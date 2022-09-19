У селі під Маріуполем рашисти "мобілізували" всіх чоловіків до 40 років та вивезли в окупований Донецьк

У селі під тимчасово окупованим Маріуполем загарбники примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли в окупований Донецьк.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Портовське Маріупольського району. Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків, молодших 40 років. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька", - розповів він.

За словами Андрющенка, окупанти відкрито говорять, що цих чоловік забрали до "армії".

"Примусова мобілізація крокує Маріуполем. Маріупольські чоловіки, досі вірите пропаганді та гауляйтерам, що такого не буде? Єдине, чого точно не буде при Росії – це нормального життя та свободи. Як і газу з теплом. А от всього іншого буде з надлишком", - підсумував радник мера.

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