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Рашисти намагаються "мобілізувати" чоловіків на окупованих територіях та обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лнр,мобілізація

Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які було окуповано у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Зокрема у Сєверодонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції". Наразі програма "мобілізації" повністю провалена.

На зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне Херсонської області за участі військових РФ, обговорювалось питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції". Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення, - йдеться в повідомленні.

Також на зборах обговорювали питання отримання паспортів РФ та майбутнього пенсійного забезпечення.

"Представники окупаційної адміністрації розповіли "високий рівень життя" пенсіонерів РФ. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно "відправляє у туристичні подорожі", - додали в Головному управлінні розвідки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Уточняю для турыстов: путешествие по реке Стикс. Приятного путешествия.
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19.09.2022 11:34
+7
Ви помиляєтесь.
В даному випадку, фраза «вони повірили, а їх надурили» то майбутній наратив тих, хто це бидло буде відмазувати.
А їх будуть відмазувати.
Ті хто туди йдуть, роблять це абсолютно свідомо.
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19.09.2022 11:41
+5
На Колиму?
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19.09.2022 11:33
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На Колиму?
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19.09.2022 11:33 Відповісти
Кожного дня туристичний маршрут у наливайку та за рузьким кораблем
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19.09.2022 12:05 Відповісти
орда ******
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19.09.2022 11:33 Відповісти
Це, що насправді, є такі поци що повірять?
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19.09.2022 11:33 Відповісти
Ви помиляєтесь.
В даному випадку, фраза «вони повірили, а їх надурили» то майбутній наратив тих, хто це бидло буде відмазувати.
А їх будуть відмазувати.
Ті хто туди йдуть, роблять це абсолютно свідомо.
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19.09.2022 11:41 Відповісти
Уточняю для турыстов: путешествие по реке Стикс. Приятного путешествия.
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19.09.2022 11:34 Відповісти
Як ї Харон перевезе без монеток?
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19.09.2022 11:38 Відповісти
Турысты из ордло - люди опытные и знают как, кому и в каких количествах давать монеты. Главное, чтобы назад не возвращались
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19.09.2022 12:26 Відповісти
Покос "ваты" продолжается.
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19.09.2022 11:36 Відповісти
Всімхто погоджуються, це генетичне сміття.
Жодного співчуття.
Зате потім почнеться: у ніх нєбила вибара, іх насільно заставілі!
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19.09.2022 11:36 Відповісти
фото прикольное )) не то "напоребриковые", не то "запоребриковые" ))
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19.09.2022 11:38 Відповісти
Немає співчуття до тих покидьків які йдуть проти свого народу...! Людина завжди має вибір, чи вмерти як людина, чи здохнути як проклята тварюка.
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19.09.2022 11:49 Відповісти
пушечное мясо ... тактика ***** стравить людей наблюдать и хи-хи-кать...
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19.09.2022 11:51 Відповісти
"чоловіків" в заголовку також в скобки...
бейценосци с оккупации.
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19.09.2022 11:56 Відповісти
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19.09.2022 12:41 Відповісти
В турподорожі за унітазами що ще збільшити "високий рівень життя".
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19.09.2022 13:12 Відповісти
Ті дебіли не знають, що будь який воєнком чи гімнюк, який мобілізував будь кого на окупованих територіях, згідно Женевських конвенцій є військовий злочинець.
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19.09.2022 14:01 Відповісти
 
 