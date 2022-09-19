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війна (56290) Запоріжжя (1440) обстріл (21010) Старух (198)

Вночі та вранці росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, під обстріл потрапило й одне із сіл, є постраждалі, - Старух. ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни вдарили ракетами по об’єктах інфраструктури міста Запоріжжя – відомо про 8 прильотів.

Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя

Пізніше Старух повідомив, що зранку ворог здійснив ще один ракетний удар.

"За попередньою інформацією, одна ракета влучила в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також окупант здійснив обстріл неподалік обласного центру. Окупант поцілив в одне із сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу.
Всюди вже працюють відповідні профільні служби", - написав він.

Вночі та вранці росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, під обстріл потрапило й одне із сіл, є постраждалі, - Старух 01

Вночі та вранці росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, під обстріл потрапило й одне із сіл, є постраждалі, - Старух 02

Вночі та вранці росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, під обстріл потрапило й одне із сіл, є постраждалі, - Старух 03

Вночі та вранці росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, під обстріл потрапило й одне із сіл, є постраждалі, - Старух 04

Автор: Наталя Джума
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Була ще повторна атака через три години після першої атаки..усі москалі пітараси
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19.09.2022 06:27 Відповісти
Значит и наводчик был рядом
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19.09.2022 06:30 Відповісти
7-ий місяць війни. вже треба щось робити з цими ракетами.

або купити 24 установки патріот і поставити в кожен обласний центр.

або закупити ракети в якоїсь країни світу, і на кожен російський удар відповідати нашим.
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19.09.2022 06:33 Відповісти
Ракети це така зброя, яку скоріш за все нихто не продаст.
Свої потрібно було робити.
Максимум що можливо - це перенести власні підприємства у Польшу і робити там свої ракети.
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19.09.2022 06:39 Відповісти
Виробництво ракет не входить в плани зеленого зрадника.
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19.09.2022 07:39 Відповісти
Или немедленно попросить (доказать острую необходимость) ракеты с дальностью минимум 300 км. Когда путин будет знать о том, что они у нас есть, а США не против, чтобы Украина их применила, ракетные обстрелы тут же прекратятся.
Сейчас власти уже не печет, они разменяли Крымский мост на необстрел Киева, это нас бомбят.
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19.09.2022 07:12 Відповісти
До війни треба було щось робити з цією антиукраїнською владою,всим 73% зебобіків- вибрали: ,тепер- шо робити.кому робити?
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19.09.2022 09:59 Відповісти
В Запорожье сидит Старух...братан Скрепоусова и Балицкого..., сбежавших на рабZeю...
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19.09.2022 10:31 Відповісти
путин, ШОБ ТЫ ЗДОХ ! - так прошла ночь в Запорожье...
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19.09.2022 12:04 Відповісти
 
 