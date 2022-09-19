Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - "Енергоатом"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".
"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.
"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!", - додають в "Енергоатомі".
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ЕС, забыли визиты Мили Рентгена и Изи Топа в 1986 году?
Ну так чешите репу, чем помочь Украине, а то два бравых парня Мили Рентген и Изя Топ приедут ко всем и без виз
гарна сокира, одобрям.
тільки просити тра зразу у комплекті "томогавк в голові путі"
А Порох вибачився у 2018 році за ті слова, але ж ти зечмоня цього не знаєш бо по зембоящику не показували цього!
поци не заспокояться. Це **** повернулося з Самарканду де йому навставляли фітілей і воно щось хоче доказати?
Дайте все необходимое Украине, чтобы это скорее закончилось! Либо завалите его там сами какими то способами.
реальных, то есть вооружённых миротворцев с ПВО, ПРО, а может, и с авиацией.
(а кстати ПВО бы как-то точно не помешало в таких районах)
Інакше наступним кроком перевірки меж буде застосування росією тактичного ядерного заряду.
Попереду важкі часи.
и никто нам не доктор, таки надо становиться на колени и Господу Богу молиться
остальное от лукавого
і розповідати , який він крутий терорист !!
Так що нехай тепер готуються. Після нашої перемоги буде до них дуже багато неприємних питань. А зараз нехай працюють і стараються з усіх сил, щоб якось загладити свої факапи. І ще й пам'ятають, що крок вліво, крок вправо - і..
Новость эта была от 6 сентября. Как я и говорил, 2 недели и последовад ответ путина.
4 дня назад Байден промямлил про огромную озабоченность в случае ядерных ударов по Украине. 10-15 дней и мы увидит ответ *****. Господи, как я хочу ошибиться.