У селі під Маріуполем рашисти "мобілізували" всіх чоловіків до 40 років та вивезли в окупований Донецьк
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У селі під тимчасово окупованим Маріуполем загарбники примусово мобілізували всіх чоловіків до 40 років і вивезли в окупований Донецьк.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Село Портовське Маріупольського району. Заїхали окупанти, примусово по домівках зібрали всіх чоловіків, молодших 40 років. Завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька", - розповів він.
За словами Андрющенка, окупанти відкрито говорять, що цих чоловік забрали до "армії".
"Примусова мобілізація крокує Маріуполем. Маріупольські чоловіки, досі вірите пропаганді та гауляйтерам, що такого не буде? Єдине, чого точно не буде при Росії – це нормального життя та свободи. Як і газу з теплом. А от всього іншого буде з надлишком", - підсумував радник мера.
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Хреново то, что таких многодетных везут внутрь Украины на откром.
А работать? Та ты шо!
Цікаво, а кацапський автобус зупиниться?
вони цього хотіли та чекали поки прийде рускій мір
навіть зараз, після всіх пережитих жахітть, не всі зустрічають ЗСУ з сльозами та вдячністтю
вони вірять що в цьому всьому винна Україна
послухайте Кузьму,як він бачив південь та схід в 15-16 роках коли був живий
Думали небось, что будут сидеть попкорн жрать, пока кацапы будут мочить "ненавистных хохлов".
А оно эвон как получилось
а нам , лишається перемогти їх якістю !
Сидит моя сестра с детьми в подвале возле драмтеатра месяц, второй, третий... А рядом обичние жители марика, сидят, голодают, бояться и при етом говорят, что во всем виновата ВСУ. И долбит одно желание, что би в етот подвал залетела ракета и похоронила всех етих мразей. И не жаль ни своих детей, ни себя с мужем. Так ватники ее вибесили.
Сейчас у нее все норм. Просочились через Бердянск. Очень повезло.
До 24 февраля я думал, что на донбасе 80 процентов вати, а оказалось все гораздо хуже.