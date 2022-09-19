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Новини Війна в Україні
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Реакція Росії на невдачі в Україні непередбачувана, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

марк,міллі

У США вважають, що реакцію Росії на понесені нею невдачі на війні в Україні не можна передбачити, і закликають американські війська до підвищеної пильності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

"Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності...", - сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Його висловлювання стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні, - глава розвідки Пентагону Беррієр

Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях. Під час поїздки він оглянув протиповітряну оборонну базу, що включає ракетний комплекс Patriot. Вона може використовуватися для оборони, якщо РФ ризикне вступити у війну з НАТО та атакує базу.

За оцінками Міллі, американські війська в Європі не наражаються на будь-яку підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.

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"Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі", - сказав він.

Міллі зазначив, що війна знаходиться на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися за кілька тижнів або місяців.

"У зв'язку з цим ми маємо дуже уважно стежити за реакцією Росії на це", - додав він.

Також читайте: Частина російських військ із Харківщини повернулася до Росії, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
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18.09.2022 23:43
+27
Починається... Знову у америкосів фантомний біль і паранойя. Чого ви цих алкашів постійно згадуєте? Ви ж так боялися, що вони вам ядерний аокаліпсис за летальну зброю влаштують. І що? Вашингтон у руїнаї? Каліфорнія пішла на дно?
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18.09.2022 23:47
+20
США вместо заглядывать в жопу ***** лучше бы дали отмашку Китаю чтобы шел вперед и занимал и осваивал росийскую территорию. Потому что больших террористов и выродков как на Рашке больше нигде нету
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18.09.2022 23:46
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что за бред ***** заскулило о переговорах 25 февраля... реакция предсказуема.. доктор сказал в морг значит в морг...
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18.09.2022 23:41 Відповісти
Да насрать какая рыгакция нацистской РаSSии будет. РаSSийа должна быть уничтожена вместе со всем ее населением и ее вассалами.
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18.09.2022 23:43 Відповісти
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18.09.2022 23:43 Відповісти
Це й є їх справжня реакція
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19.09.2022 00:55 Відповісти
Питун, готовься: вот-вот грохнут тебя твои ближники!
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18.09.2022 23:44 Відповісти
Не грохнут.. он себе таких же как сам выбирал..
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19.09.2022 00:10 Відповісти
А грохают всегда свои.
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19.09.2022 00:16 Відповісти
США вместо заглядывать в жопу ***** лучше бы дали отмашку Китаю чтобы шел вперед и занимал и осваивал росийскую территорию. Потому что больших террористов и выродков как на Рашке больше нигде нету
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18.09.2022 23:46 Відповісти
а смысл ему идти по беспределу? он ждет, когда, кроме валежника, жрать там будет больше нечего и Сибирь сама к нему попросится....
и там уже разговоры такие ходят, мол, мы от расеи отделимся и нам репарации платить не придется.... ))
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18.09.2022 23:57 Відповісти
Пане Вальтер! Хочу вас попросити щоб ви речі називали своїми іменами.А саме: щоб " Китай займав і освоював територію окуповану московською імперією в результаті агресії по Пекінському договору 1860року.
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19.09.2022 01:01 Відповісти
Шо там путлер чесал, -"Если вы видите, что вам предстоит драка, бейте первым". Влупите по рашке, что бы Украина кроме Черного моря, еще и с другой стороны море получила.
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18.09.2022 23:46 Відповісти
повернула свої історичні землі))))

там ще є японці, монголи..нехай всі забирають
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18.09.2022 23:49 Відповісти
Интересно, сколько территории Украины перекрывают Польские Патриоты?
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18.09.2022 23:47 Відповісти
Trudno skazat gde Patriot stojat v Polse u granici ili dalse.No jesli balisticeskije raketi pereniat tak mozet 50 kilometrov radiusom.Ukraine dumaju NASAMS takze pomozet ix versija 3 kak govorit proizvoditel dolzna sbyvat i Iskanderi,takuju i dast.Uvidem kak budet
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19.09.2022 00:52 Відповісти
Починається... Знову у америкосів фантомний біль і паранойя. Чого ви цих алкашів постійно згадуєте? Ви ж так боялися, що вони вам ядерний аокаліпсис за летальну зброю влаштують. І що? Вашингтон у руїнаї? Каліфорнія пішла на дно?
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18.09.2022 23:47 Відповісти
милли перевод из москвы пришел, надо отрабатывать
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18.09.2022 23:54 Відповісти
Перевод из Москвы это точно. С Английского на русский.
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19.09.2022 00:01 Відповісти
🤣
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19.09.2022 00:03 Відповісти
Сам придумал, или тебе Дерьмак подсказал?
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19.09.2022 00:22 Відповісти
А кому выгодны безконечные заявления про страшную ужасную рфию которую лучше не злить, а то путин нападет
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19.09.2022 00:48 Відповісти
Где почитать такие заявления Ген. Милли? Только не из срусь.сру, я такие ссылки даже не открываю.
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19.09.2022 00:53 Відповісти
другое дело, что после ухода путина за поребриком может цирк начаться, и ядерный арсенал нужно будет кому-то брать под контроль
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19.09.2022 00:53 Відповісти
мы можем взять
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19.09.2022 02:10 Відповісти
Росіяни збирають зброю і армію,але щось нічого у них не виходить.Ракетами стріляють по Україні.У них вже більше нічим шкоду наносити,у них часу не хватає,для того їм переговори потрібні.
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18.09.2022 23:48 Відповісти
х*ня это все.... поражение в Харьковской области стало очевидным для всей расеи....
"добрые люди от него кровопролития ждали, а он чижика съел!".....
ну съел раз, съест и второй....
но, несмотря на это, парочку В2 нужно держать наготове....
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18.09.2022 23:50 Відповісти
Навіщо ці балачки? Максимум,що може *****- це нібито воювати зі всім світом тільки чомусь на території України.
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18.09.2022 23:52 Відповісти
Ще й як передбачувана: вона просто розвалиться
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18.09.2022 23:55 Відповісти
Какой такой "октябрь-ноябрь" ?? Дайош до дня вырождения пуйла !!
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19.09.2022 00:09 Відповісти
На сегодняшний день вопрос заключается не в конечном итоге (он уже понятен, победа Украины), а в сроках его достижения.
Вот интересно где ты следишь за войной?
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19.09.2022 00:11 Відповісти
Скинь ссылку на парочку "правдивых на руzком" каналов. Хуть поржем. И это... напиши откуда ты. Не ссы.
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19.09.2022 00:19 Відповісти
русский, ты тут неделю назад появилось, шоб разбрызгивать дерьмо из руснявых ресурсов?
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19.09.2022 00:23 Відповісти
На выходе ты черпаешь инфу с рупомоек и пытаешься нам здесь рассказывать что да как?
Русня, ты не написал откуда ты. С какой мокшанской помойки ты выполз?
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19.09.2022 00:24 Відповісти
свинособака, я тебе накидаю пару телграмканалов где ты можешь держать себя в тонусе сидя на бутылке.
https://t.me/supernova_plus
https://t.me/vanek_nikolaev
https://t.me/Tsaplienko
https://t.me/usinfantryman
https://t.me/ukrainian_militant
https://t.me/box_of_pandora
https://t.me/pechalbeda200
https://t.me/zloyodessit
https://t.me/informnapalm
https://t.me/ButusovPlus
https://t.me/cynic2020
https://t.me/mertviorku
https://t.me/zvizdecmanhustu
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19.09.2022 00:29 Відповісти
Иван,кодки нет!Иди домой!
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19.09.2022 00:51 Відповісти
В 68році на початку серпня ці колони совкової армії їхали по нашій вулиці в сторону Львова. Ми, дестирічні хлопчаки їх ще яблуками пригощали.Пам"ятаю як солдати тоді сказали:"У ваc яблокі дают. А в Прібалтікє можно било кірпічом получіть".
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19.09.2022 01:11 Відповісти
Может поэтому у нас и война, а в Прибалтике все тихо-спокойно
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19.09.2022 09:35 Відповісти
Передбачувана. .."Звук зглотування"
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19.09.2022 00:05 Відповісти
***** уже дважды показал как он эпично даёт заднюю. Под Киевом и под Харьковом. И делает вид что ничего не случилось. ******* жевать сопли. Фашисткая гадина должна быть уничтожена. Точка.
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19.09.2022 00:11 Відповісти
Опять зрада? Читайте внимательно: Милли предупреждает что воздушно десантная дивизия США в Польше "повинна перебувати в стані готовності" потому что реакция россиян можен быть неожиданной. Заспокойтесь та ********** Ермака для зняття стрессу.
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19.09.2022 00:16 Відповісти
Цікаво що це за готовність? На випадок тактичної ядерної зброї?
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19.09.2022 10:18 Відповісти
Невже й досі бояться засрашки??? Цеж треба бути такими брягузами.... пздц.
Схоже що аби не Українці то засрашка дійшла б до Португалії з цими боягузами.
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19.09.2022 00:17 Відповісти
я підтримую обтічні та обережні формуліровки американських генералів

якщо поза сценою йдуть поставки танків та літаків в Україну

інакше нема сенсу обережнічати
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19.09.2022 00:21 Відповісти
може вже сцяци перестанете . ви військові чи хто.
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19.09.2022 01:09 Відповісти
Та хай американцы говорят, шо хотят. Пусть хоть ***** в любви обьясняются, лиш бы давали нам оружия побольше и не мешали утилизировать кацапов
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19.09.2022 01:15 Відповісти
Пентагон не сци кіпятком ... 😄
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19.09.2022 01:38 Відповісти
Тут очень многие пытаются найти зраду. А может и нет никакой зрады? Милли предупредил американские войска, чтобы они были наготове, а не сказал, что мы сокращаем помощь, потому что боимся, что путиннападет.
Раз он так говорит, возможно США рассматривают поставки оружия, которое они не поставляли для этого и косвенно предупреждает х*йла, мол только попробуй сунься. Мы готовы. Отгребешь так, как до этого ещё не отгребал.
Это серьезно отличается от первых недель войны, когда Байден через слово повторял, что в этой войне они участвовать не будут
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19.09.2022 01:58 Відповісти
ну, генерал должен говорить и делать правильные вещи - он за жизнь людей отвечает не только 4 года, а вроде как всю жизнь, в отличие от гребаных политиков популистов. да и "помощь" не он раздает. у нас вон тоже вместо мобилизации, военных рельс и т.п. с 14 го года пилили бабло и строили дороги направо и налево все подряд, а потом "вдруг" "********".
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19.09.2022 02:51 Відповісти
на что это он намекает?!
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19.09.2022 02:11 Відповісти
на то, что несмотря на то, что Россия - не страна-ядерный террорист с армией военных преступников, похерившая все основы международного права, а важный и уважаемый торговый партнер, без которого дети в Африке голодают, основатель ООН и соблюдатель МАГАТЕ, ОБСЕ и других сокращений, нужно ждать, что может понадобиться срочная эвакуация американских войск, как в Афганистане пребывать в состоянии готовности.
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19.09.2022 03:00 Відповісти
Вы правы. И тот и другое. И террорист, с армией военных преступников и окуевшим мудаком во главе, и важный торговый партнер, и страна с огромным ядерным арсеналом. В этом все и дело. Есть вещи объективно сложные. Упрощать их можно, но в процессе упрощения неизбежно разочарование - почему же мои друзья не понимают таких простых вещей? Почему? А потому что - смотри выше - эти вещи не простые
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19.09.2022 03:32 Відповісти
потому что нужно следовать букве закона которые когда-то сами же и написали (и Конституции, у нас, к примеру, и того же Будапештского меморандума). в прочих равных условиях побеждает тот кто прав. потому и с террористами переговоров не ведут.
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19.09.2022 17:31 Відповісти
Тут странная реакция. Вкратце - будут давать оружие помощнее. И предупреждают, что реакция непредсказуема.
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19.09.2022 06:06 Відповісти
Ну добре, буду вважати, що цей виступ якайсь воєнна хитрість...
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19.09.2022 07:12 Відповісти
Дивно, ми рашистів мочим а обсираються в очікувані наслідків на Заході .🤔
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19.09.2022 08:16 Відповісти
Будет непредсказуемо ложить кучи от Украины до самой Москвы.
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19.09.2022 09:23 Відповісти
Чего тут не предсказуемо? Ядерное оружие! Я не уверен в твердости старого маразматика Байдена уничтожить кремлевских орков, но уверен в его прагматизме и осторожности (стараться не применять ЯО в ответ), как и заявление Лиз Трасс (одно дело языком молоть, а другое дело быть принципиальной до конца. Борис бы не колебался, но кремлевские орки потратили кучу бабла, чтоб сместить его с поста)
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19.09.2022 09:49 Відповісти
22 июня 1941 года реакция кремля была тоже не предсказуемой...братан Гитлер напал на братана Сралина...
Йося уехал на дачу в Подмосковье аж до 2 июля нос не высовывал...за все отдувались Молотов и Риббентроп...братаны по союзным договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г...🤣🦍🦍☠️братва долбанная
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19.09.2022 10:39 Відповісти
Когда США блокировали советские корабли вокруг Кубы-то не сцались и не боялись ядерной войны. Выдвигали ультиматумы СССРу. а Теперь сцутся рашки коотораяв разы слабее СССР. Ув умериканцы:никогда нельзя показывать свой страх перед русским гопником-он его хорошо чувствует и это придает ему смелости. Лучше покажите свое силовое превосходство и безкомпромистность:гопник тут-же сдуется и отступит
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19.09.2022 12:52 Відповісти
знов нагадую. вже час коли сша потрібно обьявити всім морським силам рф про добровільну здачу - з гарантуванням їх життя і їх сімьям за кордоном з пенсіоном на все життя. . . . . . а все що вилетить з рф буде знищено над теріторіюєю самої рф. ступор ворога або якщо ворог причаївся мертвим і не рухомим не причина вигадувати собі відмовки знищити путінізм. рускій не воїн - це бандит
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19.09.2022 13:15 Відповісти
 
 