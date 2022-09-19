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У селі під Маріуполем рашисти "мобілізували" всіх чоловіків до 40 років та вивезли в окупований Донецьк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У селі під тимчасово окупованим Маріуполем загарбники примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли в окупований Донецьк.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Портовське Маріупольського району. Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків, молодших 40 років. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька", - розповів він.

За словами Андрющенка, окупанти відкрито говорять, що цих чоловік забрали до "армії".

"Примусова мобілізація крокує Маріуполем. Маріупольські чоловіки, досі вірите пропаганді та гауляйтерам, що такого не буде? Єдине, чого точно не буде при Росії – це нормального життя та свободи. Як і газу з теплом. А от всього іншого буде з надлишком", - підсумував радник мера.

Читайте також: Окупанти посилили режим у Маріуполі: мобільні блокпости, збільшення патрулів, масові перевірки документів у чоловіків

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
дождались своего часа
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19.09.2022 14:02
+16
Ярова це Україна. Лиман чекай!
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19.09.2022 14:02
+14
Влітку відео було з циклу "раіся здєсь навсєгда". Стояли дебелі дурники і питали, а "завод будєт работать, я тут остался і жду, кагда будєт работать". Дебіли, не для того орки все знищують, щоб потім воно працювало. Закономірний результат - могілізація.
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19.09.2022 14:22
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дождались своего часа
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19.09.2022 14:02 Відповісти
В них ще е можливість повернути зброю проти окупанта, от і подивимось...
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19.09.2022 14:24 Відповісти
Не *******. Мариуполь был полностью окружен с первых дней войны.
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19.09.2022 15:04 Відповісти
Ярова це Україна. Лиман чекай!
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19.09.2022 14:02 Відповісти
Дружини кидаються під колеса могілізаційним автобусам. м. Алчевськ
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19.09.2022 14:05 Відповісти
Так ей же гробовые полагаются. вот на них и будет содержать
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19.09.2022 14:10 Відповісти
Она беременна четвёртым? Ничего себе...
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19.09.2022 14:11 Відповісти
а вдруг двойня, то и пятым
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19.09.2022 14:17 Відповісти
Случается, что и тройня, и четверня рождается.
Хреново то, что таких многодетных везут внутрь Украины на откром.
А работать? Та ты шо!
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19.09.2022 14:22 Відповісти
шестеренка, пятеренка, четверенька )))))))
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19.09.2022 14:30 Відповісти
ага, це у них такие ролевые игрища))
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19.09.2022 14:31 Відповісти
Мабуть ще народити не встигла ,а вiн вже нового напихав..стахановець мля...
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19.09.2022 14:22 Відповісти
Коли в 2014 кидалися під українськи танки, не чекали такого фіналу?
Цікаво, а кацапський автобус зупиниться?
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19.09.2022 14:15 Відповісти
Так хотели Узкого мира..
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19.09.2022 14:11 Відповісти
Ще один доказ що відсідитися нікому невдастся треба займати чиюсь сторону…..ці вибрали сторону рашки
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19.09.2022 14:14 Відповісти
а нічого нового нема
вони цього хотіли та чекали поки прийде рускій мір
навіть зараз, після всіх пережитих жахітть, не всі зустрічають ЗСУ з сльозами та вдячністтю
вони вірять що в цьому всьому винна Україна
послухайте Кузьму,як він бачив південь та схід в 15-16 роках коли був живий
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19.09.2022 14:21 Відповісти
Не хотіли захищати Україну, думали відсидітися, ну а тепер отаке...
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19.09.2022 14:22 Відповісти
Влітку відео було з циклу "раіся здєсь навсєгда". Стояли дебелі дурники і питали, а "завод будєт работать, я тут остался і жду, кагда будєт работать". Дебіли, не для того орки все знищують, щоб потім воно працювало. Закономірний результат - могілізація.
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19.09.2022 14:22 Відповісти
Тепер дiд Степан буде на цiй "деревне" першим Гойко Мiтiчем...
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19.09.2022 14:26 Відповісти
Когда кричали "Путин, введи войска!" кто же думал, что так будет.
Думали небось, что будут сидеть попкорн жрать, пока кацапы будут мочить "ненавистных хохлов".
А оно эвон как получилось
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19.09.2022 14:26 Відповісти
Касок нет ,броников тоже,калаш на троих-но вы держитесь,примерно такие слова звучат вслед мобилизованным Лугандонцам..
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19.09.2022 14:27 Відповісти
Дочекались "Освобождения"?
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19.09.2022 14:29 Відповісти
Окупанти намагаються перемогти лише використовуючи свою кількість.

а нам , лишається перемогти їх якістю !
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19.09.2022 14:29 Відповісти
старе совкове прислів'я: не хочеш, заставимо, не вмієш, научимо
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19.09.2022 14:44 Відповісти
Не треба було кидатися під колеса українських БТР у 2014 р. А зараз не подобається сруській мір??? Їжте, жеріть,бл, та не обляпайтесь
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19.09.2022 14:47 Відповісти
Ты дурак? В Мариуполе не было русского мира до 2022
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19.09.2022 15:05 Відповісти
Був. Маріуполь звільнили в травні 2015р. від бойовиків та сепарів. Онуча смердюча, ти думаєш, що вони любили Україну???
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19.09.2022 15:22 Відповісти
2014р.
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19.09.2022 15:31 Відповісти
Они так долго ненавиділи Україну и звали руский мир. Удивительно что война мало что изменила. Вот вам история:
Сидит моя сестра с детьми в подвале возле драмтеатра месяц, второй, третий... А рядом обичние жители марика, сидят, голодают, бояться и при етом говорят, что во всем виновата ВСУ. И долбит одно желание, что би в етот подвал залетела ракета и похоронила всех етих мразей. И не жаль ни своих детей, ни себя с мужем. Так ватники ее вибесили.
Сейчас у нее все норм. Просочились через Бердянск. Очень повезло.
До 24 февраля я думал, что на донбасе 80 процентов вати, а оказалось все гораздо хуже.
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19.09.2022 14:57 Відповісти
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19.09.2022 15:54 Відповісти
Ждуни дочекалися руського мира...
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19.09.2022 16:29 Відповісти
 
 