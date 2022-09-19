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Новини За кордоном
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Байден (2317) Китай (1916) Сі Цзіньпін (214)

Якщо Пекін буде підтримувати Росію, то США припинять інвестувати у китайську економіку, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джозеф Байден пригрозив голові КНР Сі Цзіньпіну зупинити американські та інші вкладення в Китай, якщо Пекін підтримуватиме Росію і допомагатиме їй обходити західні санкції.

Про це він заявив у телефонній розмові із китайським лідером, сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Я зателефонував президенту Сі і сказав: "Якщо ти думаєш, що американці та інші продовжать інвестувати в китайську економіку при порушенні санкцій проти Росії, то ти припускаєшся гігантської  помилки", - зазначив американський президент.

Читайте також: У разі застосування ядерної зброї Путін та його режим стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли, - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
представьте степень наглости и уверенность этой мрази которая во время войны берет себе знак врага и выносит его в прямой эфир
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19.09.2022 02:14
+14
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19.09.2022 01:50
+9
Позднее зажигание у деда. Уже наши бойцы находили много китайских снарядов для пушек и минометов на позициях русни. Про санкции вообще смешно потому что обходят их легко и не только через Китай
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19.09.2022 01:55
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Повідомляють, що були влучання на території Южно-української АЕС. Пошкодило комунікації.
Критических повреждений, как сообщают, нет.
Но просто осознайте масштаб *******, который они вытворяют. Они ударили по территории АЭС.
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19.09.2022 01:44 Відповісти
Трела в Білгород бавовну завезти
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19.09.2022 01:50 Відповісти
Не вставляється картинка.

https://clip2net.com/clip/m0/20759-clip-226kb.jpg?nocache=1
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19.09.2022 09:46 Відповісти
Они сейчас по Запорожью бьют по инфраструктуре. Некоторые районы без света. Нико сегодня опять сильно обстреляли. Но ракеты мы вам не дадим конечно...
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19.09.2022 02:16 Відповісти
Снова по Нико бьют
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19.09.2022 02:23 Відповісти
Она и так отключена.
Подключение к энергосистеме, означает только то
Что она берет ЭЭ не со своих источников (генераторов), а с общей системы Украины.

Туда же МАГАТЭ приезжало!
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19.09.2022 04:48 Відповісти
І бублика не дамо... тіки китай напевне вже більше озброєнь поставив кацапні чим сша і єс разом узяті...
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19.09.2022 01:48 Відповісти
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19.09.2022 01:50 Відповісти
представьте степень наглости и уверенность этой мрази которая во время войны берет себе знак врага и выносит его в прямой эфир
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19.09.2022 02:14 Відповісти
Це так і давно. вони дуже нахабні та нічого не бояться чомусь . Я вважаю вони дуже здивуються одного разу та в останню секунду спитають : за що ??? але це будуть останні слова.
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19.09.2022 05:05 Відповісти
От гниди ,а все тому що за 8років реально не був покараний ніодин колаборант
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19.09.2022 07:22 Відповісти
Позднее зажигание у деда. Уже наши бойцы находили много китайских снарядов для пушек и минометов на позициях русни. Про санкции вообще смешно потому что обходят их легко и не только через Китай
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19.09.2022 01:55 Відповісти
В ООН фото і матеріали про китайські снаряди на СОВБЕЗ
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19.09.2022 02:02 Відповісти
Пруфы ты конечно не даш.
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19.09.2022 02:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1571126350655922177
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19.09.2022 02:23 Відповісти
это может быть северокорейские
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19.09.2022 02:27 Відповісти
Балабол
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19.09.2022 09:56 Відповісти
Треба ще пригрозити Китаю - ЯКЩО ВІН ПРЕДОСТАВИТЬ ХУТІНУ ЛИКУВАТИСЬ ЧІ ЖИТИ В КИТАЇ - то це допомога міжнародному злочінцу . Треба вже про це говорити ‼️‼️
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19.09.2022 02:01 Відповісти
Ой *****, вы рашку не хотите признать террористом. В Китае заводы и фабрики почти всех американских корпораций имеющих лобби в Сенате и Конгрессе. Лучше делом займитесь.
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19.09.2022 02:18 Відповісти
Ну що ж! Прийдеться нашим хлопцям, крім "латиниці", вивчать ще й китайські ієрогліфи - щоб зручніше було користуваться китайськими снарядами, посилаючи "гостинці" кацапам!
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19.09.2022 04:45 Відповісти
Дословно не помогать и не что то еще, а конкретно:
Нарушать Санкции, к которым Китай не присоединился.

Да и Санкции все видят, как они обходятся.
-----
А вот грузовые самолёты в Москву сегодня - это уже интересно.
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19.09.2022 04:51 Відповісти
Слова, слова ...
Иран поддерживает и шо?
Уже найдены 60 мм. мины китайского производства и шо?
Ждем чего-нибудь Северокорейского ...
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19.09.2022 10:16 Відповісти
 
 