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На окупованій Луганщині рашисти викрадають людей, а також відбирають квартири та машини, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На території тимчасово окупованої Луганської області рашисти забирають у цивільних квартири, машини, а також викрадають людей.
Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
Так, до поліції надійшло повідомлення мешканки м. Лисичанськ про те, що її квартиру захопили військові РФ, 2 заяви за фактами незаконного заволодіння легковими автомобілями в м. Сватове та смт Новоайдар, повідомлення про те, що в м. Сватове, представники окупаційних військ РФ заарештували 60-річного чоловіка. Наразі його місцезнаходження невідоме.
Також було зафіксовано факт руйнування, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ, квартири в м. Сєвєродонецьк та приватного домоволодіння в с. Устинівка.
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Прошли века, а ничего не меняется. Те точно так же себя вели. Убивали, насиловали, пытали и угоняли людей в рабство. Несколько сотен тысяч угнано в рабоство в наРФию!
Где новый омбудсмен Украины?!
Московити при тюрках випросили собі право виконувати фіскально-поліцейські функції нещадно обдираючи податне населення. Щоб запобігти знелюдненню і було введено кріпосництво, або рабство як таке. Цей інститут кріпосництва так міцно осилився в психології росіян, що навіть століття після відміни він почуває себе більш ніж комфортно в ******** росії.
Історією доказано, що немає жорстокішого, чим раб, отримавший владу і безкарність над вільними людьми.
Це коротенько про психологію росіян. Ущербним духовно невідоме поняття людяності.