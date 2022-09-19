На південному напрямку ЗСУ знищили 29 окупантів, два російські склади і вдарили по переправі, - ОК "Південь"
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ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасами в Благодатному і Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Вороже військо зменшилося на 29 росіян, знищено 2 самохідні і 1 звичайну 152-мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.
Наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. Зокрема, ЗСУ завдали удару:
- по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини;
- по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах;
- по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового;
- по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона;
- по понтонній переправі в Новій Каховці.
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Павло Васильович
показати весь коментар19.09.2022 06:41 Відповісти Мені подобається 0
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