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Новини За кордоном
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Іран (1340) Путін (21432) Росія (47164) санкції (6834) ізоляція (57)

Світ загнав Путіна в ізоляцію. Росія стане подібною до Ірану, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,аятола

Те, що мало стати урочистою зустріччю, швидко перетворилося на демонстрацію ізоляції Путіна навіть серед сусідів Росії.

Саміт у Самарканді продемонстрував ослаблення позицій диктатора Володимира Путіна серед його союзників. Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Спочатку президент Киргизстану Садир Джапаров змусив Путіна чекати на себе, а потім Путін зробив заяву, у якій визнав, що Пекін має питання щодо війни в Україні. І навіть індійський лідер Нарендра Моді, який раніше уникав засудження російського вторгнення, сказав Путіну, що "сьогодні не час для війни".

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Усе це ознаки того, пише видання, що Путін слабшає не лише на полі бою, але й на міжнародній арені.

В економічному плані наразі у Росії все не так погано: високі ціни на газ допомогли підтримати "Газпром". Але санкції скоротили потоки доходів, і вони звужуються з кожним днем. Так, доходи Росії від продажу нафти та газу минулого місяця вже впали - США, Південна Корея та Японія скоротили закупівлі майже до нуля, ЄС істотно зменшить їх від грудня.

Росія покладається на Китай, Індію та Туреччину, однак, кажуть експерти, навіть Китаю не потрібно більше нафти, ніж він уже закуповує. Торгівля між рф та Китаєм зростає, але для Пекіну західний ринок є суттєво більшим за російський. А тому Китай навряд чи стане заради Росії перетинати встановлені США "червоні лінії".

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Незважаючи на це, і те, що досі російська економіка тримається непогано, справжній ефект від санкцій ще попереду. Дійсний результат ми побачимо приблизно за рік, а в перспективі Росія стане подібною Ірану.

Раніше Джек Вотлінг, англійський дослідник сухопутних війн, висловив думку, що Путін може спробувати затягнути конфлікт, сподіваючись на виснаження західної підтримки й розвал економіки України. Щодо переламного моменту війни - дослідник вважає, що це сталося ще в липні, коли США надали Україні далекобійну артилерію. Тепер ЗСУ вміло використовують її, щоб бити по забезпеченню і командуванню армії РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Иран, тем не менее как то живёт, да так что нынешняя рашка у него беспилотники клянчит.
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19.09.2022 11:33
+4
Він сам себе загнав в ізоляцію , своєю - все більш войовничою риторикою , понтами і блефом ,, все вище і вище підіймаючи планку вимог до України і т.д. От і допідіймався .! Тепер , коли зрозумів що - його іржава коса натрапила на український камінь , не знає як дати задню ,, а давати всеодно ж прийдеться , бо вже - глухий кут , в він в ньому сидить .
Ну ,то його проблеми . Сам винуватий .
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19.09.2022 11:43
+3
Для его власти изоляция подходит. А война дает ему возможность и дальше царствовать
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19.09.2022 11:46
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Иран, тем не менее как то живёт, да так что нынешняя рашка у него беспилотники клянчит.
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19.09.2022 11:33 Відповісти
Іран має потужну духовну скрєпу, без перебільшень: іслам на всю голову.
У рашки такого немає і навіть не вбачається.
Тому як Іран жити в ізоляції не зможе.
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19.09.2022 11:47 Відповісти
В параші теж сильна скрєпа - дідов і пабєди.
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19.09.2022 11:53 Відповісти
Порівняно з радикальним ісламом - іржавий цвяшок, що ледь тримає рулон савецього клозетного паперу.
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19.09.2022 12:30 Відповісти
Уже не то. Дедов можно любить из дивана через телевизор. А самым лезть в дерьмо под пулям они уже отвыкли.
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19.09.2022 13:17 Відповісти
Ну от тепер і паРаша , житиме - как то . . Як і Іран .
До речі . вже не довго й до того часу , коли головною релігійною на паРаші , стане замість гундяйки , якийсь - аятолла .
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19.09.2022 11:48 Відповісти
Ніколи. Ортодоксальний іслам - це система жорстких обмежень і зобов'язань, на побутовому рівні також. Кацапи, звиклі жерти європейский лібералізм (що хочу, те й роблю), на це не підуть.
Наприклад, як бути з усіма тіктоками-інстаграмами та іншим інтернетом, коли радикальний іслам це забороняє. І всі їх баби паранджу надінуть? І всі мужики горілку пити припинять?
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19.09.2022 12:33 Відповісти
. Ваша правда , - пити вони дійсно не припинять . Вони скоріше послаблять систему релігійних обмежень . При яких - аятоллою в них може стати навіть алкоголік .
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19.09.2022 13:15 Відповісти
Напівміри не допоможуть. Всі потенційні шахіди повислизають крізь шпаринки.
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19.09.2022 13:43 Відповісти
ВВП Ірану біля 5000 на душу, в рашке 10000, а так да, можна жити, але бажано з ВВП нижче на душу ніж у Ірану
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19.09.2022 11:50 Відповісти
Ну по перше в Ірана є сильна скрєпа - іслам і древня Перська Імперія.Завдяки цим скрєпам іранці готові гавно жерти але не іти на поступки Заходу.
Друге. В Ірана теплий клімат,що значно полегшує життя під санкціями.
Третє. В Ірана нафта і газ добуваються набагато простіше ніж в РФії.Достатньо копнути лопату в пісок і нафта потече як з фонтана.
Четверте. Проти Ірана не було введено стільки жорстких санкцій як проти РФії.
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19.09.2022 12:20 Відповісти
Він сам себе загнав в ізоляцію , своєю - все більш войовничою риторикою , понтами і блефом ,, все вище і вище підіймаючи планку вимог до України і т.д. От і допідіймався .! Тепер , коли зрозумів що - його іржава коса натрапила на український камінь , не знає як дати задню ,, а давати всеодно ж прийдеться , бо вже - глухий кут , в він в ньому сидить .
Ну ,то його проблеми . Сам винуватий .
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19.09.2022 11:43 Відповісти
Для его власти изоляция подходит. А война дает ему возможность и дальше царствовать
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19.09.2022 11:46 Відповісти
Цей пистюк сам себе загнав в ізоляцію !
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19.09.2022 11:55 Відповісти
Войну в Афгане дохляки совки начали декабре 1979 года...совок сдох в 1991 м.,войну в Таджикистане кремлевские Хмыри начали в 1992....с Чечней в декабре 1994...войну с Грузией в 2008 м.,войну в Украине 1 марта 2014... войну в Сирии в 2015.м,...в итоге...рабZeя закончит свое существование в 2024.м,больше нет денег....Украина сожрала вместе с вяличием кремлевских нацистов...
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19.09.2022 12:04 Відповісти
И даже индийский лидер Нарендра Моди, ранее избегавший осуждения российского вторжения, сказал Путину, что "сегодня не время для войны".

Херню, больше не лепи, а нет, то, в нашем коллективе, для тебя ловли, не будет! (с)

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19.09.2022 12:08 Відповісти
Нікуди цей світ парашу ще не загнав, бо однією рукою годує мокшань, а другою запроваджує якісь санкції..доки це буде продовжуватися, доти і війна буде

.
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19.09.2022 12:09 Відповісти
Вставание с кален закончилось...геополитическая катастрофа века...як казав хмырь КГБшный 😝🤣
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19.09.2022 12:26 Відповісти
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19.09.2022 12:38 Відповісти
Щоб цього не сталось верхівку рф треба знищити, саму систему рф реформувати, а народ перевиховати молотом.
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19.09.2022 12:49 Відповісти
Хто в темі, це ДУЖЕ ДОБРІ НОВИНИ
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19.09.2022 13:05 Відповісти
С одной стороны ура, и все такое.

С другой стороны ... Иран будучи в изоляции, клепает ракеты, ядерку, выводит свои спутники на орбиту, делает беспилотники, которые потом толкает союзникам по изоляции.

Украина будучи свободной европейской страной с демократией и европейскими ценностями - жила на среднюю зарплату 250 баксов в месяц, а сейчас побирается по добродетелям.

Так что не стоит слишком долго носить розовые очки - сама по себе "изоляция" паРаши ничего не означает, ее нужно разваливать изнутри, и чем быстрее тем лучше.
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19.09.2022 14:17 Відповісти
 
 