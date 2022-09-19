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З газифікацією багатоквартирних будинків в Ізюмі поки проблеми, світло буде не пізніше ніж через два тижні, - мер Марченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Місто Ізюм суттєво постраждало від рук окупантів. Критична інфраструктура населеного пункту практично зруйнована і потребує відновлення, яке займе певний час. Світло у місті з’явиться не пізніше ніж через два тижні, також спеціалісти працюють над газифікацією.

Про це повідомив мер Ізюма Валерій Марченко в ефірі єдиного марафону новин, передає Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, головною проблемою для комунальників буде відновлення газопостачання у багатоквартирних будинках.

"Думаю, що світло з’явиться максимум через два тижні. Зараз проводяться роботи з газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть переважно приватні будинки, з газифікацією багатоквартирних будинків проблема, бо всі мережі розбиті, і відремонтувати за такий короткий час їх неможливо", - зазначив Марченко.

Також мер міста зазначив, що місцеві мешканці, які через вторгнення РФ були змушені залишити домівки, почали повертатися. За попередніми даними, на початку вересня із 47 тисяч жителів в Ізюмі залишалися 13-15 тисяч. Марченко додав, що наразі люди повертаються, але не масово, оскільки оселі багатьох сімей зруйнували росіяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота з ексгумації тіл в Ізюмі триватиме ще майже два тижні, - мер Марченко

Автор: Наталя Джума
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Єдине, що уточню - "половці" не мали ніякого стосунку до встановлення тих "баб" Якби вони мали до цього якийсь стосунок - то вони-б продовжили їх ставить і в Угорщині (куди переселилися в ХІІ ст) Це пам"ятки ще більш ранньої пори Може обри чи скіфи Може їх поставили хозари у доіудейський період А може - ще кіммерійці (яких вважають деякі дослідники знаменитими "аріями") Десь читав, що уже в часи Володимира І ці "баби" УЖЕ СТОЯЛИ А він воював з печенігами у тих краях - половці ще тоді кочували на схід від Волги і печеніги саме й були "бар"єром" між Руссю і половцями!
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19.09.2022 09:26 Відповісти
це нормально, щоб відновити його як репліки. В Японії багато історичних замків і святинь є копіями через пошкодження Другої світової війни, а також просто вікові пошкодження (дерев'яні конструкції).
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19.09.2022 09:42 Відповісти
Взагалі так всюди відновлюють. "Велика китайська стіна" - репліка. "Стоунхендж" - репліка (тим більше є фото та відео як його будують). Навіть Собор Паризької Богоматері початково виглядав на декілька порядків (наголошую порядків) простіше чим перед тим як згорів (його весь час добудовували, перебудовували та оздоблювали).

І навіть наші Київські храми ще пару століть назад мали інший вигляд. Мандрівники іноземці робили їх замальовки для своїх записів і вони м'яко кажучи зараз в іншому стилі та подекуди їм багато чого бракує.
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19.09.2022 11:02 Відповісти
Я перепрошую, але мадьяри переселились на землі Великої Моравії в кінці 9століття. Для більш точної історичної інфи наберіть в українській Вікіпедії слово "арпад". В 12 столітті мадьярські королі разом в союзі з польськими робили напади на землі Галицького-Волинського князівства.
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19.09.2022 10:59 Відповісти
А до чого тут мадяри? Я писав про половців! Вони після приходу в українські землі монголо-татар відкочували в Угорщину і стали підданими угорського короля І потім були мадярами асимільовані
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19.09.2022 13:52 Відповісти
а ви кажете - газопостачання, забезпечення теплом... Та то варвари!
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19.09.2022 09:09 Відповісти
Це дуже зле що повертаються. Знову будуть втрати людей від обстрілів, мін та іншого.
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19.09.2022 11:07 Відповісти
 
 