Світ загнав Путіна в ізоляцію. Росія стане подібною до Ірану, - The Telegraph
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Те, що мало стати урочистою зустріччю, швидко перетворилося на демонстрацію ізоляції Путіна навіть серед сусідів Росії.
Саміт у Самарканді продемонстрував ослаблення позицій диктатора Володимира Путіна серед його союзників. Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Спочатку президент Киргизстану Садир Джапаров змусив Путіна чекати на себе, а потім Путін зробив заяву, у якій визнав, що Пекін має питання щодо війни в Україні. І навіть індійський лідер Нарендра Моді, який раніше уникав засудження російського вторгнення, сказав Путіну, що "сьогодні не час для війни".
Усе це ознаки того, пише видання, що Путін слабшає не лише на полі бою, але й на міжнародній арені.
В економічному плані наразі у Росії все не так погано: високі ціни на газ допомогли підтримати "Газпром". Але санкції скоротили потоки доходів, і вони звужуються з кожним днем. Так, доходи Росії від продажу нафти та газу минулого місяця вже впали - США, Південна Корея та Японія скоротили закупівлі майже до нуля, ЄС істотно зменшить їх від грудня.
Росія покладається на Китай, Індію та Туреччину, однак, кажуть експерти, навіть Китаю не потрібно більше нафти, ніж він уже закуповує. Торгівля між рф та Китаєм зростає, але для Пекіну західний ринок є суттєво більшим за російський. А тому Китай навряд чи стане заради Росії перетинати встановлені США "червоні лінії".
Незважаючи на це, і те, що досі російська економіка тримається непогано, справжній ефект від санкцій ще попереду. Дійсний результат ми побачимо приблизно за рік, а в перспективі Росія стане подібною Ірану.
Раніше Джек Вотлінг, англійський дослідник сухопутних війн, висловив думку, що Путін може спробувати затягнути конфлікт, сподіваючись на виснаження західної підтримки й розвал економіки України. Щодо переламного моменту війни - дослідник вважає, що це сталося ще в липні, коли США надали Україні далекобійну артилерію. Тепер ЗСУ вміло використовують її, щоб бити по забезпеченню і командуванню армії РФ.
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У рашки такого немає і навіть не вбачається.
Тому як Іран жити в ізоляції не зможе.
До речі . вже не довго й до того часу , коли головною релігійною на паРаші , стане замість гундяйки , якийсь - аятолла .
Наприклад, як бути з усіма тіктоками-інстаграмами та іншим інтернетом, коли радикальний іслам це забороняє. І всі їх баби паранджу надінуть? І всі мужики горілку пити припинять?
Друге. В Ірана теплий клімат,що значно полегшує життя під санкціями.
Третє. В Ірана нафта і газ добуваються набагато простіше ніж в РФії.Достатньо копнути лопату в пісок і нафта потече як з фонтана.
Четверте. Проти Ірана не було введено стільки жорстких санкцій як проти РФії.
Ну ,то його проблеми . Сам винуватий .
Херню, больше не лепи, а нет, то, в нашем коллективе, для тебя ловли, не будет! (с)
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С другой стороны ... Иран будучи в изоляции, клепает ракеты, ядерку, выводит свои спутники на орбиту, делает беспилотники, которые потом толкает союзникам по изоляции.
Украина будучи свободной европейской страной с демократией и европейскими ценностями - жила на среднюю зарплату 250 баксов в месяц, а сейчас побирается по добродетелям.
Так что не стоит слишком долго носить розовые очки - сама по себе "изоляция" паРаши ничего не означает, ее нужно разваливать изнутри, и чем быстрее тем лучше.