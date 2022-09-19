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Посол США Брінк не вірить у завершення війни у 2023 році: Не думаю, що це буде швидко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брінк,бріджит

Посол США в Україні Бріджит Брінк не очікує швидкого завершення війни, але запевнила, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну тривалий час.

Про це вона сказала в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна", - відповіла Бріджит Брінк на запитання про те, чи реально, на її думку, закінчити війну у 2023 році.

Вона зазначила, що США готові підтримувати Україну тривалий час, якщо війна не завершиться і наступного року.

"Ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні (...), щоб допомогти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт", - сказала посол.

Також читайте: Українці перемагають. Але важко вважати перемогою, коли стільки жертв і руйнувань, - Байден

Бріджит Брінк також розповіла, що з 24 лютого США надали Україні вже 8,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
А ты не думаешь, что прежде чем предъявлять союзникам, лучше спросить у законноизбранной власти, где находятся отечественные "Гром", "Нептун" и т.д.?
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19.09.2022 11:00
+10
С таким "ленд-лизом"будем воевать еще долго
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19.09.2022 10:56
+10
Ленд-ліз, може розпочатись не раніше нового фінансового року, а він відповідно розпочинається в США з 1 жовтня. Це звісно не значить, що з 1 жовтня десятки кораблів повезуть через атлантику сотні танків Абрамс, 200-300 сотні HIMARS, десятки тисяч ракет, та полетять винищувачі F-16. Ні! Це значить, що раніше ніж 1 жовтня ленд-ліз не запрацює, бо це не передбачено законом проголосовано сенатом. А ще ми маємо пам'ятати, США та НАТО нічим на не зобов'язані. Звісно, вони наші ситуативні союзники, вони (колективний захід), одразу "вбивають 2-х зайців". По-перше тримають війну локально, не даючи її перерости у глобальну третю світову на своїй території, по-друге ослаблюють росію, постійно перетворюючі її навіть не на країну регіонального лідеру, а на країну 3 світу з подальшим розпадом. А для цього жабу потрібно варити на повільному вогні, навіть ціною України. Цинічно? ожливо, але у кожного свої інтереси. Тому я не бачу сценарію, за яким, як мінімум США/Великобританія зупинить нам допомогу. АЛЕ! Юридично вони нам нічим не зобов'язані, потрібно пам'ятати про це постійно.
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19.09.2022 11:25
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С таким "ленд-лизом"будем воевать еще долго
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19.09.2022 10:56 Відповісти
А ты не думаешь, что прежде чем предъявлять союзникам, лучше спросить у законноизбранной власти, где находятся отечественные "Гром", "Нептун" и т.д.?
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19.09.2022 11:00 Відповісти
сталина не спрашивали где что находица
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19.09.2022 11:09 Відповісти
Сталін заморив голодом тільки українців близько 7 мільйонів, а ленд-ліз отримали. Тому що розуміли що допомагали народу, а не владі.
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19.09.2022 11:20 Відповісти
Не було б єрмака і зелі і ленд-ліз не потрібний. Це вона і має на увазі. Дипломати по другому не висловлюються.
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19.09.2022 11:31 Відповісти
Подивіться витрати на армію росії і України, в нинішні війні головна артилерія - то скільки підприємств які виготовляють ці ********** побудували в Україні за 9 років? Теж можна спитати про ******* танки "оплот" ? "Грім" розроблений та виготовлений за рахунок замовника, наскільки відомо ми навіть права на його виробництво немаємо.
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19.09.2022 12:08 Відповісти
"Грім" розроблений та виготовлений за рахунок замовника, наскільки відомо ми навіть права на його виробництво немаємо.
Звідки ця маячня? Від Дристовича чи Падляка?
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20.09.2022 09:33 Відповісти
https://youtu.be/hoVBzfeVKxU?t=1497
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20.09.2022 12:13 Відповісти
Або помилився, або за якимось бісом свідомо збрехав. Бо (цитуємо вікіпедію):

У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України.

Це перше. Друге - перші роботиз проектування почалися з 2013 року, щось я маю сумніви, що весь цей час проект финансували саудіти. Третє - звідки інфа, що Україні заборонено користуватися власними розробками? Зі слів Жданова? Цього недостатньо. Жодна країна-виробник зброї так не робить. Мало того, на експорт зазвичай ідуть "послаблені" варіанти - з меншою дальністю, наприклад.

Якщо в Україні хтось підписав контракт на таких умовах, як розповів Жданов, то це стаття 111.
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20.09.2022 16:31 Відповісти
За що купив, за те й продав. На рахунок "власні розробки" - вони діють доки непродаєш право на виробництво і відмову від конкуренції.
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20.09.2022 16:39 Відповісти
доки непродаєш право на виробництво і відмову від конкуренції.
Доки це не стосується державної безпеки. А продати іншій країні зброю сильнішу, ніж маєш сам, та ще й під заборону використання власних розробок - це нонсенс. Не впевнений, що в міжнародному праві взагалі існує таке формулювання у частині торгівлі зброєю.
Це якщо ми кажемо про залізо. А якщо про технології, тут все ще складніше. Але крім слів Жданова, я ніде не знайшов жодної згадки щодо передачі технологій і локалізації виробництва.
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20.09.2022 16:50 Відповісти
Тоді це питання краще задати йому.
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20.09.2022 16:55 Відповісти
Ленд-ліз мав початись з 9 травня, потім в червні... липні... серпні..., зараз пишуть, що з 1 жовтня. Звідки взялась ця дата ніхто пояснити не може, але американці цю дату точно не називали.
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19.09.2022 11:07 Відповісти
Ленд-ліз, може розпочатись не раніше нового фінансового року, а він відповідно розпочинається в США з 1 жовтня. Це звісно не значить, що з 1 жовтня десятки кораблів повезуть через атлантику сотні танків Абрамс, 200-300 сотні HIMARS, десятки тисяч ракет, та полетять винищувачі F-16. Ні! Це значить, що раніше ніж 1 жовтня ленд-ліз не запрацює, бо це не передбачено законом проголосовано сенатом. А ще ми маємо пам'ятати, США та НАТО нічим на не зобов'язані. Звісно, вони наші ситуативні союзники, вони (колективний захід), одразу "вбивають 2-х зайців". По-перше тримають війну локально, не даючи її перерости у глобальну третю світову на своїй території, по-друге ослаблюють росію, постійно перетворюючі її навіть не на країну регіонального лідеру, а на країну 3 світу з подальшим розпадом. А для цього жабу потрібно варити на повільному вогні, навіть ціною України. Цинічно? ожливо, але у кожного свої інтереси. Тому я не бачу сценарію, за яким, як мінімум США/Великобританія зупинить нам допомогу. АЛЕ! Юридично вони нам нічим не зобов'язані, потрібно пам'ятати про це постійно.
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19.09.2022 11:25 Відповісти
Усе абсолютно правильно сказано. Дивує необізнаність де-яких коментаторів стосовно ленд-лізу, та й взагалі тактики і стратегії цієї війни. Потім дивуємось - а кого це ми наобирали?
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19.09.2022 11:41 Відповісти
Ваша необізнаність щодо ленд-лізу мене зовсім не дивує. Тому я й не дивують кого ви собі наобирали.
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19.09.2022 11:55 Відповісти
Хіба не США з ЄС виростили кровожерливого монстра путіна? Де б зараз були рашисти, якби Україна їх не зупинила? Тому вони ЗОБОВ'ЯЗАНІ нам своїм життям!!!
Хто змусив Україну відмовитись від ядерної зброї? Хіба не США? Хто давав гарантії безпеки в Будапешті, не США? А зараз, позичивши очі у сірка, розказують що гарантій не давали. Тобто, Україну обдурили, ви віддаєте ядерну зброю, а ми вам дулю в кишені.
Щодо 1 жовтня і нового фінансового року - блаженний хто вірить. Це самозаспокоєння, надія помирає останньою. В США ця дата ніколи і ніде з вуст високопосадовців Білого Дому і Пентагону не звучала.
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19.09.2022 11:51 Відповісти
Про 1 жовтня - це фантазії придурковатого Швеця. Не буде ніякого лендлізу.
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19.09.2022 12:40 Відповісти
9 травня Байден тільки закон підписав - щоб зробити путіну приємне
у знаковий день.
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19.09.2022 12:23 Відповісти
Тоді ж нам казали, як тільки (Байден підпише) так і зразу. Вже кінець вересня, а віз і нині там.
Проте, спасибі їм, що хоч дають те що зараз.
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19.09.2022 12:33 Відповісти
Ні, всі знали, що ленд-ліз почнеться з 1 жовтня.
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19.09.2022 14:07 Відповісти
Дай Боже щоб так було.
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19.09.2022 20:21 Відповісти
Чого всі чіпляються до того лендлізу? За нього потрібно потім розраховуватись. А зараз надають безкоштовну допомогу, то хіба це погано? Лендліз почнеться, коли не буде змоги надавати озброєння безкоштовно.
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19.09.2022 11:13 Відповісти
за ленд-ліз не потрібно розраховуватись
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19.09.2022 11:18 Відповісти
потрібно. Але за те обладнання, яке захочемо залишити в себе. А за втрачене в боях, чи навіть за оренду вцілілого платити не треба буде. Такі умови лендлізу.
Але там інше питання після війни буде: вступ до НАТО, і забезпечення ЗСУ натівською зброєю... Будуть переговори...
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19.09.2022 12:04 Відповісти
не так это должно звучать, - с такой властью ленд-лиз может и не заработать, это все расплата за выборы 2019.
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19.09.2022 11:16 Відповісти
Ще й як довго...

Нічого зайвого. Тільки сухі факти та цифри.
https://youtube.com/watch?v=TZK5ZVRB-c8
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19.09.2022 11:53 Відповісти
Україна витримає, а світ? Хто буде годувати мавп?
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19.09.2022 10:57 Відповісти
Буде багато зброї - буде перемога. Будемо на голодному пайці - буде штовханина на місті. Літаки потрібні - це не найскладніше завдання. Вже можна було перший випуск курсантів за півроку зробити.
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19.09.2022 10:58 Відповісти
А обслуговуючий персонал, а інфраструктуру? Ви ж то це не враховуєте. Пілоти, це не найголовніше. Нам ракет не хочуть дати дальністю до 300 км, а ви за літаки кажете, які на 1000 км літають.
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19.09.2022 11:05 Відповісти
Україна довгої війни не витримає,тому що від руйнацій навіть жити не буде де. Війна то виключно на нашій території йде.
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19.09.2022 11:02 Відповісти
І правильно робить. Тому, що москви ой! Ще як далеко!

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19.09.2022 11:03 Відповісти
При небажанні Заходу поставляти авіацію, танки і далекобійні ракети я теж не вірю. Але посол Брінк на відміну від мене може повпливати на те, щоб війна закінчилась швидше.
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19.09.2022 11:07 Відповісти
С трудом верится что совковые болваны Сралина победили братана Гитлера за 4 года..с помощью тушонки Рузвельта....крысы путлера напали 1 марта 2014 года...ДурьДума собралась в воскресенье...Валька Полстакана торжественно объявила ЗА 85 голов...против только депутат Илья Пономарев...воздержавшихся нет...принято Единогласно...так началась третья Мировая в горячей фазе...
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19.09.2022 11:10 Відповісти
Як буде такий ленд-ліз як зараз... то може і роками тягнутися.
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19.09.2022 11:23 Відповісти
Можна подумати, хтось має реальну інформацію про об'єм американської військової допомоги.
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19.09.2022 12:18 Відповісти
Давати прогнози взагалі невдячна штука. Дехто з військових взагалі вважає, що москаля можна вибити до кінця цього року. Американці більш стримані, але не забувайте, що в лютому вони нам давали кілька днів на капітуляцію

Але війна (в більш широкому сенсі) продовжиться, навіть після того, як ми виженемо ворога зі своїх територій. Тому що москаль не змириться з самим нашим існуванням, і буде весь час всіляко нападати і шкодити, поки не втопиться в своїх болотах. Приблизно так, як Ізраїль весь час воює з дня свого заснування, тому що араби не бажають миритися з самим існуванням такої держави. Хочуть жити, от і воюють, бо іншого вибору немає. Ну що ж, постійна військова напруга не завадила Ізраїлю за 73 роки його існування стати з нуля процвітаючою державою.
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19.09.2022 11:26 Відповісти
Ізраїль всі ці роки отримує допомогу від США. Без цієї допомоги арабські країни вже давно би "скинули Ізраїль в море". Так і Україна - завдяки американській (і не тільки) допомозі - тримається, а тепер ще й з'явилась впевненість у нашій перемозі. Велика дяка нашим партнерам!
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19.09.2022 12:43 Відповісти
Все залежить від США .! Тобто - від постачань зброї ЗСУ ! . Тут формула дуже проста - багато зброї , і швидко - війна закінчиться теж швидко ,, і навпаки . !!
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19.09.2022 11:29 Відповісти
Може від Зелі ? Коли він направить Беню в штат Делавер ?
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19.09.2022 11:36 Відповісти
Беня для США , - дрібна сошка . Якби вони дуже хотіли його шкури , могли б зброї взагалі не постачати , висунувши головною умовою - видачу Бені . Тоді Зеля віддав би його на другий день війни . .
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19.09.2022 11:56 Відповісти
Первый эшелон с Лэнд-Лизом для кремлевских болванов был доставлен через Иран вначале сентября 1941 года...фишка в том,каким образом Студэбэккеры из США так быстро попали к границам дохлого Сссра?странный Лэнд Лиз 😝
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19.09.2022 11:31 Відповісти
А коли Коломойський полетить до США ?
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19.09.2022 11:35 Відповісти
Не потрібно, так критично ставитись до її слів. Це ж дипломат і її слова потрібно розцінювати саме як дипломата. Якщо перевести з дипломатичної на нормальну мову - це значить, що США готові підтримувати Україну роками, якщо це буде потрібно.
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19.09.2022 11:38 Відповісти
Для США "кінець війни" це включаючи Крим, а не на 24те. А Крим навряд чи цього року...
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19.09.2022 11:45 Відповісти
В 2023 году до простого люда на Московии только начнёт доходить, что что-то пошло не так. Путинское окружение схватывает быстрее - им надо сохранить деньги и, по возможности, свою власть, потому, чем быстрее конфликт закончится, тем для них лучше. И репараций меньше. На войне зациклен путин, остальные по возможности отрабатывают номер. Говорят, у путина на саммите случился какой-то инфаркт, Эрдоган вёл его под руку, путин терял сознание - не всё так плохо.
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19.09.2022 12:16 Відповісти
Тем временем Израиль начал срочные поставки в Украину дронов "Герань-2"..типа для борьбы с иранскими дронами...,израильтяне кажуть у нас большой опыт борьбы с этим дерьмом👍💪
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19.09.2022 12:36 Відповісти
вранье
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19.09.2022 12:42 Відповісти
А в мене таке відчуття, що путлєр не доживе до 2024 року. Може, таки пару перших місяців нового 2024 року ще спаскудить своїм існуванням... І війна відповідно зійде нанівець до 2024 року.
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19.09.2022 12:53 Відповісти
Война будет, пока Россия не развалится.
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19.09.2022 13:01 Відповісти
Когда закончится война зависит от Украины, если не наступать, то она не закончится никогда, если наступать, она закончится в этом году.
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19.09.2022 13:08 Відповісти
тоскливо, но справедливо.
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20.09.2022 02:35 Відповісти
 
 