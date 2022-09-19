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Росія відправила з Тамбова на війну в Україні 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тюрьма,в'язниця,ґрати

Росія для посилення своїх військ в Україні відправила з міста Тамбов 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У зв’язку з суттєвою нестачею як людських, так і матеріальних ресурсів, російські окупанти продовжують вдаватися до нестандартних способів їх поповнення. Так, на посилення підрозділів, які воюють в Україні, з російського міста Тамбов направлено 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини. У Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українські захисники відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
.. .
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19.09.2022 08:24
+7
Этих точно можно в плен не брать
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19.09.2022 08:14
+6
На обмен не годятся. Только на гумус.
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19.09.2022 08:21
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Соблюдение юридических процедур на засрашке...Какая забавная фантазия ))
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19.09.2022 08:20 Відповісти
ТАМБОВСКИЕ ТИПА ВОЛКИ ПОХОЖИЕ НА СТАЮ ГОЛОДНЫХ БЕШЕННЫХ СОБАК...
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19.09.2022 09:26 Відповісти
Этих точно можно в плен не брать
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19.09.2022 08:14 Відповісти
это не военные ....умений -ноль , навыков - ноль , обучаемость -нулевая . Вывод : мясо.
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19.09.2022 09:33 Відповісти
Тамбовские петушки нарисовались.
Сколько из них по дороге потеряется?
Сея разумное, доброе, вечное на сопредельных болотах
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19.09.2022 08:16 Відповісти
Тамбовские волки позорные ? ))
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19.09.2022 08:19 Відповісти
самьіе сообразительньіе за бабки потеряются за первьім кустом, остальньіе пойдут на удобрение...
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19.09.2022 08:20 Відповісти
На обмен не годятся. Только на гумус.
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19.09.2022 08:21 Відповісти
А зечье рашка отправляет в комплекте с мешками, или как, а то добрый дедушка Байден обещал только Хаймарсы и кое-что более другое, но тоже без мешков 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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19.09.2022 08:22 Відповісти
а тепер вони с'ібуться з фронту при першій нагоді, нв підконтрольну територію і в цивільному, спробуйте іх відловіть....тіпічниє жітілі юХавастоГа.....

.... а чьо - кОкая разніца на кОком ізыге?????? чи мова навіть ТУТ має значеня???? вдалось би ім "затіряться" серед цивілів хоча б в Польші????
це - не солдофони, це люди які ВМІЮТЬ тікати, красти і ховатись!!!!
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19.09.2022 08:23 Відповісти
Куди вони з'буться? Спереду наші а ззаді заградотряд . Цивільним там не позаздри
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19.09.2022 10:20 Відповісти
.. .
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19.09.2022 08:24 Відповісти
Перед війною купив таку нову німецьку собі і родичам у знайомого за півтори тисячі гривень. Попередня лівівська відслужила 17років і ще, до речі, робоча.
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19.09.2022 08:46 Відповісти
Во всем мире уголовникам не доверяют оружие, не берут в армию. Но в РФ некому защищать родину мать, поэтому и уголовников берут в армию. Правда национальная гвардия России от уголовником мало, чем отличается. Все те же методы: грабеж, убийство мирного населения, женщин, детей, ракетный обстрел украинских городов, садиков, школ, больниц. Большего унижения невозможно придумать для России. До чего путинская Россия докатилась. Да и самого Путина в цивилизованный мир уже не допускают. На похороны королевы Великой Британии Путина с его уголовным двором не пригласили.
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19.09.2022 08:29 Відповісти
Телефонує Лукашенко Путіну:
- Уладзимир Уладзимиравич! Ты уже знаешь? Нас с тобой британцы не пригласили на похараны каралевы Елизаветы! Эта же даже не русафобия, а сплашное безабазие дипламатическае!
- Ну и что? Мы их на свои похороны тоже не пригласим!

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19.09.2022 09:00 Відповісти
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19.09.2022 11:19 Відповісти
Таких сразу ликвидировать, как не исправимых. Их осудили за совершение насильственных преступлений, но они снова отправились это делать осознанно. Никакой ценности из себя не представляют, даже как обменный фонд.
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19.09.2022 08:41 Відповісти
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19.09.2022 09:15 Відповісти
Як не крути, погано.
Загинуть у бою - росії добре: утилізація сміття.
Здадуться в полон - нам погано: годуй, охороняй, що далі робити - невідомо, а вони ще наших АУЕ вчитимуть.
Спробують втекти - росії добре: покрошать на кордоні, позбудуться людського сміття.
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19.09.2022 11:17 Відповісти
 
 