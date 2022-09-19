З газифікацією багатоквартирних будинків в Ізюмі поки проблеми, світло буде не пізніше ніж через два тижні, - мер Марченко
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Місто Ізюм суттєво постраждало від рук окупантів. Критична інфраструктура населеного пункту практично зруйнована і потребує відновлення, яке займе певний час. Світло у місті з’явиться не пізніше ніж через два тижні, також спеціалісти працюють над газифікацією.
Про це повідомив мер Ізюма Валерій Марченко в ефірі єдиного марафону новин, передає Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, головною проблемою для комунальників буде відновлення газопостачання у багатоквартирних будинках.
"Думаю, що світло з’явиться максимум через два тижні. Зараз проводяться роботи з газифікації міста, тому що газу немає. Але це будуть переважно приватні будинки, з газифікацією багатоквартирних будинків проблема, бо всі мережі розбиті, і відремонтувати за такий короткий час їх неможливо", - зазначив Марченко.
Також мер міста зазначив, що місцеві мешканці, які через вторгнення РФ були змушені залишити домівки, почали повертатися. За попередніми даними, на початку вересня із 47 тисяч жителів в Ізюмі залишалися 13-15 тисяч. Марченко додав, що наразі люди повертаються, але не масово, оскільки оселі багатьох сімей зруйнували росіяни.
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"Російські окупанти розбили у місті Ізюм, яке звільнили ЗСУ, відому пам'ятку мистецтва - кам'яні половецькі баби. Вони були розташовані на горі Кременець і датовані IX-XIII століттям. Варвари московського улусу Золотої Орди..."
І навіть наші Київські храми ще пару століть назад мали інший вигляд. Мандрівники іноземці робили їх замальовки для своїх записів і вони м'яко кажучи зараз в іншому стилі та подекуди їм багато чого бракує.