Україна лобіює в ООН ухвалення резолюції, яка дозволить отримати репарації від Росії, - The Guardian
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ухвалення резолюції може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до 300 мільярдів доларів (260 мільярдів фунтів стерлінгів).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"У червні Міністерство юстиції США заявило, що США та їхні союзники заморозили активи російської еліти на суму 30 мільярдів доларів і активи російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів, які зберігаються за кордоном" - йдеться в повідомленні.
Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра відвідала Лондон, щоб обговорити це питання з міністерством закордонних справ після лобіювання у Раді міністрів Ради Європи у Страсбурзі.
Наприкінці останньої зустрічі у Страсбурзі міністри Ради Європи підтримали принцип репарацій, але виступили зі стриманою заявою про конкретні пропозиції України. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що репарації будуть незаконними згідно з чинним законодавством США.
Будь ласка, зачекайте...
Справжні репарації можна буде взяти лише силою.
І це мають бути вивезені заводи, машини, склади, передані технології, ресурси і звичайно певний відсоток від бюджету територій рф який буде переводитись Україні кожного року і так пару десятиліть.
Я навпаки даю настанову що треба взяти все самому, бо нам ніхто нічого не дасть просто так. Навіть цих 300 цілком може не бути. І лише якщо ми силою прийдемо за своїм, лиш тоді ми отримаємо репарації.
Європа та США кажуть про тезаконність репарацій 😕
Нахєра вигадувати велосипед?
А якщо не приймуть декларацію - що робити будете модозвони.