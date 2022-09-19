Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, - Байден
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Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, - Байден
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS, про це сказав президент США Джо Байден.
Байден зазначив, що підтримка України з боку США триватиме, поки в ній є потреба. Український народ платить надзвичайно високу ціну, і "ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога".
"Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) намагається цього досягти колись. У нього не вийде", - сказав президент.
Байден також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що "Росія не має такої компетенції і можливостей, як багато хто думав", і Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні, "навряд чи можна вважати перемогою" Києва.
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А ось на Європу шантаж діє
Наразі декілька десятків українських пілотів проходять підготовку на військово-повітряних базах США, де вчаться пілотувати різні моделі американських бойових літаків. Бо наші країни дивляться у майбутнє. І майбутнє наше разом. Як разом будуть U.S. Air Force та ПС України.
Happy Birthday, Dear Partners - ми ще повоюємо крилом до крила проти рашистської нечисті!"
Інші інституції - Організація Об'єднаних Націй та Організація з безпеки і співробітництва в Європі - також не змогли адекватно відреагувати на загрозу безпеці, яку Москва становить для Європи.
Вашингтон продовжує відігравати вирішальну роль у балансуванні Росії в Європі та Китаю в Азії. Але в обох випадках довгострокова стабільність буде залежати від здатності Вашингтона вибудувати місцевий баланс сил і підтримувати порядок в регіоні.