися за кілька тижнів або місяців.
"У зв'язку з цим ми маємо дуже уважно стежити за реакцією Росії на це", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
и там уже разговоры такие ходят, мол, мы от расеи отделимся и нам репарации платить не придется.... ))
там ще є японці, монголи..нехай всі забирають
"добрые люди от него кровопролития ждали, а он чижика съел!".....
ну съел раз, съест и второй....
но, несмотря на это, парочку В2 нужно держать наготове....
Вот интересно где ты следишь за войной?
Русня, ты не написал откуда ты. С какой мокшанской помойки ты выполз?
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Схоже що аби не Українці то засрашка дійшла б до Португалії з цими боягузами.
якщо поза сценою йдуть поставки танків та літаків в Україну
інакше нема сенсу обережнічати
Раз он так говорит, возможно США рассматривают поставки оружия, которое они не поставляли для этого и косвенно предупреждает х*йла, мол только попробуй сунься. Мы готовы. Отгребешь так, как до этого ещё не отгребал.
Это серьезно отличается от первых недель войны, когда Байден через слово повторял, что в этой войне они участвовать не будут
гребаных политиковпопулистов. да и "помощь" не он раздает. у нас вон тоже вместо мобилизации, военных рельс и т.п. с 14 го года пилили бабло и строили дороги направо и налево все подряд, а потом "вдруг" "********". ждать, что может понадобиться срочная эвакуация американских войск, как в Афганистанепребывать в состоянии готовности.
Йося уехал на дачу в Подмосковье аж до 2 июля нос не высовывал...за все отдувались Молотов и Риббентроп...братаны по союзным договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г...🤣🦍🦍☠️братва долбанная