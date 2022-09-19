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Новини За кордоном
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віза (420) Латвія (852) Литва (1530) Польща (5147) Росія (47164) Шенген (64) Естонія (1033) візовий режим (251)

Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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19 вересня набула чинності заборона на в’їзд громадянам РФ із шенгенськими візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Про це йдеться у заяві естонського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Росіяни не зможуть потрапити на територію зазначених держав незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза.

Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит.

Проте є й винятки, як і раніше в'їхати до країн можуть представники дипломатичного корпусу, також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах.

Читайте: Швейцарія повністю зупинила спрощену видачу віз для росіян

В Естонії залишається можливість в учнів, які мають короткострокову навчальну візу, та у власників робочої візи. Стосовно останньої важливо, щоб робота була зареєстрована.

Також залишається можливість в'їхати з гуманітарних міркувань. Наприклад, на похорон, для лікування тяжкого захворювання тощо.

Через Литву росіяни, як і раніше, зможуть їздити до Калінінградської області і назад транзитними поїздами.

Також читайте: "Мета Путіна - знищити ЄС": Єврокомісія закликала переглянути візи, видані росіянам

У Державній прикордонній службі України зазначили, що єдиний шлях суходолом до Європи для росіян тепер - через Фінляндію.

"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія", - йдеться в повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
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19.09.2022 10:02
+6
Россияне имеют полное историческое право путешествовать только по этапу в Сибирь.
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19.09.2022 10:10
+5
mene prosto parazhaet ih NAGLOSTJ eti rjuzke urodi reshili shto Estonia im shto to DOLZHNA ****....sluhal i dumal - budj ja na meste tovo estonskovo ministra....ja bi skazal vse kak pologaetsa Babchenko kak to tozhe ne v udare byl....mog skazati po smachnei tam
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19.09.2022 10:12
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19.09.2022 10:02 Відповісти
Прелестно
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19.09.2022 10:05 Відповісти
vchera u A. Babchenko na kanale bil video s Estonskovo TV....kak zhe tam eti "haroshie rjuzke" k demokratiji apelirovali azh s naglim vizgom pitalis tam estoncam ukazivatj che ta
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19.09.2022 10:07 Відповісти
В Естонії так демократія, а орки нехай до ботоксного апелюють. Який привіт така і відповідь
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19.09.2022 10:08 Відповісти
mene prosto parazhaet ih NAGLOSTJ eti rjuzke urodi reshili shto Estonia im shto to DOLZHNA ****....sluhal i dumal - budj ja na meste tovo estonskovo ministra....ja bi skazal vse kak pologaetsa Babchenko kak to tozhe ne v udare byl....mog skazati po smachnei tam
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19.09.2022 10:12 Відповісти
через овстралію норм на кенігсберг...
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19.09.2022 10:08 Відповісти
Россияне имеют полное историческое право путешествовать только по этапу в Сибирь.
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19.09.2022 10:10 Відповісти
Як вони орали: Мы всем вам в рот дадим.
Їх питають - а зараз як?
Відповідають: - А сейчас в рот берём мы!!!
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19.09.2022 10:11 Відповісти
не пускають як перша країна в'їзду в Шенген? Або якщо їх відловлять у цих країнах, їм взагалі анулюють їхній Шенген і депортують?

Як це перевірити для тих, хто в'їжджає автотранспортом? Кордони прозорі
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19.09.2022 10:19 Відповісти
Финляндия не перекрыла шенген рашистам.
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19.09.2022 10:27 Відповісти
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19.09.2022 11:12 Відповісти
Все вірно.Нічого робити російським дикунам в цивілізованому світі.
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19.09.2022 12:05 Відповісти
Загранпаспорта оформляли на девичьи фамилии, или фамилии дедушек и бабушек...Таким образом обходили запреты даже чиновники, которые под санкциями....

Вот поэтому такой ор на московских болотах...Это воет не только русская либерота, но и путенская кремлядь и простая вата..
✌️✌️✌️
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19.09.2022 12:50 Відповісти
На России набирают зеков для войны, в обход всех судебных процедур...

Что русским, на государственного уровне, стоит сформировать БАЗУ ФАЛЬШИВЫХ ФАМИЛИЙ и ПОДДЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, специально для загранпаспортов невыезных?
Решение Запада про запрет и ужесточение проверки получения виз, скорее всего этим и продиктовано.
Это, кстати, теперь будет вечная ИГРА КОШКИ-МЫШКИ.... Русские будут находить пути обхода санкций (как например перелив нефти в море на другой танкер).Запад будет выявлять и уничтожать эти пути обхода....
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19.09.2022 13:25 Відповісти
 
 