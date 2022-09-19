Росіян більше не пускають до Польщі та країн Балтії за шенгенськими візами
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
19 вересня набула чинності заборона на в’їзд громадянам РФ із шенгенськими візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
Про це йдеться у заяві естонського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Росіяни не зможуть потрапити на територію зазначених держав незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза.
Заборона поширюється на громадян Росії з чинними шенгенськими візами і мета поїздки яких туризм, бізнес, участь у спортивних заходах і транзит.
Проте є й винятки, як і раніше в'їхати до країн можуть представники дипломатичного корпусу, також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах.
В Естонії залишається можливість в учнів, які мають короткострокову навчальну візу, та у власників робочої візи. Стосовно останньої важливо, щоб робота була зареєстрована.
Також залишається можливість в'їхати з гуманітарних міркувань. Наприклад, на похорон, для лікування тяжкого захворювання тощо.
Через Литву росіяни, як і раніше, зможуть їздити до Калінінградської області і назад транзитними поїздами.
У Державній прикордонній службі України зазначили, що єдиний шлях суходолом до Європи для росіян тепер - через Фінляндію.
"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Їх питають - а зараз як?
Відповідають: - А сейчас в рот берём мы!!!
Як це перевірити для тих, хто в'їжджає автотранспортом? Кордони прозорі
Вот поэтому такой ор на московских болотах...Это воет не только русская либерота, но и путенская кремлядь и простая вата..
✌️✌️✌️
Что русским, на государственного уровне, стоит сформировать БАЗУ ФАЛЬШИВЫХ ФАМИЛИЙ и ПОДДЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, специально для загранпаспортов невыезных?
Решение Запада про запрет и ужесточение проверки получения виз, скорее всего этим и продиктовано.
Это, кстати, теперь будет вечная ИГРА КОШКИ-МЫШКИ.... Русские будут находить пути обхода санкций (как например перелив нефти в море на другой танкер).Запад будет выявлять и уничтожать эти пути обхода....