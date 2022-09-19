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Україна лобіює в ООН ухвалення резолюції, яка дозволить отримати репарації від Росії, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

репарації

Ухвалення резолюції може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до 300 мільярдів доларів (260 мільярдів фунтів стерлінгів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian

"У червні Міністерство юстиції США заявило, що США та їхні союзники заморозили активи російської еліти на суму 30 мільярдів доларів і активи російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів, які зберігаються за кордоном" - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра відвідала Лондон, щоб обговорити це питання з міністерством закордонних справ після лобіювання у Раді міністрів Ради Європи у Страсбурзі.

Наприкінці останньої зустрічі у Страсбурзі міністри Ради Європи підтримали принцип репарацій, але виступили зі стриманою заявою про конкретні пропозиції України. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що репарації будуть незаконними згідно з чинним законодавством США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вимагатиме щонайменше 300 млрд доларів репарацій від РФ

Автор: Марина Макєєва
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А еще нам должны внешние долги простить А газпром должен быть национализирован под внешнее управление. 50 % доходов нам, 50 % остальным партнерам
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19.09.2022 12:43 Відповісти
300 мільярдів це ні про що. Це дуже мала сума.

Справжні репарації можна буде взяти лише силою.

І це мають бути вивезені заводи, машини, склади, передані технології, ресурси і звичайно певний відсоток від бюджету територій рф який буде переводитись Україні кожного року і так пару десятиліть.
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19.09.2022 12:46 Відповісти
і бочку " золота Полуботка"
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19.09.2022 12:48 Відповісти
Бочку золота обіцяли популісти довірливому бидлу. Обіцяли що хтось просто так візьме та дасть. Я нічого не обіцяю.
Я навпаки даю настанову що треба взяти все самому, бо нам ніхто нічого не дасть просто так. Навіть цих 300 цілком може не бути. І лише якщо ми силою прийдемо за своїм, лиш тоді ми отримаємо репарації.
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19.09.2022 12:55 Відповісти
Казали, балакали....

Європа та США кажуть про тезаконність репарацій 😕
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19.09.2022 12:47 Відповісти
Факти в студію. Чи це маніпуляція?
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19.09.2022 12:57 Відповісти
А кацапи звично накладуть вето на рішення імпотентів в ООН і все закінчиться занепокоєнням і глибокою стурбованістю.
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19.09.2022 12:50 Відповісти
Є ж перевірені механізми використовуючи які інші країни отримували репарації?
Нахєра вигадувати велосипед?
А якщо не приймуть декларацію - що робити будете модозвони.
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19.09.2022 12:56 Відповісти
 
 