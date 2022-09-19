США коригують військову допомогу в залежності від потреб України на полі бою, - посол Брінк

США уважно відстежують контрнаступ ЗСУ та коригують військові поставки.

Про це в інтерв'ю ЄП заявила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вдаватися у рішення щодо конкретних військових постачань, тому що це те, що вирішують наші та ваші військові разом та щодня. Але я можу сказати, що від початку ми забезпечуємо Україну тим що їй потрібно на полі бою і це змінюється з часом, як ви бачите. Ми надаємо різні типи військових спроможностей і це відбувається через зміни на полі битви. ... Я не буду вдаватися у військову дискусію про те, чим саме краще підтримувати Україну у тих боях, що точаться зараз. Але я можу сказати, що постачання змінюються за потребою на полі бою. Наразі ми уважно відстежуємо, і ми в захваті від того, як Україна діє на полі бою, як вона проводить контрнаступ", - зазначила дипломат.

"Але нас надихає те, що ми бачимо, як ви на полі бою повертаєте значні території. Нам, звісно, треба обережно це оцінювати, ми це робимо, і весь світ уважно за цим стежить. Але я справді пишаюся підтримкою, яку надали США та інші союзники і партнери, щоб це відбулося", - додала Брінк.

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