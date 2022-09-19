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"Спецоперація" в Україні йде за планом, всі її цілі будуть досягнуті, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кремлі продовжують переконувати в тому, що так звана "спецоперація", як в РФ називають війну в Україні, продовжуватиметься. А всі заявлені Путіним цілі нібито будуть виконані.
Про це вкотре заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Спецоперація" РФ в Україні триває відповідно до наявних планів, і всі її цілі будуть досягнуті", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+48 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар19.09.2022 15:10
+41 mrSmith
показати весь коментар19.09.2022 15:09
+41 ArtK
показати весь коментар19.09.2022 15:12
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Будь ласка, зачекайте...
Ситуація в вагнерівцями всі памятають. Захід був в шоці.
Це я до чого - головна першочергова ціль Мосаду України буде у ліквідації високопосадовців
які працюють на кремль, що буде з дЄрмаком пояснювати не треба, судьба олігархів України
у цьому випадку теж вирішена.
- Я не всрався, не всрався, від мене не смердить, зовсім не смердить 😬
поржала
Спецоперація наркоманів: спочатку бєрьош Кієв за два дня, а за
півроку риєш окопи на Білгородщині.
Все по плану!
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой..."
Потім - отримали пзди та у вужасі з'їба... ой пардон, жест(ь) бобрової волі з острова Зміїний.
Нещодавно - приголомшливий, феєричний, скажений розгром на Харківщині і втеча по дерєвням Бєлгородщини, роблячи сир-сир у штані.
Тепер і на Півдні крадеться ******* із усмішкою хижою.
При цьому death toll перевалив за півсотні тисяч трупів.
...
Хухуя собі план у них!
Навіть їхній улюблений товариш Сталін вивів би такого стратега у чисте поле, поставив мордякою до стіни і пустив кулю в лоба, щоб на все життя запам'ятав, як такі плани складати...
"Вывести бы вас в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнили!" - еталонний приклад, як можна феєрично набокопорити в одному реченні
(і так, наявність стінки в чистому полі вас не дивує? )
P.S.: товариш Сралін - кацапський улюбленець, але не мій точно 🤢🤢🤢
(мовою оригіналу):
На стройку должна приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
- В общем так, мужики. Какая бы ***** ни случилась, делайте вид, что так и должно быть.
Следующий день. Приехала комиссия, ходят, осматривают... Вдруг одна стена строящейся многоэтажки как *********!!! Грохот, туча пыли, обломки, трупы, раненые, вопли, кровь-кишки-*************...
Комиссия в шоке.
Какой-то рабочий, посмотрев на часы, радостно сообщает:
- Десять тридцать восемь. ** твою, точно по графику!..
Готовьте детей рабсеяне, вы их любите одевать в военную форму.
Цитата из статьи:
"Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории."
- Прийшли в Україну
- "Роздраконили" українців і весь цивілізований світ
- Українці перебили працездатних чоловіків і витіснили росіян на їх кордони
- Кацапи починають копать у дворах бомбосховища
- Європа з американцями давить Росію санкціями
- Українці через кордон не йдуть, але регулярно розносять снарядами залізничні станції
- Продукти не завозять і народ переходить на натуральне господарство
- Зібраний урожай треба десь зберігать і бомбосховища перетворюються в овочесховища
- Щоб урожай зберігався довше, дехто почне займаться консервуванням продуктів
- У результаті кацапи поступово стають "хахлами"
А может, как совет имбицилам, всегда хрюкать - "Всё идёт по плану", в любом случае. И хрен его знает, что за "план" и существует ли вообще?