71% українців вважають, що політичне та військове керівництво країни діють злагоджено, - КМІС. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Лише 14% опитаних вважають, що існують "серйозні конфлікти між політичним і військовим керівництвом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.
Згідно з результатом опитування, 60% респондентів вважають, що керівництво країни в міру можливостей приділяє належну увагу потребам наших захисників. Водночас 24% опитаних вважають, що керівництво країни не приділяє належної уваги нашим захисникам - їх часто кидають напризволяще непідготовленими, без амуніції та без підтримки.
Ще 29% респондентів вірять у те, що чиновники наживаються на війні й розкрадають західну зброю. Проте і в цьому випадку значно більше тих, хто вважає, що зброя "не розкрадається, а використовується нашими захисниками" – у цьому переконані 51% респондентів.
Опитування проводилося 7-13 вересня. В ньому взяли участь 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
Він не втік а от якби був би Порошенко він би давно вже нас здав.
Нажаль, це реальність нашого сьогодення. І нам з цим жити....
Масове зомбування є не тільки на Мордорі....
ІЗЮМСЬКА РУКА Дивлюсь на сльозні виступи Зеленського про Ізюм і Бучу і якось думається: а чи не цей же ж самий чувак жартував про сеньйор Голодомор, побиття студентів і повію-Україну... І сміялися ж ржали цілою країною. І зробили їх владою. І То до чого ці крокодилячі сльози? Пожартуй, Володя, щось про зотлілу ізюмську руку з українським браслетом, чи "оживших покійників з Бучі"... Голосочком своїм кумедно-сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною-терористом. Бо, бляха, щось не смішно тобі? А нам теж не було смішно від 2014-го. А комусь від 2004-го, а комусь від 1991-го, а комусь від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33, 32, 21,18...
Вчора на єдиному телемарафоні концерт Наді Дорофєєвой, позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені "Байрактар ньюс", суцільні "російскіє експєрти" на каналі Фрідом, європейські "благодійні" концерти русскоговорящіхт друзєй президента за бюджетні кошти...
Грьобані радянські перевертні, коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже бляха умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі ох..єте від своїх малорсійських "концертів" та "жартів"? Коли вже, бляха, ця "ізюмська рука" вхопить вас за горло? Бо це ж ви породили її своїми ************ та бажанням "увідєть мір в глазах путєна"!
Добре, добре... геть емоції. Мовчу. Боневтік і війна в країні і вапщє "кто я такой, щтоб крітіковать прєзідєнта, в головє которого, возможно, проісходят процєси взрослєнія"?
Але при своїй думці залишуся: "ізюмська рука" це прямий наслідок вибору українського народу у 2019 році.
Жартували про Геноцид-Голодомор. Тепер Геноцид вже маєте... Попереду - дуже важка зима.
Хужє нє будєт! Хоть паржом! Да рєбята?
НЕ УСІ УКРАЇНЦІ НЕВІГЛАСИ ТА ЗЕБАНУТІ НА УСЮ ГОЛОВУ!
і коли неприроднім шляхом до ватажків приходить ідіот, то? далі немає сенсу коментувати
Щоб ми були бідними та нерозумними, якщо це ціль, то що вони планують/чекають? Можливо Гордон Майкл Скаллион знає те що нам і не сниться... Але якщо його карту натягнути на 100 років війн в Світі - все сходиться: Від Америки та Африки до Індії та Китаю ... раджу і вам опанувати цю інформацією.
(А ви там, (ютуб) теж Чайка?))
Політичне, займається лише власним піаром, бреше щоб приховати свою ганебну роль у поразках та прорахунках цієї війни, розправляється з політичними опонентами, а також, традиційно, обкрадає громадян України.
ЗОМБОМАРАФОН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ.
Хоча правди нікуди дівати - біля 30% не вірять що західна зброя доходе до нуля з нашими бійцями.
Привіт Шарапову, бізнес партнеру дЄрмака у якого папа з ГРУ
Ну навіщо, наприклад, питати, чи чиновники наживаються на війні і зброя розкрадається?!
Це ж 2 питання в одному!
Спитали б лише, чи наживаються чиновники на війні, отримали б зовсім іншу цифру!
А так, все ті ж 71% "схвалюють дії влади", що і потрібно було довести!
До речі, чому не написано, на чиє замовлення проводиться опитування?
Там же лише 3 літери у відповіді було б...
"Ну навіщо, наприклад, питати, чи чиновники наживаються на війні і зброя розкрадається?!
Це ж 2 питання в одному!"
при всій моїй скептичності до діючої політичної влади, я б теж тут запнувся що відповідати.
Хто платить -- тому й "********"😏.
Багатьом все зрозуміло навіть з перших букв.
Правила української граматики - МОЇ, їх Я придумав!
(регоче)
(регоче)
Ти дурень у татка чи у маму?
Відводить увагу від обговорення суті питання.
Не сперечайтеся з ним. Не годуйте тролля. Обійдіть.
Є про що поговорити по суті
Довіряю тільки армії.
Цікаво - хтось з дописувачів може сказати, що його опитували?
Може хтось хоч один знайдеться?
А хтось цинічно вже готується до виборів.
Але це ж не ЗЄ. Він же чесна людина і не може брехати. Зуб давав
Шоумен Владимир Зеленский в своей предвыборной программе ЗАВЕРИЛ, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украину "в руки нового поколения политиков".
Об этом говорится в его предвыборной программе.
"СРАЗУ ХОЧУ ЗАВЕРИТЬ - ИДУ НА ОДИН СРОК, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский.
По словам актера, он не собирается "торговать страной ради сохранения власти".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/25/7204854/
Ви що там, недоумки, зовсім здуріли?
Які, ***дь, регіони? Може Херсон чи Миколаїв з Запоріжжям? А може Маріуполь з Харьковом? А може Бучу, Гостомель, ізюм ви опитували?
Ви при владі також нелюди, як і росія.
Ви***дки зелені, дебіли кончені, чекайте, армія і люд прийде по вас. Ніхто не втече.
Таких уродів у владі, ще Україна не бачила.
19.09.2022 15:44
Все більше нагадує опитування на Роісє.
Хочу спитати, а хтось хоч першу купив?
******** вважає себе царем із "*************" рейтингом.
Можливо хтось йому ще вірте?
А що тепер за кожен місяць виходить по книзі?
Коли ж людина відпочиває, бідненька?
Я плакаль
Хіба хтось з тих хто обирав ЗЄ не вірить у те, що:
Честным чиновникам Зеленский обещает открытые конкурсы на должности
Зеленский обещает, что решение по "простых (судебных) спорах" будут принимать мировые судьи, которых будет выбирать народ
За уголовные преступления приговор будет выносить "эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
В своей предвыборной программе Зеленский заявляет, что "СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями"
Сделать доступной информацию о формировании и использовании бюджетов , проведении тендеров, закупок, аукционов и автоматизировать "публичные процессы". Отмечается также, что граждане смогут "участвовать в принятии важных решений властей", через интернет.
І ще дуже багато чого, в що повірили його виборці
Главные обещания из предвыборной программы Владимира Зеленского
https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html
які заробляють на гуманітарці, то треба його терміново чимось
"перекрити", "замилити".
От вам і опитування згодилося
Це вже не вперше застосовується зєвладою.
Такий собі прийомчик - одне перекрити іншим.
Відволікти увагу