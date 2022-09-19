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Громадянам Білорусі можуть заборонити в’їзд до Литви по шенгенським візам
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Таку можливість обговорюють в Уряді країни, заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi
"Я ясно бачу, що білоруський режим також бере участь у військових діях та організує гібридні атаки проти Литви, використовуючи нелегальних мігрантів. Я думаю, що це серйозні аргументи для вирішення питання білорусів", - заявила Білотайте.
Нагадаємо, 19 вересня набула чинності заборона на в’їзд громадянам РФ із шенгенськими візами до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
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а можуть не дозволити в'їхати
а можуть відмовити у в'їзді
варіантів багато, насправді.
СДЕК-мародерів не тільки не покарано, але вже створено СДЕК-глобал. У бульбошів поштовий оператор "Галубая бєлка"(не жарт).
Щоб не було проблем з оплатою ця мразота заробляє на міжнародних майданчиках та сплачує свої покупки як "гуманітарна допомога".
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