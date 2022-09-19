З газифікацією багатоквартирних будинків в Ізюмі поки проблеми, світло буде не пізніше ніж через два тижні, - мер Марченко

Місто Ізюм суттєво постраждало від рук окупантів. Критична інфраструктура населеного пункту практично зруйнована і потребує відновлення, яке займе певний час. Світло у місті з’явиться не пізніше ніж через два тижні, також спеціалісти працюють над газифікацією.

Про це повідомив мер Ізюма Валерій Марченко в ефірі єдиного марафону новин, передає Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, головною проблемою для комунальників буде відновлення газопостачання у багатоквартирних будинках.

"Думаю, що світло з’явиться максимум через два тижні. Зараз проводяться роботи з газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть переважно приватні будинки, з газифікацією багатоквартирних будинків проблема, бо всі мережі розбиті, і відремонтувати за такий короткий час їх неможливо", - зазначив Марченко.

Також мер міста зазначив, що місцеві мешканці, які через вторгнення РФ були змушені залишити домівки, почали повертатися. За попередніми даними, на початку вересня із 47 тисяч жителів в Ізюмі залишалися 13-15 тисяч. Марченко додав, що наразі люди повертаються, але не масово, оскільки оселі багатьох сімей зруйнували росіяни.

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