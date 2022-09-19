Українці перемагають. Але важко вважати перемогою, коли стільки жертв і руйнувань, - Байден
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За допомогою союзників "Україна та її неймовірний хоробрий і рішучий народ домагаються успіхів у певних сферах" визвольної війни проти країни-окупанта РФ. Але "важко вважати перемогою", коли стільки всього зруйновано та стільки людей загинули.
Так президент США Джо Байден відповів на запитання у програмі 60 Minutes Скотта Пеллі на каналі CBS News "Чи Україна виграє війну?", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Американський лідер нагадав, що перемогою буде "повне витіснення Росії з України й визнання суверенітету", та зазначив - "вони [українці] перемагають Росію".
"Росія, схоже, не настільки компетентна і здібна, як багато хто думав. Але виграти війну? Збитки, яких це завдає, і... і громадяни, й невинні люди гинуть, - дуже важко вважати це перемогою", - сказав Байден.
Те, що російський диктатор Володимир Путін зробив і робить проти України, - це варварство, заявив президент США.
"Його атаки проти мирних жителів - проти всього, від цивільних лікарень до людей, будинків для людей похилого віку та кварталів, де живуть звичайні люди, шкіл, це... це просто обурливо. Тож ціна, яку платить український народ за цю війну, є надзвичайно високою. Але ми залишимося з ними, поки їм потрібна наша допомога", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Ось і ця війна - це рахунок за 30 років невизначеності, байдужості, обрання у владу олігархів, самоусунення народу від системного впливу на владу, тобто це розплата за байдужість.
А є країни які зробили висновки зі своєї історії, чітко розуміли що їм потрібно і часу не гаяли: Польща, Литва, Латвія, Естонія.
Дуже хочу вірити що народ України цього разу не повторить помилок минулого.
Задля перетворення України на демократичну країну з відкритою ринковою економікою олігархічна система має бути повністю ліквідована. Ми б мали ВВП у трильйон доларів, якщо не вона. А цілі поточної еліти вірогідно полягають лише у післявоєнному видоюванні країн-донорів для наповнення корупційних потоків. Нафік їм трильйон з ринковими конкурентами, якщо й кількадесят мільярдів достатньо для самозбагачення в ізольованій економіці?
Не в олігархах проблема, а в совках.
Джерело: Байден в інтерв'ю CBS, Reuters, WP
Деталі: На запитання, чи будуть американські війська захищати острів, на який претендує Китай, Байден відповів: "Так, якщо насправді станеться безпрецедентний напад".
На прохання уточнити, чи має він на увазі, що "на відміну від України, сер, американські війська - американські чоловіки і жінки - захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення", Байден відповів: "Так".
Цинизм в убеждениях и поведении характерен для людей (циников), готовых прибегать к любым средствам для достижения своих личных целей.
Це дає волю діду Джо ось так розповідати про Україну. Що, ми даємо зброю, гроші, але то все таке, найбільшу ціну платять українці, бо воюють самі. І це американцям заходить, це не афган і не ірак..
Американці не хочуть щоб воювали і гинули їх солдати.
тому афган не зайшов. бо місцеві басмачі в дупі мали демократію і все інше.
Україна - унікальний приклад.
Каже - ми самі, дайте москалів за горло потримати. Але потрібна зброя і все супутнє. Тобто - гроші.
Ось тому діду Джо і каже - дивіться, який хоробрий народ. Наше тільки гроші і підтримка, а москалям хвоста крутять українці самі, за милу душу
2. Пройоби одного дебіла не виправдовують пройобів других дебілів.
Дії зе- влади націлені на власне збагаченя і затягуваня війнивійськового стану на максимальний термін,хоча чули про 15 років.
Факт укладаня свіжого асфальту серед зруйнованих будинків на хоч якийсь захист перед зимою грошей нема! На асфальт - є!
Якби не обрали в 2019 блазня, для якого щомісяця 7 мільярдів у власний карман важливіші за житя громадян ..
Якби ще не повторити цю помилку залишивши зе- слуг у ВРУ,замість тюрми в 2023 ...
І зезидента у 2024 ....
проїбала влада, а попіл собі на голову висипає народ, - результат виборів 2019.
І там в них ще купа військових хаммерів, які тисячами стоять на полігоні в пустелі. Там тільки акумулятори поставити ну і легке ТО, і можна їхати.