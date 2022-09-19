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архітектура (67) Катерина ІІ (21) Одеса (4020) Труханов (282)

Треба створити парковий комплекс "імперського та радянського минулого" й туди перемістити частину архітектурних пам’яток, - Труханов про пам’ятник Катерині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

катерина,іі

Одеський мер Геннадій Труханов заявив, що в Одесі має бути створений парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого" - туди мають перемістити частину архітектурних пам’яток Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Труханов зазначив: "Ще раз про пам'ятники, Катерину та "імперське минуле".

Нагадую, стартують консультації з громадськістю у форматі інтернет-конференції, передбачені Статутом міста, за підсумками якої буде сформульовано основні позиції для голосування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Катерина = Путін": одесити вийшли на протест проти пам’ятника Катерині ІІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Переконливо закликаю всіх одеситів, включаючи прихильників знесення пам'ятника, скористатися демократичною процедурою. Одеса – прифронтове місто, яке об'єдналося у своїй рішучості дати відсіч окупантам. Наша країна протистоїть не лише армії ворога. Українська війна за свободу та незалежність – це й цивілізаційне протистояння. Свобода проти рабства. Прогрес проти середньовіччя. Воля проти покірності. Відвага проти боягузтва. Правда проти брехні. Демократія проти диктатури та вандалізму.

Тепер щодо мого особистого ставлення до пам'ятника на Катерининській площі та інших історичних та культурних об'єктів, пов'язаних з імперським та радянським періодом історії України. Своє особисте ставлення до цього питання я озвучував уже неодноразово. У цьому зверненні постараюся резюмувати позицію:

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі втретє за чотири дні облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ

1. Я проти того, щоб підходити до своєї історії вибірково. Переписування та забуття свого минулого згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому. Найкращий приклад – сучасна росія. Де старанне переписування сторінок своєї історії призвело до того, що народ, який "переміг фашизм", у ХХІ столітті став його офіційним правонаступником.

2. Історію слід не переписувати, а переосмислювати.

3. Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси.

При цьому наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни. Показати, наскільки важким і багаторічним був шлях до здобуття свободи та незалежності України. Апофеозом якого стала перемога українського народу у кровопролитній війні за незалежність проти росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пам’ятники Катерині II та Суворову треба передати в музеї, - Одеська ОВА. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
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19.09.2022 02:02
+27
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19.09.2022 02:27
+22
На Західній Україні пам'ятники Леніну просто позносили і все, а тут пішла тема збирати в парки. Питання для чого, певне, щоб в любий момент повернути. Там де їх не залишали, совок з голови вивітрився а де залишили пам'ятники, назви вулиць і площ дивним чином все залишилось в голові і навпаки зміцнилось в переконаннях.
Катьку треба тупо розбити і спокій буде всім.
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19.09.2022 02:20
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Воно *******?

Пам'ятник Катькє поставили декілька років тому.
Щось я не пригадаю у євррпі музеїв епохи третього Рейху.
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19.09.2022 09:23 Відповісти
Труханова мразотного ватніка треба перевести. Найкраще - на концерт кобзона.
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19.09.2022 09:30 Відповісти
Створити парковий комплекс "нах*й" і туди перемістити весь той совковий непотріб.
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19.09.2022 09:40 Відповісти
через якихось 20 років нове покоління буде абсолютно ніх не знати ні про що, тому створювати орієнтири типу парку московського минулого вкрай потрібні. Інакше знову промиють мізки.
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19.09.2022 10:12 Відповісти
Якби не опір Миколаєва, то адєсса зустрічала б окупантів хлєбам-солью
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19.09.2022 09:57 Відповісти
Парк - чудово. Але суспільство має слідкувати, щоб це не був парк ностальгії по московщині.
Серед іншого людям було б цікаво знати, що Одеса за царя була такою собі окремою "заморською" теріторією з іншими законами. Що в Одесі впроваджувались наймодерніші європейські технології.
Що Одеса - це був такий собі експеримент. І він дав чудові результати.
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19.09.2022 10:04 Відповісти
цей мер хоче музей - створіть і призначте касиром труху, і хай заробляє
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19.09.2022 10:06 Відповісти
Ага! і ЦЬОГО БЛАЗНЯ В ОКРЕМУ КЛІТКУ!
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19.09.2022 10:07 Відповісти
на месте памятника екатерине надо поставить бетонную стенку назвать ее * стена плача* и пусть совки и ватники приходят биться об нее головой и плакать о совке ( на подобие уманьской могилы садика) за аттракцион брать деньги (это может стать туристической меккой совкострадальцев а прибыль от продаж билетов превратит одессу в нью-васюки
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19.09.2022 10:11 Відповісти
Нема кому пристрелити цю мерзоту Труханова…
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19.09.2022 10:48 Відповісти
И здесь придумывает выкрутиться.
Не парковый комплекс, а музей под открытым небом.
А катьку не впереди там и не в центре, а тольки строго в самом заднем углу. Рядом с туалетом.
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19.09.2022 11:13 Відповісти
А лучше вообще уничтожить.
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19.09.2022 11:22 Відповісти
Уже сейчас этого истукана надо вывезти во двор какого-то музея, а там видно будет.
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19.09.2022 11:27 Відповісти
Краще на кладовище як надгробна плита труханову. І бажано ще вчора
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19.09.2022 11:35 Відповісти
Труханова треба також туди .Ще той москаль.
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19.09.2022 23:13 Відповісти
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