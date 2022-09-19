Росія відправила з Тамбова на війну в Україні 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини, - Генштаб ЗСУ
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Росія для посилення своїх військ в Україні відправила з міста Тамбов 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватися до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення підрозділів, які воюють в Україні, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Maksim Perepelitca
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+7 Перехватчик
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+6 Garry Grant
показати весь коментар19.09.2022 08:21
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Сколько из них по дороге потеряется?
Сея разумное, доброе, вечное на сопредельных болотах
.... а чьо - кОкая разніца на кОком ізыге?????? чи мова навіть ТУТ має значеня???? вдалось би ім "затіряться" серед цивілів хоча б в Польші????
це - не солдофони, це люди які ВМІЮТЬ тікати, красти і ховатись!!!!
- Уладзимир Уладзимиравич! Ты уже знаешь? Нас с тобой британцы не пригласили на похараны каралевы Елизаветы! Эта же даже не русафобия, а сплашное безабазие дипламатическае!
- Ну и что? Мы их на свои похороны тоже не пригласим!
Загинуть у бою - росії добре: утилізація сміття.
Здадуться в полон - нам погано: годуй, охороняй, що далі робити - невідомо, а вони ще наших АУЕ вчитимуть.
Спробують втекти - росії добре: покрошать на кордоні, позбудуться людського сміття.