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Новини Суспільство Врожай-2022
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аграрії (180) пшениця (47) Висоцький Тарас (38)

Українські аграрії намолотили пшениці у понад два рази більше за річну потребу, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

врожай,аграрії

З українських полів зібрано 19,2 млн т пшениці. Як розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, це у більше ніж два рази перевищує обсяги річного внутрішнього споживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Наше внутрішнє споживання двох типів пшениці: фуражної й продовольчої, становить близько 7,5 - 8 млн тонн в рік. Тобто в цей час у нас зібрано у понад два рази більше, ніж наша річна потреба. Тому жодної загрози дефіциту немає", - наголосив заступник міністра.

В Україні повністю завершено збір пшениці, ячменю, а також озимого ріпаку. Пшениці аграрії намолотили приблизно 19,2 млн т, ячменю - намолочено 5,5 млн т, озимого ріпаку - 3,1 млн т.

Минулого року українські аграрії зібрали понад 84 млн т зернових та зернобобових, з яких ‎левова частка припадала на кукурудзу, пшеницю, ячмінь (40, 32,4 та 10,4 млн т відповідно)

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Значить буде дефіцит муки
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19.09.2022 12:58
+9
була б влада українська а не єврейська то зернову угоду розірвали б і зерно відправляли на польські порти.

ітоді б з задоволенням послухали б виття ердогана та путіна, яким було б перекрито канал легалізації краденого українського зерна під виглядом російського.
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19.09.2022 13:04
+9
значить "лишнє" зелені миші зїдять
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19.09.2022 13:07
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Значить буде дефіцит муки
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19.09.2022 12:58 Відповісти
була б влада українська а не єврейська то зернову угоду розірвали б і зерно відправляли на польські порти.

ітоді б з задоволенням послухали б виття ердогана та путіна, яким було б перекрито канал легалізації краденого українського зерна під виглядом російського.
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19.09.2022 13:04 Відповісти
Среди латифундистов есть разные люди. И именно они диктуют условия. Именно они продают свою продукцию.
Вот тут почитайте:
https://brandstory.com.ua/rejtingi/top-20
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19.09.2022 13:09 Відповісти
За цю "єврейську" владу голосували 73% громадян, переважно не євреї.
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19.09.2022 13:12 Відповісти
73% від кого? сфальсифіковані вибори...
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19.09.2022 13:22 Відповісти
73% - сфальсифіковані? Не думаю. Я спілкувався з людбми - за нього реально голосували. Якщо порівнювати з 2004 р., коли сфальсифікували десь 5% (співставляючи сфальсифікований 2-й тур та переголосування) і це було помітно за різними ознаками.
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19.09.2022 13:42 Відповісти
то Ви не відповіли від кого 73%?

а серед моїх родичів, друзів, знайомих - ніхто..тільки бабульки з двору - й ті не всі))
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19.09.2022 13:57 Відповісти
Власне я проголосувати тоді не зміг з технічних причин, а мої родичі та знайомі у переважній більшості - за нього. Чесно кажучи, у другому турі я б теж за нього голосував би, бо за Порошенка голосувати не хотів.
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19.09.2022 14:31 Відповісти
PS Зе тоді переміг у всіх регіонах, окрім Львова.
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19.09.2022 14:33 Відповісти
на тих виборах дуже махлювали..наприклад, є категорія інвалідів, пенсіонерів по віку, в них проблеми тільки з опорно-руховим апаратом - раніше представник соцстраху й представник з виборчої комісії у супроводі поліціянта обходили виборців, обмежених у русі..на виборах Зе такого не було..точно знаю, бо мій батько не ходить..а що зробили з бюлетнями тих виборців - хз

ну і 73% то не від загалу українів і не від тих, хто має прова приймати участь у голосуванні, а тих, що змогли проголосувати, туди і війшли бюлетні інвалідів..і за нього проголосувало 13 лямів типу..73% від 62%, що прийшли на вибори..
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19.09.2022 17:05 Відповісти
значить "лишнє" зелені миші зїдять
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19.09.2022 13:07 Відповісти
"веселятся и ликуют афроафриканцы - есть хлеб, будут и танцы, громко бубнят барабаны по всей африке!"
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19.09.2022 13:09 Відповісти
"веселятся и ликуют афроафриканцы" - причём не все, а лояльные режиму путена, который разрешает транспортировку зерна...
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19.09.2022 13:55 Відповісти
в это время ватные кацапы налепили в три разабольше фекальных питухов
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19.09.2022 13:27 Відповісти
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19.09.2022 13:34 Відповісти
а дибілам хоч утричі більше дай, вони проїбут.
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19.09.2022 13:49 Відповісти
 
 