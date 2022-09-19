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На окупованій Луганщині рашисти викрадають людей, а також відбирають квартири та машини, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

На території тимчасово окупованої Луганської області рашисти забирають у цивільних квартири, машини, а також викрадають людей.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Так, до поліції надійшло повідомлення мешканки м. Лисичанськ про те, що її квартиру захопили військові РФ, 2 заяви за фактами незаконного заволодіння легковими автомобілями в м. Сватове та смт Новоайдар, повідомлення про те, що в м. Сватове, представники окупаційних військ РФ заарештували 60-річного чоловіка. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Також було зафіксовано факт руйнування, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ, квартири в м. Сєвєродонецьк та приватного домоволодіння в с. Устинівка.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Татаро монголы 21 века - ордынцы, назвавшиеся славянами в 1721 году.
Прошли века, а ничего не меняется. Те точно так же себя вели. Убивали, насиловали, пытали и угоняли людей в рабство. Несколько сотен тысяч угнано в рабоство в наРФию!
Где новый омбудсмен Украины?!
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19.09.2022 14:57 Відповісти
Новий омбудсмен? Нашо він zeбілам?
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19.09.2022 15:08 Відповісти
Тюрське, або монголо-татарське нашестя ( є підстави сумніватись, що воно дійсно було нашестям ) не несло таких руйнувань і грабунків, як нашестя московитів до сусідніх земель в будь яку епоху. Арабські хронікери описують систему, при якій захоплені території на 5 років звільнялись від будь яких податків, а потім вводилась прогресивна система оподаткування, але не більше 9% від доходу. До речі кріпосництва на завойованих территоріях не було, чому є безліч підтверждень.
Московити при тюрках випросили собі право виконувати фіскально-поліцейські функції нещадно обдираючи податне населення. Щоб запобігти знелюдненню і було введено кріпосництво, або рабство як таке. Цей інститут кріпосництва так міцно осилився в психології росіян, що навіть століття після відміни він почуває себе більш ніж комфортно в ******** росії.
Історією доказано, що немає жорстокішого, чим раб, отримавший владу і безкарність над вільними людьми.
Це коротенько про психологію росіян. Ущербним духовно невідоме поняття людяності.
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19.09.2022 15:29 Відповісти
 
 