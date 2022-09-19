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Якщо Пекін буде підтримувати Росію, то США припинять інвестувати у китайську економіку, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джозеф Байден пригрозив голові КНР Сі Цзіньпіну зупинити американські та інші вкладення в Китай, якщо Пекін підтримуватиме Росію і допомагатиме їй обходити західні санкції.
Про це він заявив у телефонній розмові із китайським лідером, сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Я зателефонував президенту Сі і сказав: "Якщо ти думаєш, що американці та інші продовжать інвестувати в китайську економіку при порушенні санкцій проти Росії, то ти припускаєшся гігантської помилки", - зазначив американський президент.
Топ коментарі
+16 Voc Vox
показати весь коментар19.09.2022 02:14
+14 Voc Vox
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+9 Alex Alex 9d55ceb0
показати весь коментар19.09.2022 01:55
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Будь ласка, зачекайте...
Критических повреждений, как сообщают, нет.
Но просто осознайте масштаб *******, который они вытворяют. Они ударили по территории АЭС.
https://clip2net.com/clip/m0/20759-clip-226kb.jpg?nocache=1
Подключение к энергосистеме, означает только то
Что она берет ЭЭ не со своих источников (генераторов), а с общей системы Украины.
Туда же МАГАТЭ приезжало!
Нарушать Санкции, к которым Китай не присоединился.
Да и Санкции все видят, как они обходятся.
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А вот грузовые самолёты в Москву сегодня - это уже интересно.
Иран поддерживает и шо?
Уже найдены 60 мм. мины китайского производства и шо?
Ждем чего-нибудь Северокорейского ...