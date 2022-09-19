Рашисти депортували до РФ понад 5,5 тис. українських дітей, - генпрокурор Костін
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Понад 5 тис. 500 дітей було викрадено та відправлено до РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю у програмі Face The Nation на телеканалі CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні в нас… лише 53 чи 55 дітей повернулися до України. Деякі з них зараз перебувають у безпечному місці в Європі. Але кількість, яку ми маємо в Офісі генерального прокурора, - це тисячі й тисячі дітей, щодо яких ми маємо "точні докази того, що їх викрали й насильно відправили до Росії. Ми встановили, що понад 5 тис. 500 дітей було викрадено та відправлено до Росії", - сказав Костін.
При цьому генпрокурор наголосив, що "викрадення та насильницьке виселення наших дітей… до Росії, звісно, на мій погляд, є елементом потенційного геноциду".
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потому Кулеба и генпрокурор должны поднять вопрос , ШО кацапы геноцидят не только украинцев на територии Украины ( включая мобилизацию в оккупированных землях) , но и к примеру на Кубани ( призывая исконных украинцев на войну ), а не кацапов из Питера и Москвы
и пусть на Кубани живут украинцы с промытыми мозгами , но надо не забывать что это земли Украины и их придётся украинцам возвращать с распадом раши