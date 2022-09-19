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Співробітників "Газпрому" "добровільно-примусово" зобов’язують здавати гроші на допомогу пораненим в Україні окупантам, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

газпром

Через нестачу медикаментів для поранених окупантів у Росії "добровільно-примусово" збирають кошти у працівників "Газпрому".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

У розпорядженні видання опинився скріншот повідомлення у месенджері WhatsApp із чату співробітників Ленського відділу охорони ПАТ "Газпром" в Республіці Саха (Якутія).

У ньому співробітників компанії зобов'язують перерахувати 1000 рублів на допомогу військовим, пораненим під час "спеціальної військової операції", тому що в місцевих лікарнях та шпиталях "катастрофічно не вистачає медикаментів".

За словами джерела Радио Свобода, яке надіслало скріншот до редакції, у чаті перебуває близько 100 співробітників загону охорони. За його словами, подібні чати мають й інші загони.

"Раніше збір коштів був добровільним, але на постійній основі. Тепер він став добровільно-примусовим", - пояснило джерело.

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Співробітників Газпрому добровільно-примусово зобов’язують здавати гроші на допомогу пораненим в Україні окупантам, - ЗМІ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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прям как как принудительно-добровольные всзносы в влксм ... откуда кстати и выросли ходорковские, невзлины, порошенки и прочие олигархи 1990-2010
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19.09.2022 14:59 Відповісти
нехай здають. Навіть їхні здачі з їхніми з/п для калік касапів - то будуть копійки на милиці не вистачить, вже за кількіть трьохсотих ЗСУ постарається...
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19.09.2022 15:05 Відповісти
та пагадите... потом будете кровь сдавать а там и до почек дело дойдет... )))
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19.09.2022 15:07 Відповісти
Интересно, если бы "скумбрию" рашиста путили по кругу, то искал бы бубочка мир в глазах посередине?
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19.09.2022 15:09 Відповісти
Госпитолях ..телофону.... Тьху,***. Борці з "ущємлєніем "рускага язіка" в цей же час самі його гвалтують у збочений спосіб🤦
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19.09.2022 15:09 Відповісти
Хай щастить!
або

***** шастать.
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19.09.2022 15:09 Відповісти
Мотивируй правильно:
100 наменее активных в течение суток присоединяться к этим ваэннослужащим сначала на войне, а если повезёт-в больничке.
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19.09.2022 15:39 Відповісти
 
 