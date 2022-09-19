Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 650 осіб, 217 гелікоптерів, 2 212 танків, 1 313 артсистем та 4 720 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 650 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно становить:
особового складу - близько 54650 (+170) осіб ліквідовано,
танків - 2212 (+2) од,
бойових броньованих машин - 4720 (+2) од,
артилерійських систем - 1313 (+4) од,
РСЗВ - 312 (+0) од,
засоби ППО - 168 (+0) од,
літаків - 251 (+0) од,
гелікоптерів - 217 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 920 (+2),
крилаті ракети - 238 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3581 (+3) од,
спеціальна техніка - 125 (+3).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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знали, куда шли и зачем
МРАЗИ
танків різних модифікацій 116 (24 Т-90), бойові броньовані машини різних модифікацій 166, бойові машини піхоти різних модифікацій 250, артилерійські установки різного типу 104, САУ різних модифікацій - 42 РСЗВ - 39, Інженерні транспортні засоби та обладнання 34, командні пункти та станції зв'язку 9, ЗРК - 9, системи РЕБ - 6, літаки різного типу - 19, вертольоти 23, вантажні машини різного типу 260.
tZEinform 07:10