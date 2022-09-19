21 вересня на Львівщині відбудеться презентація книги загиблого Героя України Тараса Матвіїва

21 вересня о 15:00 у Монастирі св. Герарда в Кохавино (Львівщина) відбудеться презентація-благословення книги Героя України Тараса Матвіїва "Мої думки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це організатори повідомили у Facebook.

Презентують першу книгу-двотомник "Мої думки. Ритмопроза". Робота над другою книгою триває.

Інтерв'ю з мамою Героя України Тараса Матвіїва Валентиною читайте за посиланням.

Нагадаємо, 10 липня 2020 року, в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області внаслідок мінометного обстрілу позицій ЗСУ з боку найманців РФ загинув Тарас Матвіїв, молодший лейтенант, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.

13 липня 2020 року президент Зеленський присвоїв Тарасу Матвіїву звання Героя України.

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