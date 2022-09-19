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Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!", - додають в "Енергоатомі".

Також читайте: Обстріл Вознесенська: російські ракети могли цілити у Південноукраїнську АЕС - впали за 30 км від станції, - "Енергоатом"

Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - Енергоатом 01
Рашисти обстріляли Південноукраїнську АЕС, ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів, - Енергоатом 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
(г)амнести, МАГАТЕ, ООН и прочие "спортлото"... ауууу... вы где???
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19.09.2022 09:08
+31
МАГАТЕ, это тоже непонятно, кто стрелял?
ЕС, забыли визиты Мили Рентгена и Изи Топа в 1986 году?

Ну так чешите репу, чем помочь Украине, а то два бравых парня Мили Рентген и Изя Топ приедут ко всем и без виз
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19.09.2022 09:09
+31
Подождите немного. Сейчас они быстренько озаботятся,а потом ещё быстрее обеспокоятся.
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19.09.2022 09:21
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(г)амнести, МАГАТЕ, ООН и прочие "спортлото"... ауууу... вы где???
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19.09.2022 09:08 Відповісти
Подождите немного. Сейчас они быстренько озаботятся,а потом ещё быстрее обеспокоятся.
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19.09.2022 09:21 Відповісти
играют ******** в рулетку кацапы евбанные МАГАТЭ недоевбанное ООН и все остальное..попадет или нет бабахнет или нет..только вот после попало (НЕ ДОПУСТИ ТАКОГО БОГ!!!) нельзя просто метелкой и совком прибрать последствия...
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19.09.2022 09:24 Відповісти
Самолёт с ****** надо было сбивать и всё бы закончилось...
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19.09.2022 21:39 Відповісти
Там на настанции голодных африканских мальчиков не было случайно?Нет?Ну и чего же раздувать панику?Вы главное зерно вовремя отгружайте.
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19.09.2022 09:53 Відповісти
На станции.Очепятка.
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19.09.2022 10:59 Відповісти
П*3дець ***#ські террористи!
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19.09.2022 09:08 Відповісти
МАГАТЕ, это тоже непонятно, кто стрелял?
ЕС, забыли визиты Мили Рентгена и Изи Топа в 1986 году?

Ну так чешите репу, чем помочь Украине, а то два бравых парня Мили Рентген и Изя Топ приедут ко всем и без виз
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19.09.2022 09:09 Відповісти
treba tomahawk(i) prositi u ameriki....poka rusnja nepoluchit otvetku takaja fignja bude prodolzhuvatsa 🤬
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19.09.2022 09:10 Відповісти
томогавк це тєма
гарна сокира, одобрям.
тільки просити тра зразу у комплекті "томогавк в голові путі"
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19.09.2022 14:02 Відповісти
вітаю ***** , ну таки атаками скоріш за все будуть поставлені
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19.09.2022 09:11 Відповісти
А как же МАГАТЕ? Очередная никчемная организация. Вы же главное визы оркам не прекращайте выдавать в Европу
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19.09.2022 09:37 Відповісти
МАГАТЕ не військова організація. Захист АЕС це впершу чергу питання до України. Обкладіть асфальтом.
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19.09.2022 10:08 Відповісти
А тебе до сих пор Порох в штаны срёт? Или это всё же твоё собственное говно, уже несколько лет как?
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19.09.2022 11:55 Відповісти
От вам зечмоням все Томос не такий, так само як і кремлядським гондурасам! Нагадати тобі хто відновив ппо навколо Києва у 2014 році і за які кошти?
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19.09.2022 12:30 Відповісти
Методичку зміни! Всі тоді хотіли завершити війну і багато чого обіцяли, але потім вибачалися!
А Порох вибачився у 2018 році за ті слова, але ж ти зечмоня цього не знаєш бо по зембоящику не показували цього!
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19.09.2022 13:01 Відповісти
Поки не почнемо ібашити по кацапських аеродромак, кораблях і ракетах,
поци не заспокояться. Це **** повернулося з Самарканду де йому навставляли фітілей і воно щось хоче доказати?
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19.09.2022 09:48 Відповісти
Цікаво,що скаже західний виборець,як йому на голову посипеться уран?Чи не пора знищити разом цей курник?Назавжди.Забрати зброю і повісити злочиньців?Будем чекати неминучого?Вони загубили берега зовмім,ці скажені прибульці,які вдають з себе людей.
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19.09.2022 10:00 Відповісти
Ай-до дочекаются ответки курская с воронежской...
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19.09.2022 10:05 Відповісти
Але росіяни теж люди...
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19.09.2022 10:05 Відповісти
Ну что, господа мировые озабоченцы. Понять и простить? Делать вид и далее, что не видите этого?
Дайте все необходимое Украине, чтобы это скорее закончилось! Либо завалите его там сами какими то способами.
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19.09.2022 10:08 Відповісти
Отже, усі можливі причини для надання ЗСУ ******** НАТОвських ППО вже підтверджені матеріально. Якщо причина ненадання в українській владі, то це вже має бути озвучено.
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19.09.2022 10:12 Відповісти
Причина ненадання - "не йти на ескалацію конфлікту, бо США не є його стороною і не воює з рашкою".
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19.09.2022 12:44 Відповісти
Навіщо ти тут? Дивись і далі марафон брехні.
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19.09.2022 13:51 Відповісти
Надо обратиться за помощью к ООН, а по факту - разместить на станции
реальных, то есть вооружённых миротворцев с ПВО, ПРО, а может, и с авиацией.
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19.09.2022 10:15 Відповісти
это в идеале
(а кстати ПВО бы как-то точно не помешало в таких районах)
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19.09.2022 10:18 Відповісти
рашу треба демілітарізувати повністю.....вона загрожує існуванню цивілізації.
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19.09.2022 10:22 Відповісти
На це треба відповісти превентивним атомним ударом по базах зберігання атомних зарядів рф.

Інакше наступним кроком перевірки меж буде застосування росією тактичного ядерного заряду.
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19.09.2022 10:38 Відповісти
Ось це вже справжня агонія: вони зрозуміли, що їм не перемогти, отже діють за принципом "так не достанься тьі нникому!". АЕС, греблі, ТЕС, хімічні підприємства, могильники небезпечних відходів.
Попереду важкі часи.
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19.09.2022 10:43 Відповісти
хужє нєбу..
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19.09.2022 11:24 Відповісти
господа, это уже не первая ракета
и никто нам не доктор, таки надо становиться на колени и Господу Богу молиться
остальное от лукавого
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19.09.2022 10:49 Відповісти
кринжовка ночная
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19.09.2022 10:53 Відповісти
Путлера потрібно негайно запросити до Гааги , а не телефонувати йому
і розповідати , який він крутий терорист !!
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19.09.2022 11:18 Відповісти
Цього й слід було чекати. Ще відтоді, коли наші очільники плакатися, що підступна руzzня пускає крилаті ракети над нашими АЕС. А в мене ще тоді виникало логічне запитання: а де наша ППО над АЕС, така ж надійна, як і та, що прикриває ОП і ГШ ЗСУ? Тим більше, що в кінці 2021-го наша влада браво запевняла, що всі наші АЕС надійно захищені від будь-яких загроз. А потім надійно здали спочатку ЧАЕС, а трішечки пізніше - ЗАЕС.
Так що нехай тепер готуються. Після нашої перемоги буде до них дуже багато неприємних питань. А зараз нехай працюють і стараються з усіх сил, щоб якось загладити свої факапи. І ще й пам'ятають, що крок вліво, крок вправо - і..
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19.09.2022 16:26 Відповісти
Після перемоги вас за такі питання швиденько призначать зрадником-москалем. Бо не лизати дупу боневтіку то буде найвеличніший гріх. Причому це буде навіть не влада а 73 відсотки.
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19.09.2022 18:52 Відповісти
Может подскажете где купить десяток дивизионов С-300 с боекомплектом?
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19.09.2022 20:11 Відповісти
Байден заявив, що Росію не варто називати спонсором тероризму Джерело: https://censor.net/ua/n3365316
Новость эта была от 6 сентября. Как я и говорил, 2 недели и последовад ответ путина.
4 дня назад Байден промямлил про огромную озабоченность в случае ядерных ударов по Украине. 10-15 дней и мы увидит ответ *****. Господи, как я хочу ошибиться.
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19.09.2022 20:04 Відповісти
rashysty grayut v ruletku?
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19.09.2022 21:22 Відповісти
 
 