Під час нічного обстрілу Запоріжжя два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію, частково знеструмлено один з районів міста

У ніч проти 19 вересня росіяни завдали ракетних ударів по підстанції у Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Перша атака ворога була здійснена близько 02:00 ракетами С-300. Два снаряди поцілили в трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста Запоріжжя. Частково район було знеструмлено, під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади", - зазначив він.

За його словами, постраждалих немає. В деяких об’єктах соціальної інфраструктури вибито шибки.

Вранці окупанти завдали ударів по обласному центру ракетами С-300. Один зі снарядів влучив у зелену зону на березі Дніпра, неподалік житлового масиву іншого району міста. Друга ракета поцілила в одне із селищ Запорізького району – зруйновано декілька приватних будинків. Внаслідок руйнування споруди зазнала травм грудної клітки та черевної порожнини 70-річна жінка. Вона перебуває у лікарні під наглядом медиків.

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