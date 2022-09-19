Окупанти посилили режим у Маріуполі: мобільні блокпости, збільшення патрулів, масові перевірки документів у чоловіків

У Маріуполі окупанти посилюють режим, боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації.

Про це повідомляє у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада розпочала комплексну операцію з посилення режиму. По місту стрімке зростання патрулів в складі комендатури, російських військових та поліції окупантів. Мобільні блокпости. Масові перевірки документів у чоловіків", - написав він.

Зазначається, що одночасно боти по міських пабліках масово поширюють інформацію про старт мобілізації в місті: "За інформацією від наших джерел, окупанти одночасно переслідують комплекс цілей:

- боротьба з суспільними незадоволеннями та соціальними бунтам шляхом створення атмосфери страху;

- виявлення та примусова мобілізація мешканців Донецька та інших міст, окупованих до 2022 року, які масово шукають укриття в Маріуполі та районі;

- привчання маріупольців до думки про невідворотність мобілізації, старт якої відповідно до доручення Пушиліна має початись на початку жовтня;

- посилення контр партизанських заходів", - додав Андрющенко.

Крім того, повідомляють про перші арешти.

Також читайте: П’яні окупанти розважалися в Маріуполі стріляниною з автоматів