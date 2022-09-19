УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4591 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
966 8
Білорусь (5965) віза (420) Литва (1530) Шенген (64) візовий режим (251) Агне Білотайте (2)

Громадянам Білорусі можуть заборонити в’їзд до Литви по шенгенським візам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

виза,віза,польская,польська

Таку можливість обговорюють в Уряді країни, заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi

"Я ясно бачу, що білоруський режим також бере участь у військових діях та організує гібридні атаки проти Литви, використовуючи нелегальних мігрантів. Я думаю, що це серйозні аргументи для вирішення питання білорусів", - заявила Білотайте.

Нагадаємо,  19 вересня набула чинності заборона на в’їзд громадянам РФ із шенгенськими візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія повністю зупинила спрощену видачу віз для росіян

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нвх тільеи назви різні фсб і кгб, а шарага одна, і мерзоьникі однакові.
показати весь коментар
19.09.2022 13:16 Відповісти
Щирі вітання мешканцям БРСР!
показати весь коментар
19.09.2022 13:22 Відповісти
можуть заборонити...
а можуть не дозволити в'їхати
а можуть відмовити у в'їзді
варіантів багато, насправді.
показати весь коментар
19.09.2022 13:22 Відповісти
У прибалтів слово і діло не розходяться.
показати весь коментар
19.09.2022 13:26 Відповісти
Дуже повільно діє циввлізоване товариство, з фашистами і негідниками діяти потрвбно митьєво і негайно , нагадаю 7 місяців війни 2 держав проти України !
показати весь коментар
19.09.2022 13:26 Відповісти
Давно пора. Чим вони від кацапів відрізняються?
показати весь коментар
19.09.2022 13:31 Відповісти
А бидло так хотіло, щоб Україна пішла бєлим русскім путьом...
показати весь коментар
19.09.2022 13:47 Відповісти
Це добре, але русня все везе з бульбошанії через Польщу.
СДЕК-мародерів не тільки не покарано, але вже створено СДЕК-глобал. У бульбошів поштовий оператор "Галубая бєлка"(не жарт).
Щоб не було проблем з оплатою ця мразота заробляє на міжнародних майданчиках та сплачує свої покупки як "гуманітарна допомога".
Купують віртуальні картки США, платіжні Казахстану тощо.
"Паралельний імпорт" йде повним ходом((
показати весь коментар
19.09.2022 14:03 Відповісти
 
 