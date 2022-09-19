На окупованій Луганщині рашисти викрадають людей, а також відбирають квартири та машини, - Нацполіція

На території тимчасово окупованої Луганської області рашисти забирають у цивільних квартири, машини, а також викрадають людей.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Так, до поліції надійшло повідомлення мешканки м. Лисичанськ про те, що її квартиру захопили військові РФ, 2 заяви за фактами незаконного заволодіння легковими автомобілями в м. Сватове та смт Новоайдар, повідомлення про те, що в м. Сватове, представники окупаційних військ РФ заарештували 60-річного чоловіка. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Також було зафіксовано факт руйнування, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ, квартири в м. Сєвєродонецьк та приватного домоволодіння в с. Устинівка.

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