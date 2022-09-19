Росіяни не віддають з полону близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі, - голова патронатної служби "Азову" Толкачова

Дві полонені жінки вагітні. Одна з них от-от має народити.

Про це повідомила в інтерв'ю Українській правді керівниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вийшло загалом в районі 2 тисяч, понад 900 - це саме "азовці".Там цивільні ще залишалися, жінок дуже багато було. І у нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з "Азову", друга чи то прикордонниця, чи то морська піхота – я точно не знаю. Та, що не з "Азову", вона вже от-от має народжувати. Та, що з "Азову", на четвертому місяці вагітності", - розповіла Толкачова.

Керівниця патронатної служби "Азову" підкреслила, що росіяни відмовляються видавати навіть вагітних жінок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримує тіла загиблих воїнів у жахливому стані, іноді неможливо навіть взяти матеріал ДНК, - голова патронатної служби "Азову" Толкачова