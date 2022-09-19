Росіяни не віддають з полону близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі, - голова патронатної служби "Азову" Толкачова
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Дві полонені жінки вагітні. Одна з них от-от має народити.
Про це повідомила в інтерв'ю Українській правді керівниця патронатної служби "Азову" Олена Толкачова, інформує Цензор.НЕТ.
"Вийшло загалом в районі 2 тисяч, понад 900 - це саме "азовці".Там цивільні ще залишалися, жінок дуже багато було. І у нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з "Азову", друга чи то прикордонниця, чи то морська піхота – я точно не знаю. Та, що не з "Азову", вона вже от-от має народжувати. Та, що з "Азову", на четвертому місяці вагітності", - розповіла Толкачова.
Керівниця патронатної служби "Азову" підкреслила, що росіяни відмовляються видавати навіть вагітних жінок.
Будь ласка, зачекайте...
Хто здав південь України ворогу, хто дозволив майже безперешкодно окупувати нашу територію?
Для нас це - риторичні запитання. Для подоляцьких ботів, які знову тут підняли сраки (напевне, з/п підняли?) - для виправдання нелоха42рочки
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкілтце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
Маріуполь продали за договором кацапам. А продав ахметов, як і Донецьк, Луганськ.
Навіть страшно про таке читати
не росіяни, а орки!!!!!!!
скажіть, ****, ще братський, руський народ
Ну і враховуйте думку орків - вони обурюються що росіян орками називають
Крыса позорная...