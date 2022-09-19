Українці перемагають. Але важко вважати перемогою, коли стільки жертв і руйнувань, - Байден

За допомогою союзників "Україна та її неймовірний хоробрий і рішучий народ домагаються успіхів у певних сферах" визвольної війни проти країни-окупанта РФ. Але "важко вважати перемогою", коли стільки всього зруйновано та стільки людей загинули.

Так президент США Джо Байден відповів на запитання у програмі 60 Minutes Скотта Пеллі на каналі CBS News "Чи Україна виграє війну?", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Американський лідер нагадав, що перемогою буде "повне витіснення Росії з України й визнання суверенітету", та зазначив - "вони [українці] перемагають Росію".

"Росія, схоже, не настільки компетентна і здібна, як багато хто думав. Але виграти війну? Збитки, яких це завдає, і... і громадяни, й невинні люди гинуть, - дуже важко вважати це перемогою", - сказав Байден.

Те, що російський диктатор Володимир Путін зробив і робить проти України, - це варварство, заявив президент США.

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"Його атаки проти мирних жителів - проти всього, від цивільних лікарень до людей, будинків для людей похилого віку та кварталів, де живуть звичайні люди, шкіл, це... це просто обурливо. Тож ціна, яку платить український народ за цю війну, є надзвичайно високою. Але ми залишимося з ними, поки їм потрібна наша допомога", - сказав він.