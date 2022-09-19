УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4726 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 250 13
армія РФ (13455) війна (56290) Генштаб ЗС (4486) знищення (4092) техніка (1320) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 650 осіб, 217 гелікоптерів, 2 212 танків, 1 313 артсистем та 4 720 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно становить:

особового складу - близько 54650 (+170) осіб ліквідовано,

танків - 2212 (+2) од,

бойових броньованих машин - 4720 (+2) од,

артилерійських систем - 1313 (+4) од,

РСЗВ - 312 (+0) од,

засоби ППО - 168 (+0) од,

літаків - 251 (+0) од,

гелікоптерів - 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 920 (+2),

крилаті ракети - 238 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3581 (+3) од,

спеціальна техніка - 125 (+3).

Також читайте: Росія відправила з Тамбова на війну в Україні 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 650 осіб, 217 гелікоптерів, 2 212 танків, 1 313 артсистем та 4 720 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
19.09.2022 09:33
+6
всем земля им стекловатой с гвоздями
знали, куда шли и зачем
МРАЗИ
показати весь коментар
19.09.2022 09:24
+2
Пентагон в шоці! засраша готується десантувати з МКС робота фьйодора! На лу-гандонію!
показати весь коментар
19.09.2022 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всем земля им стекловатой с гвоздями
знали, куда шли и зачем
МРАЗИ
показати весь коментар
19.09.2022 09:24 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2022 09:33 Відповісти
Пентагон в шоці! засраша готується десантувати з МКС робота фьйодора! На лу-гандонію!
показати весь коментар
19.09.2022 09:35 Відповісти
Забув про
показати весь коментар
19.09.2022 09:36 Відповісти
За попередніми даним (дані на доукомплектацію) ГШ ЗС РФ за період з 01.09.2022 по 15.09.2022 втрати в техніці ЗС РФ складають :
танків різних модифікацій 116 (24 Т-90), бойові броньовані машини різних модифікацій 166, бойові машини піхоти різних модифікацій 250, артилерійські установки різного типу 104, САУ різних модифікацій - 42 РСЗВ - 39, Інженерні транспортні засоби та обладнання 34, командні пункти та станції зв'язку 9, ЗРК - 9, системи РЕБ - 6, літаки різного типу - 19, вертольоти 23, вантажні машини різного типу 260.

tZEinform 07:10
показати весь коментар
19.09.2022 09:58 Відповісти
Приблизно вся армія цілої країни рівня Іспанії
показати весь коментар
19.09.2022 15:12 Відповісти
В россии ежегодно от алкоголизма умирает около 100 тыс. людей. Так что 54 тыс. потерь в войне никто и не заметит.
показати весь коментар
19.09.2022 10:10 Відповісти
Обыватели рассейские могут и не заметить,а вот для их вояк заметная потеря,это как бы л.с.штатной ОВА запаковать подчистую в мусорные мешки..
показати весь коментар
19.09.2022 13:36 Відповісти
Судя по цифрам, пока у солдатов выходной (образно), убийцы и мародёры судорожно ищут лодки, воду и еду.
показати весь коментар
19.09.2022 10:21 Відповісти
Не густо цей раз. Це я без критики. Хтось ще не те зрозуміє.
показати весь коментар
19.09.2022 10:21 Відповісти
Затишье перед бурей.
показати весь коментар
19.09.2022 10:34 Відповісти
У ЗСУ був вихідний, мабуть. )
показати весь коментар
19.09.2022 10:29 Відповісти
Почему с заголовка исчезли самолеты ???
показати весь коментар
19.09.2022 11:07 Відповісти
 
 