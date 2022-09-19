Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 31 населеного пункту на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 31 населеного пункту.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Ольгівське, Степове, Темирівка, Новояківлівка, Шевченко, Залізничне, Оріхів, Павлівка, Полтавка, Новоандріївка, Дорожнянка, Мала Токмачка, Білогір'я, Червоне, Щербаки, Малинівка, Залізничне, Гуляйполе, Таврійське, Степногірськ. Надійшло 17 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 884 людей, з них 165 – діти.

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