Українські аграрії намолотили пшениці у понад два рази більше за річну потребу, - Мінагрополітики
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З українських полів зібрано 19,2 млн т пшениці. Як розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, це у більше ніж два рази перевищує обсяги річного внутрішнього споживання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наше внутрішнє споживання двох типів пшениці: фуражної й продовольчої, становить близько 7,5 - 8 млн тонн в рік. Тобто в цей час у нас зібрано у понад два рази більше, ніж наша річна потреба. Тому жодної загрози дефіциту немає", - наголосив заступник міністра.
В Україні повністю завершено збір пшениці, ячменю, а також озимого ріпаку. Пшениці аграрії намолотили приблизно 19,2 млн т, ячменю - намолочено 5,5 млн т, озимого ріпаку - 3,1 млн т.
Минулого року українські аграрії зібрали понад 84 млн т зернових та зернобобових, з яких левова частка припадала на кукурудзу, пшеницю, ячмінь (40, 32,4 та 10,4 млн т відповідно)
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ітоді б з задоволенням послухали б виття ердогана та путіна, яким було б перекрито канал легалізації краденого українського зерна під виглядом російського.
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а серед моїх родичів, друзів, знайомих - ніхто..тільки бабульки з двору - й ті не всі))
ну і 73% то не від загалу українів і не від тих, хто має прова приймати участь у голосуванні, а тих, що змогли проголосувати, туди і війшли бюлетні інвалідів..і за нього проголосувало 13 лямів типу..73% від 62%, що прийшли на вибори..