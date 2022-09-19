Треба створити парковий комплекс "імперського та радянського минулого" й туди перемістити частину архітектурних пам’яток, - Труханов про пам’ятник Катерині

Одеський мер Геннадій Труханов заявив, що в Одесі має бути створений парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого" - туди мають перемістити частину архітектурних пам’яток Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Труханов зазначив: "Ще раз про пам'ятники, Катерину та "імперське минуле".

Нагадую, стартують консультації з громадськістю у форматі інтернет-конференції, передбачені Статутом міста, за підсумками якої буде сформульовано основні позиції для голосування.

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Переконливо закликаю всіх одеситів, включаючи прихильників знесення пам'ятника, скористатися демократичною процедурою. Одеса – прифронтове місто, яке об'єдналося у своїй рішучості дати відсіч окупантам. Наша країна протистоїть не лише армії ворога. Українська війна за свободу та незалежність – це й цивілізаційне протистояння. Свобода проти рабства. Прогрес проти середньовіччя. Воля проти покірності. Відвага проти боягузтва. Правда проти брехні. Демократія проти диктатури та вандалізму.

Тепер щодо мого особистого ставлення до пам'ятника на Катерининській площі та інших історичних та культурних об'єктів, пов'язаних з імперським та радянським періодом історії України. Своє особисте ставлення до цього питання я озвучував уже неодноразово. У цьому зверненні постараюся резюмувати позицію:

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1. Я проти того, щоб підходити до своєї історії вибірково. Переписування та забуття свого минулого згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому. Найкращий приклад – сучасна росія. Де старанне переписування сторінок своєї історії призвело до того, що народ, який "переміг фашизм", у ХХІ столітті став його офіційним правонаступником.

2. Історію слід не переписувати, а переосмислювати.

3. Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси.

При цьому наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни. Показати, наскільки важким і багаторічним був шлях до здобуття свободи та незалежності України. Апофеозом якого стала перемога українського народу у кровопролитній війні за незалежність проти росії".

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