Посол США Брінк не вірить у завершення війни у 2023 році: Не думаю, що це буде швидко
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Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.
Про це вона сказала в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна", - відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році.
Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року.
"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - сказала посол.
Бріджит Брінк також розповіла, що з 24 лютого США надали Україні вже 8,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Звідки ця маячня? Від Дристовича чи Падляка?
У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.
Це перше. Друге - перші роботиз проектування почалися з 2013 року, щось я маю сумніви, що весь цей час проект финансували саудіти. Третє - звідки інфа, що Україні заборонено користуватися власними розробками? Зі слів Жданова? Цього недостатньо. Жодна країна-виробник зброї так не робить. Мало того, на експорт зазвичай ідуть "послаблені" варіанти - з меншою дальністю, наприклад.
Якщо в Україні хтось підписав контракт на таких умовах, як розповів Жданов, то це стаття 111.
Доки це не стосується державної безпеки. А продати іншій країні зброю сильнішу, ніж маєш сам, та ще й під заборону використання власних розробок - це нонсенс. Не впевнений, що в міжнародному праві взагалі існує таке формулювання у частині торгівлі зброєю.
Це якщо ми кажемо про залізо. А якщо про технології, тут все ще складніше. Але крім слів Жданова, я ніде не знайшов жодної згадки щодо передачі технологій і локалізації виробництва.
Хто змусив Україну відмовитись від ядерної зброї? Хіба не США? Хто давав гарантії безпеки в Будапешті, не США? А зараз, позичивши очі у сірка, розказують що гарантій не давали. Тобто, Україну обдурили, ви віддаєте ядерну зброю, а ми вам дулю в кишені.
Щодо 1 жовтня і нового фінансового року - блаженний хто вірить. Це самозаспокоєння, надія помирає останньою. В США ця дата ніколи і ніде з вуст високопосадовців Білого Дому і Пентагону не звучала.
у знаковий день.
Проте, спасибі їм, що хоч дають те що зараз.
Але там інше питання після війни буде: вступ до НАТО, і забезпечення ЗСУ натівською зброєю... Будуть переговори...
Нічого зайвого. Тільки сухі факти та цифри.
https://youtube.com/watch?v=TZK5ZVRB-c8
Але війна (в більш широкому сенсі) продовжиться, навіть після того, як ми виженемо ворога зі своїх територій. Тому що москаль не змириться з самим нашим існуванням, і буде весь час всіляко нападати і шкодити, поки не втопиться в своїх болотах. Приблизно так, як Ізраїль весь час воює з дня свого заснування, тому що араби не бажають миритися з самим існуванням такої держави. Хочуть жити, от і воюють, бо іншого вибору немає. Ну що ж, постійна військова напруга не завадила Ізраїлю за 73 роки його існування стати з нуля процвітаючою державою.