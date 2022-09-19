Від завтра в Києві запрацюють три McDonald’s. Поки - лише на доставку. ПЕРЕЛІК

Ресторани McDonald’s на Харківській, Позняках та Дарниці з 20 вересня працюватимуть в режимі доставки. Зали та МаксДрайв відкриються в жовтні.

Про це повідомила у фейсбуці очільниця відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі, інформує Цензор.НЕТ.

"Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні", - зазначила вона.

В режимі доставки з 20 жовтня працюватимуть такі McDonald’s:

проспект Бажана, 3в (м. Харківська);

вул. Гришка, 7 (м. Позняки);

проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

"Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни", - додала Муджирі.

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Запуск закладів в інших містах також розпочинатиметься з доставки.

McDonald’s впроваджує нові протоколи заради безпеки. Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.