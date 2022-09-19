"Спецоперація" в Україні йде за планом, всі її цілі будуть досягнуті, - Пєсков

У Кремлі продовжують переконувати в тому, що так звана "спецоперація", як в РФ називають війну в Україні, продовжуватиметься. А всі заявлені Путіним цілі нібито будуть виконані.

Про це вкотре заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Спецоперація" РФ в Україні триває відповідно до наявних планів, і всі її цілі будуть досягнуті", - сказав Пєсков.

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