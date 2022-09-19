Від завтра в Києві запрацюють три McDonald’s. Поки - лише на доставку. ПЕРЕЛІК
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Ресторани McDonald’s на Харківській, Позняках та Дарниці з 20 вересня працюватимуть в режимі доставки. Зали та МаксДрайв відкриються в жовтні.
Про це повідомила у фейсбуці очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі, інформує Цензор.НЕТ.
"Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні", - зазначила вона.
В режимі доставки з 20 жовтня працюватимуть такі McDonald’s:
- проспект Бажана, 3в (м. Харківська);
- вул. Гришка, 7 (м. Позняки);
- проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).
"Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни", - додала Муджирі.
Запуск закладів в інших містах також розпочинатиметься з доставки.
McDonald’s впроваджує нові протоколи заради безпеки. Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.
Будь ласка, зачекайте...
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