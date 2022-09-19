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Азов (678) Азовсталь (386) полонені (1939)

Росіяни не віддають з полону близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі, - голова патронатної служби "Азову" Толкачова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Дві полонені жінки вагітні. Одна з них от-от має народити.

Про це повідомила в інтерв'ю Українській правді керівниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова, інформує Цензор.НЕТ

"Вийшло загалом в районі 2 тисяч, понад 900 - це саме "азовці".Там цивільні ще залишалися, жінок дуже багато було. І у нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з "Азову", друга чи то прикордонниця, чи то морська піхота – я точно не знаю. Та, що не з "Азову", вона вже от-от має народжувати. Та, що з "Азову", на четвертому місяці вагітності", - розповіла Толкачова.

Керівниця патронатної служби "Азову" підкреслила, що росіяни відмовляються видавати навіть вагітних жінок. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+26
хто здав цих жінок в полон? хто обіцяв їх визволити?

Хто здав південь України ворогу, хто дозволив майже безперешкодно окупувати нашу територію?

Для нас це - риторичні запитання. Для подоляцьких ботів, які знову тут підняли сраки (напевне, з/п підняли?) - для виправдання нелоха42рочки
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19.09.2022 14:25
+15
Боєць "Азова", на щастя він не в полоні розповідав, що "азовці" перед виходом з Азовсталі знали, що їх раша ніколи не обміняє, але вони виконували наказ головнокомандувача. Але можна тільки уявити, з яким почуттям виходили азовці, знаючи все. Та й захисники Азовсталі були дуже здивовані тим, що південь Маріка був не захищений і швидко зайшли туди рузькі швайн. А тепер ми бачимо, що навіть тіла рашинська мразота віддає неохоче. Дуже шкода всіх полонених - і жінок, і чоловіків, які страждання вони несуть там.
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19.09.2022 14:55
+10
Азовцев офіційна влада навіть не згадує - вірна ознака того, що зрада "Азова" - спільна комбінація Єрмака, Ко і Путіна.
Маріуполь продали за договором кацапам. А продав ахметов, як і Донецьк, Луганськ.
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19.09.2022 15:12
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хто здав цих жінок в полон? хто обіцяв їх визволити?

Хто здав південь України ворогу, хто дозволив майже безперешкодно окупувати нашу територію?

Для нас це - риторичні запитання. Для подоляцьких ботів, які знову тут підняли сраки (напевне, з/п підняли?) - для виправдання нелоха42рочки
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19.09.2022 14:25 Відповісти
а вот ты, смельчак, из окопа пишущий, сражался бы без боекомплекта, воды, еды и всех бы победил. Но тебе Зе мешает пойти на войну.
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20.09.2022 02:16 Відповісти
Боєць "Азова", на щастя він не в полоні розповідав, що "азовці" перед виходом з Азовсталі знали, що їх раша ніколи не обміняє, але вони виконували наказ головнокомандувача. Але можна тільки уявити, з яким почуттям виходили азовці, знаючи все. Та й захисники Азовсталі були дуже здивовані тим, що південь Маріка був не захищений і швидко зайшли туди рузькі швайн. А тепер ми бачимо, що навіть тіла рашинська мразота віддає неохоче. Дуже шкода всіх полонених - і жінок, і чоловіків, які страждання вони несуть там.
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19.09.2022 14:55 Відповісти
Досить поширеною є думка, що оточення Маріуполя сталось через стрімкий прорив рашистських військ з Криму. Однак, це не зовсім правда.
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкілтце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
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19.09.2022 16:17 Відповісти
Тоді чому орки пройшли ви так і не сказали лише змінили напрям
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19.09.2022 17:01 Відповісти
Зайдіть за веб-посиланням - там і відповідь на Ваше запитання.
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19.09.2022 18:49 Відповісти
Ви його дали,оте посилання?
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19.09.2022 23:51 Відповісти
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
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20.09.2022 00:18 Відповісти
можно до амнесті звернутися. Хоча.. про що це я
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19.09.2022 14:55 Відповісти
Азовцев офіційна влада навіть не згадує - вірна ознака того, що зрада "Азова" - спільна комбінація Єрмака, Ко і Путіна.
Маріуполь продали за договором кацапам. А продав ахметов, як і Донецьк, Луганськ.
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19.09.2022 15:12 Відповісти
Росіяни не віддають з полону близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі Джерело: https://censor.net/ua/n3368107
Навіть страшно про таке читати
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19.09.2022 15:17 Відповісти
Не віддавайте їм кадирівців. Ну цеж ясно, як божий день. Потрібно назбирати критичну масу кадирівців і вони самі будуть вам пропонувати обмін, а ми зможемо вибирати.
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19.09.2022 16:24 Відповісти
сконцентрироваться на захват в плен 10-ти кадыровцев и сразу можно менять на 50 женщин-украинок
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19.09.2022 20:16 Відповісти
орки, млять!!!!!
не росіяни, а орки!!!!!!!
скажіть, ****, ще братський, руський народ
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19.09.2022 21:09 Відповісти
Саме росіяни !!! Бо це правда !!! НЕ потрібно видумувати інше ім'я.

Ну і враховуйте думку орків - вони обурюються що росіян орками називають
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19.09.2022 22:18 Відповісти
Вони гобліни.
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20.09.2022 06:36 Відповісти
Старики дети и женщины для путлера лакомый кусок...апробация проходила в Беслане... кажись 18 лет назад... именно тогда вылезла крыса Симоньян со своим бредом на ТВ рабZeи...типа в заложниках триста детей...на самом деле их было с родителями более 1 500...
Крыса позорная...
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19.09.2022 21:44 Відповісти
 
 