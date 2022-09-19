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США коригують військову допомогу в залежності від потреб України на полі бою, - посол Брінк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

баканов,брінк

США уважно відстежують контрнаступ ЗСУ та коригують військові поставки.

Про це в інтерв'ю ЄП заявила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вдаватися у рішення щодо конкретних військових постачань, тому що це те, що вирішують наші та ваші військові разом та щодня. Але я можу сказати, що від початку ми забезпечуємо Україну тим що їй потрібно на полі бою і це змінюється з часом, як ви бачите. Ми надаємо різні типи військових спроможностей і це відбувається через зміни на полі битви. ... Я не буду вдаватися у військову дискусію про те, чим саме краще підтримувати Україну у тих боях, що точаться зараз. Але я можу сказати, що постачання змінюються за потребою на полі бою. Наразі ми уважно відстежуємо, і ми в захваті від того, як Україна діє на полі бою, як вона проводить контрнаступ", - зазначила дипломат.

"Але нас надихає те, що ми бачимо, як ви на полі бою повертаєте значні території. Нам, звісно, треба обережно це оцінювати, ми це робимо, і весь світ уважно за цим стежить. Але я справді пишаюся підтримкою, яку надали США та інші союзники і партнери, щоб це відбулося", - додала Брінк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
жаль, що не надаєте танки, Бредлі і іншу техніку для наступу, якщо б дали хоча б 10% з того що маєте, то за 1-2 місяці Україна повернула б усі території включно з Кримом, а якщо давати озброєння тільки по потребі то це буде тягнутися ще довго, а час це нові жертви, зруйновані міста і села
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19.09.2022 11:07
+5
Це папа єрмака просив не ібашити по його кораблям і аеродромам далекобійними ракетами, тому і затримка на них в Україні?
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19.09.2022 11:12
+4
А вона не пробувала коригувати сидячи десь у Сумській чи Харківській обл. там би мізки працювали б ефективніше.
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19.09.2022 11:06
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А вона не пробувала коригувати сидячи десь у Сумській чи Харківській обл. там би мізки працювали б ефективніше.
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19.09.2022 11:06 Відповісти
Це папа єрмака просив не ібашити по його кораблям і аеродромам далекобійними ракетами, тому і затримка на них в Україні?
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19.09.2022 11:12 Відповісти
Ой, чи не буде у нас проблем з зимовим одягом для хлопців на фронті?
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19.09.2022 11:07 Відповісти
Вони вже є, військові самі купують,багато на волонтерах тримається. А влада замість того щоб зробити замовлення на пошиття одягу у місцевих підприємців хєрьоюмається!
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19.09.2022 11:14 Відповісти
Так узнай сам, лично убедись. Или таких не берут в космонавты?
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19.09.2022 11:16 Відповісти
На жаль, я своє вже давно відвоював, ше років 50 тому.
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19.09.2022 11:23 Відповісти
жаль, що не надаєте танки, Бредлі і іншу техніку для наступу, якщо б дали хоча б 10% з того що маєте, то за 1-2 місяці Україна повернула б усі території включно з Кримом, а якщо давати озброєння тільки по потребі то це буде тягнутися ще довго, а час це нові жертви, зруйновані міста і села
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19.09.2022 11:07 Відповісти
Україна потребує більше далекобійної зброї та засобів ППО, але американським "корегувальникам" видніше
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19.09.2022 11:16 Відповісти
Ага , в нас буде дозована перемога. Щоб дали прочуханки кацапам, але не сильної. Була би своя зброя то гатили б нею на свій розсуд. Але маємо асфальт, багато асфальту!
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19.09.2022 11:16 Відповісти
Таке враженння ,що вони слідкують за футбольним матчем. як ,яка команда грає, виграє,і контрнаступає...
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19.09.2022 11:17 Відповісти
"Гарно" коригуєте. Рашисти обстрілюють нас з території параші ракетами з дальністю 500 - 2000 км, а нам Штати "коригують" 100 км, зараз наче вже до 300 км, але за умови, що територію параші не обстрілюємо.
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19.09.2022 11:18 Відповісти
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский
заявил,что Запад, поставляя Украине дальнобойную артиллерию
и ракетные установки, становится пособником преступлений
Киева против мирных жителей.
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19.09.2022 11:23 Відповісти
Штатам хвала, весь опір кацапам на них тримається!
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19.09.2022 11:33 Відповісти
параша-необмежені ресурси та ринок збуту. бізнес нічого особистого. дітей вбивають, а цинічні потвори корегують. багато можно додати,
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19.09.2022 12:51 Відповісти
 
 