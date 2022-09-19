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Киянка разом зі спільником передавала окупантам координати для ракетних ударів, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура

У Києві судитимуть жінку, яка передавала російським спецслужбам координати для ракетних ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

"За даними слідства, з березня по червень 2022 року 60-річна мешканка Києва, діючи на замовлення представників спецслужб РФ, разом з іншим громадянином України збирала інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у м. Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

Зібрану інформацію, а також фото та координати розташування об’єктів жінка через спільника передавала російським кураторам за допомогою мобільних додатків. Загалом у такий спосіб зловмисниця передала дані про 21 вищевказаний об’єкт.

Під час обшуку у помешканні обвинуваченої правоохоронці вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку, флеш-носії та записи з доказами протиправної діяльності.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисниці скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Слідство відносно її спільника триває.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
интересное дело происходит... берут фиг знает кого ни попадя, а на самом верху сидит агентура о которой говорит весь мир... тех не берут... скорее бы победа и разборка по полной программе... она ой как на часі...
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19.09.2022 12:26
+12
в ЗША за це 20 років дають. Але ж у нас самий гуманний суд в мірє.
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19.09.2022 12:25
+9
Як таких земля носить?
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19.09.2022 12:25
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в ЗША за це 20 років дають. Але ж у нас самий гуманний суд в мірє.
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19.09.2022 12:25 Відповісти
Шлепнуть!
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19.09.2022 12:32 Відповісти
шлепнуть не поймут , только вешать и прилюдно
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19.09.2022 12:37 Відповісти
Хто там передавав координати на Нєптуни і Стугни? Знайшли, чи їх не положено брати за сраку?
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19.09.2022 12:39 Відповісти
хто?
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19.09.2022 14:05 Відповісти
**** старая, до конца жизни проведет за решеткой. Тварь.
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19.09.2022 12:45 Відповісти
Як таких земля носить?
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19.09.2022 12:25 Відповісти
дать псу Патрону 8 условно за то что разминировал Чонгар
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19.09.2022 14:08 Відповісти
Пожизненное суке
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19.09.2022 12:25 Відповісти
99 вiдсоткiв наркоманiв,якi ранiше займалися "закладками" через телеграм,зараз здають нашi позицii через тiж контрольованi фсб групи...
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19.09.2022 14:30 Відповісти
интересное дело происходит... берут фиг знает кого ни попадя, а на самом верху сидит агентура о которой говорит весь мир... тех не берут... скорее бы победа и разборка по полной программе... она ой как на часі...
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19.09.2022 12:26 Відповісти
Деркачу, наприклад, дали втекти. Що правда, то правда.
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19.09.2022 12:30 Відповісти
А тим що зверху дають втікти, а потім за них беруться.
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19.09.2022 12:40 Відповісти
На кіл тих тварюк! І чому їх пики не показують?
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19.09.2022 12:34 Відповісти
*****!
Пора вже зробити клітку на Майдані, і показувати таких сволот киянам, щоб люди знали, "завдяки" кому на їхні голови прилітали мокшанські ракети!
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19.09.2022 12:34 Відповісти
Після відбування мінімум половини терміну їх потрібно лишати громадянства, відвозити на кордон з ерефією і хай пи*дують ідуть в свою "країну мрій".
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19.09.2022 12:35 Відповісти
порівняно з Портновим якого випустили без перешкод - то невинні діти
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19.09.2022 12:39 Відповісти
патамушта хочіца вкуснава пламбіра?
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19.09.2022 12:39 Відповісти
На кіл суку посадити.
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19.09.2022 12:47 Відповісти
Вангую, дадуть 5 років з випробовувальним терміном 2 роки!
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19.09.2022 12:53 Відповісти
Пожинаємо трагічні наслідки короткозорої політики потурання багаторічній економічній, культурній та духовній, з боку УПЦ МП, експансії кремля.
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19.09.2022 12:53 Відповісти
Обох випустити під заставу і допомогти переправитись в угорщину,досвід вже є,наші судді завжди так роблять і ніхто за це не покараний.
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19.09.2022 13:02 Відповісти
Більше трьох років не дадуть... тому і стільки коригувальників.
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19.09.2022 13:06 Відповісти
поки цю погань не мочитимуть на місці, війну не виграємо.
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19.09.2022 13:53 Відповісти
старое падло. В нормальной стране получила бы пожизненное, в США наверное вообще 300 лет срок. А наш самый гуманный суд даст условно или выпустит под личное обязательство и эта тварь кмотает в европу как беженка. будет получать пособие и крутить в сторону Украины дули.
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19.09.2022 14:03 Відповісти
 
 