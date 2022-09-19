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Українці перемагають. Але важко вважати перемогою, коли стільки жертв і руйнувань, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

За допомогою союзників "Україна та її неймовірний хоробрий і рішучий народ домагаються успіхів у певних сферах" визвольної війни проти країни-окупанта РФ. Але "важко вважати перемогою", коли стільки всього зруйновано та стільки людей загинули.

Так президент США Джо Байден відповів на запитання у програмі 60 Minutes Скотта Пеллі на каналі CBS News "Чи Україна виграє війну?", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Американський лідер нагадав, що перемогою буде "повне витіснення Росії з України й визнання суверенітету", та зазначив - "вони [українці] перемагають Росію".

"Росія, схоже, не настільки компетентна і здібна, як багато хто думав. Але виграти війну? Збитки, яких це завдає, і... і громадяни, й невинні люди гинуть, - дуже важко вважати це перемогою", - сказав Байден.

Те, що російський диктатор Володимир Путін зробив і робить проти України, - це варварство, заявив президент США.

Також читайте: Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, - Байден

"Його атаки проти мирних жителів - проти всього, від цивільних лікарень до людей, будинків для людей похилого віку та кварталів, де живуть звичайні люди, шкіл, це... це просто обурливо. Тож ціна, яку платить український народ за цю війну, є надзвичайно високою. Але ми залишимося з ними, поки їм потрібна наша допомога", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Як би це гірко не було визнати але за кожну помилку приходиться платити.
Ось і ця війна - це рахунок за 30 років невизначеності, байдужості, обрання у владу олігархів, самоусунення народу від системного впливу на владу, тобто це розплата за байдужість.
А є країни які зробили висновки зі своєї історії, чітко розуміли що їм потрібно і часу не гаяли: Польща, Литва, Латвія, Естонія.
Дуже хочу вірити що народ України цього разу не повторить помилок минулого.
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19.09.2022 10:14
+15
Жертв і руйнувань буде більше і не лише в Україні, якщо перестанемо воювати.
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19.09.2022 10:11
+13
Але 300 км навіть сраних не може дати... При тому що саме ша з кацапнею надавили на україну, щоб та віддала 5 ТИСЯЧ ядерних боеголовок, а на країну з таким ядерним арсеналом не напав би ніхто і ніколи...
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19.09.2022 10:21
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Жертв і руйнувань буде більше і не лише в Україні, якщо перестанемо воювати.
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19.09.2022 10:11 Відповісти
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19.09.2022 10:12 Відповісти
Усе можна відбудувати,прибрати та зробити ще кращим..але життя та свободу не повернути,тому те що ми живі та вільні це і є наша перемога!!!!
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19.09.2022 10:14 Відповісти
Як би це гірко не було визнати але за кожну помилку приходиться платити.
Ось і ця війна - це рахунок за 30 років невизначеності, байдужості, обрання у владу олігархів, самоусунення народу від системного впливу на владу, тобто це розплата за байдужість.
А є країни які зробили висновки зі своєї історії, чітко розуміли що їм потрібно і часу не гаяли: Польща, Литва, Латвія, Естонія.
Дуже хочу вірити що народ України цього разу не повторить помилок минулого.
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19.09.2022 10:14 Відповісти
Жодних натяків на усунення помилок немає. Схоже, у цілісній олігархічно-клановій системі лише спробують підмарафетити склад стовпів системи, а наближена до них каста політиків та управлінців зеленішатиме і надалі.
Задля перетворення України на демократичну країну з відкритою ринковою економікою олігархічна система має бути повністю ліквідована. Ми б мали ВВП у трильйон доларів, якщо не вона. А цілі поточної еліти вірогідно полягають лише у післявоєнному видоюванні країн-донорів для наповнення корупційних потоків. Нафік їм трильйон з ринковими конкурентами, якщо й кількадесят мільярдів достатньо для самозбагачення в ізольованій економіці?
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19.09.2022 11:17 Відповісти
ось це більше усього і лякає, що знову підемо по колу і прийдемо через 5-10 років у лютий 2022р.
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19.09.2022 11:21 Відповісти
Влада в Україні завжди належала президенту, а з президентів відносним олігархом можна назвати лише Порошенка.
Не в олігархах проблема, а в совках.
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19.09.2022 13:32 Відповісти
Американські війська захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення - про це заявив президент США Джо Байден.

Джерело: Байден в інтерв'ю CBS, Reuters, WP

Деталі: На запитання, чи будуть американські війська захищати острів, на який претендує Китай, Байден відповів: "Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад".

На прохання уточнити, чи має він на увазі, що "на відміну від України, сер, американські війська - американські чоловіки і жінки - захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення", Байден відповів: "Так".
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19.09.2022 10:16 Відповісти
Тому що Америка критично залежить від виробництва мікрочіпів на Тайвані і не може допустити щоб ці технології потрапили до китайців.
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19.09.2022 10:47 Відповісти
Цинизм-мировоззрение, воспринимающее этические ритуалы как мешающие или избыточные для решения практических задач, отрицающее такие мотивы поведения, как сострадание, жалость, стыд, сочувствие и другие, как несоответствующие личному интересу.
Цинизм в убеждениях и поведении характерен для людей (циников), готовых прибегать к любым средствам для достижения своих личных целей.
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19.09.2022 10:58 Відповісти
Взагалі, дуже добре що ми не просимо американських солдатів прийти.
Це дає волю діду Джо ось так розповідати про Україну. Що, ми даємо зброю, гроші, але то все таке, найбільшу ціну платять українці, бо воюють самі. І це американцям заходить, це не афган і не ірак..
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19.09.2022 10:17 Відповісти
ну там відповідь за 9/11 - то їхня війна... а взагалі це кремлівська тема, про Ірак і Афганістан, типу дивіться дивіться, вони теж погані... вони так само і з нами роблять, типу нам вигідна ця війна і т.п.
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19.09.2022 10:27 Відповісти
я не до того веду.
Американці не хочуть щоб воювали і гинули їх солдати.
тому афган не зайшов. бо місцеві басмачі в дупі мали демократію і все інше.
Україна - унікальний приклад.
Каже - ми самі, дайте москалів за горло потримати. Але потрібна зброя і все супутнє. Тобто - гроші.
Ось тому діду Джо і каже - дивіться, який хоробрий народ. Наше тільки гроші і підтримка, а москалям хвоста крутять українці самі, за милу душу
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19.09.2022 13:25 Відповісти
А що, є якийсь другий вихід? Та і по вашому росія - країна аж зовсім не терорист, ну хіба що тільки руйнування трішки сильні
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19.09.2022 10:18 Відповісти
Але 300 км навіть сраних не може дати... При тому що саме ша з кацапнею надавили на україну, щоб та віддала 5 ТИСЯЧ ядерних боеголовок, а на країну з таким ядерним арсеналом не напав би ніхто і ніколи...
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19.09.2022 10:21 Відповісти
А міг просто сказати: "Вова! Пошукай під асфальтом, і в своїй кишені! Там не один комплкс на 500(750)км з сонями ракет Гром загубився!"
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19.09.2022 10:31 Відповісти
І багато нам продали з 2014 по 2019?
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19.09.2022 10:40 Відповісти
Що продали,окрім кварталу 95?
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19.09.2022 10:48 Відповісти
1. Я не голосував за зелю.

2. Пройоби одного дебіла не виправдовують пройобів других дебілів.
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19.09.2022 10:40 Відповісти
Зараз всі,хто вихваляв і обрав зе,активно шукають тих,хто голосував за зелю,бо вониж обирали Голобородька,а не зелю,який назвав Україну порноакторкою!
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19.09.2022 10:52 Відповісти
росії допоможе її ядерний потенціал? а ніхто - це хто? а якби Україна не віддала би росії ядерні боєголовки, то що, як ти кажеш ша, зробила би з Україною?
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19.09.2022 10:59 Відповісти
так, допомагає, через нього санкції смішні і нема поставок реально тяжкого озброєння Україні. А якби було 5 тисяч боеголовок у Уркаїни путін би засцяв розпочинати війну.
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19.09.2022 11:33 Відповісти
Україна виграє,всупереч бажаню зезидента.
Дії зе- влади націлені на власне збагаченя і затягуваня війнивійськового стану на максимальний термін,хоча чули про 15 років.
Факт укладаня свіжого асфальту серед зруйнованих будинків на хоч якийсь захист перед зимою грошей нема! На асфальт - є!
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19.09.2022 10:28 Відповісти
аби дехто наважився таки дати нам (ще пару місяців назад) далекобійну зброю... руйнувань було б менше в нас, та більше на парашкє... коли б ми мали змогу обстілювати територію прикордонну русні і трохи даіл))), руйнуючи їх військові бази і арсенали, аеродроми і електропідстанції... можливо б тоді наша Перемога виглядала б привабливіше???
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19.09.2022 10:29 Відповісти
Аби дехто не зруйнував ракетну програму та ДОЗ,якби не залишали без захисту(вивівши ЗСУ на Захід)північ і південь ...
Якби не обрали в 2019 блазня, для якого щомісяця 7 мільярдів у власний карман важливіші за житя громадян ..
Якби ще не повторити цю помилку залишивши зе- слуг у ВРУ,замість тюрми в 2023 ...
І зезидента у 2024 ....
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19.09.2022 10:39 Відповісти
так... на жаль все так!
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19.09.2022 10:41 Відповісти
Як актуально звучать слова Великого друга України, на фоні відновлення владою чемпіонату з футболу, ліги сміху, роздача орденів шоубізу, лазіння по кишенях у волонтерів і так далі, на заміну того, щоб перевести економіку країни на військові рейки і запустити 1000 верстатів, що простоюють.

проїбала влада, а попіл собі на голову висипає народ, - результат виборів 2019.
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19.09.2022 11:01 Відповісти
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19.09.2022 11:30 Відповісти
Настоятельно рекомендую Дж.Байдену-мл. посмотреть этот ролик(https://www.youtube.com/watch?v=nl8wThsEbKE) и пусть его советники переведут ему смысл...Да,разрушения...да,кровь и слёзы и страдания ....да,перманентная боль душевная...Но,Джо,в твоих силах помочь Украине приблизить победу,нашу ПОБЕДУ,и тем самым сократить количество смертей и разрушений!
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19.09.2022 11:37 Відповісти
"важко вважати перемогою" - Так дай нам тодi 200 Абрамсiв 200 Паладiнiв та пару десяткiв F16 i з кацапами буде покiнчено.
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19.09.2022 12:24 Відповісти
Джо совершенно прав. Но когда говоришь здешним комментаторам о том, что не нужно эйфории по поводу освобождения сёл и некоторых городков, обидам нет предела - ведь перемога ж! А на самом деле победа придёт не просто в случае изгнания орков с территории Украины, а только в случае полной невозможности рашистам обстреливать нашу страну любым оружием, даже со своей территории.
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19.09.2022 12:27 Відповісти
Ще цих ракет для хаймарсів, що летять до 300 км.
І там в них ще купа військових хаммерів, які тисячами стоять на полігоні в пустелі. Там тільки акумулятори поставити ну і легке ТО, і можна їхати.
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19.09.2022 12:30 Відповісти
Если б небо закрыли.не было бы столько разрушений и погибших Но нет.боялись"эскалации"-а то он начнёт ЯО угрожать.Начал.И все равно столкнулись с этой проблемой. А десятки тысяч украинцев были бы живы...
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24.09.2022 14:50 Відповісти
 
 