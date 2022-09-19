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Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, - Байден

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS, про це сказав президент США Джо Байден.

Байден зазначив, що підтримка України з боку США триватиме, поки в ній є потреба. Український народ платить надзвичайно високу ціну, і "ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога".

"Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) намагається цього досягти колись. У нього не вийде", - сказав президент.

Байден також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що "Росія не має такої компетенції і можливостей, як багато хто думав", і Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні, "навряд чи можна вважати перемогою" Києва.

Також читайте: Байден підписав розпорядження про надання Україні військової допомоги на $600 млн

Автор: Наталя Джума
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Нужно оружие -- быстрее загоним свинособак за урал
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19.09.2022 07:36 Відповісти
God Bless America!
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19.09.2022 07:37 Відповісти
США російський енергетичний шантаж не зупинить -бо США незалежні від російського газу та нафти
А ось на Європу шантаж діє
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19.09.2022 07:37 Відповісти
Олег Шарп: "Важко переоцінити ту кількість зброї та військового спорядження, яку вже переправили літаки U.S. Air Force до України.
Наразі декілька десятків українських пілотів проходять підготовку на військово-повітряних базах США, де вчаться пілотувати різні моделі американських бойових літаків. Бо наші країни дивляться у майбутнє. І майбутнє наше разом. Як разом будуть U.S. Air Force та ПС України.
Happy Birthday, Dear Partners - ми ще повоюємо крилом до крила проти рашистської нечисті!"
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19.09.2022 07:40 Відповісти
Війна підкреслила незамінну роль Вашингтона як лідера і гаранта безпеки Європи, показавши союзникам по НАТО, що вони можуть захищатися тільки під егідою США. Європейському Союзу, незважаючи на всі його плани і амбіції, не вдалося домогтися стратегічної автономії.

Інші інституції - Організація Об'єднаних Націй та Організація з безпеки і співробітництва в Європі - також не змогли адекватно відреагувати на загрозу безпеці, яку Москва становить для Європи.

Вашингтон продовжує відігравати вирішальну роль у балансуванні Росії в Європі та Китаю в Азії. Але в обох випадках довгострокова стабільність буде залежати від здатності Вашингтона вибудувати місцевий баланс сил і підтримувати порядок в регіоні.
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19.09.2022 07:46 Відповісти
Я б ще про магатє задвинув і про тотально корумпованих *********** оон, обсє, магатє, красньій крєст, окремих європейських лідорів країн, парламентів.
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19.09.2022 08:11 Відповісти
Здесь всьо просто - до исчезновения с карты *************. То есть недолго
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19.09.2022 07:52 Відповісти
Дедушка сказал просто,- кацапы чмыри и опущенцы и присаживать их на бутылку Украина будет до скончания их паскудного века, в чем США с удовольствием будут помогать Украине тоже до скончания паскудного кацапского века, хотя, вряд ли они доживут этот век 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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19.09.2022 08:29 Відповісти
Дякуємо.
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19.09.2022 11:17 Відповісти
 
 