Мешканця Прикарпаття підозрюють у присвоєнні понад 1 млн донатів на ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
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Жителя Калуша Івано-Франківської області підозрюють у привласненні понад 1 млн грн, які люди пожертвували для Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
"Повідомлено про підозру мешканцю Прикарпаття, який з травня по серпень 2022 року, називаючи себе волонтером, через соцмережу збирав кошти на допомогу ЗСУ та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України", - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів тощо. Такими чином чоловік отримав від громадян понад 1 млн 171 тис грн, які привласнив.
Наразі його затримано і за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
А НІЯК - ЯК ЩО ЛЮДИНА НЕ ЇЗДЕ НА МЕРСІ G ЧИ S КЛАСУ, НЕ КУПУЄ СОБІ ХОРОМИ
В ЦЕНТРІ КИЇВА ЧИ ЛЬВОВА, ЯК ЩО ЦЬОГО НЕМАЄ ТО З ЯКОГО ПЕРЕПУГУ ЦЕ ЗЛОЧИН.
Тому прохання до людей думати і аналізувати - схоже на те що Зе влада просто зачищає і
винищує волонтерів України і це в той час коли запорізька Зе влада розкрадає гуманітарку
Заходу на міліони доларів.
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Про випадок із горе-волонтером у фейсбуці повідомив військовий Дмитро Грищенко, пише "Галка":
"Хемич Віталій Ігорович вирішив нажитись на військових на суму в 140 000 грн!.. Ви скажете "ну, як Ви так взяли та скинули кошти?", а все просто він псевдоволонтер, який має спільних друзів із нами і тут спрацювала довіра до нього. Чим він і скористався. Історія почалась із того, що ми разом з кожним із вас назбирали на авто, ба більше, назбирали ще й на дрон. І тут почали шукати, як швидко все придбати та купити, і з'явився він - герой цієї історії - Віталік, який почав розповідати та скидати відео, що в нього все є: і авто, і дрон, і що він це все нам може доставити на передову за 3/5 днів. Нам якраз цей час і підходив, бо ми з хлопцями виходили на бойове завдання".
За словами Дмитра Грищенка, "волонтер" взяв кошти і розповідав, що ось-ось вже приїде і все привезе:
"Ми чекали, чекали і встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись, і знову чекали і слухали його історії, але час дійшов до того, що ми прочекали 20 днів і в результаті не отримали нічого. Друзі, просимо вас долучитись допомогти нам знайти цього псевдоволонтера та не допустити, щоб наступні жертви не потрапили на нього".
Птання зараз у Зе влади про весь волонтерський рух України - всі потоки треба
вивести на Шарапова і дЄрмака як єдиних постачальників ЗСУ, бо ЗСУ не
можна контролювати як що є волонтери.
[sarcasm]
Волонтерство - це одна з можливостей шахрайства. Як і продаж морозива чи встановлення кондиціонера.
Не варто через пару паршивих овець ґанити всіх волонтерів.
Це як подивись... Якщо враховувати те, що він зміг налагодити канал постачання необхідних для ППО клістронів з самого Мордору бо тільки там такі були, то він навіть більше ніж звичайний волонтер.
Шкода що існують такі уйопки як Бігус з родичами в вищому керівництві РФ....
А взагалі було детальне розслідування одразу після того як офіційно почали купляти ті клістрони десь в інших країнах трохи більше ніж за 200000$... Але кому це вже цікаво....